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Erdoğan'dan CHP'ye konser harcaması tepkisi: 'Ben belediye başkanlığı yaptım, konser belediyeciliği yapmadım'
Erdoğan'dan CHP'ye konser harcaması tepkisi: 'Ben belediye başkanlığı yaptım, konser belediyeciliği yapmadım'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yöneltilen konser harcamaları eleştirilerini hatırlattı ve 'O eğlenceleri millete için değil... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyeleri harcamalar ve hizmet konusunda eleştirdi ve "Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" ifadelerini kullandı.'Özgür Özel’in bu çıkışını samimi bulmuyorum'Erdoğan'a Özgür Özel'in "Aynı noktada buluştular, Erdoğan ile Bahçeli aynı şeyi yapıyor. Ama biz şehit aileleriyle görüşeceğiz" açıklaması da soruldu. Erdoğan "Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok" dedi ve şu noktalara dikkat çekti:'Bizim iç cephemizi sağlam tutma anlayışımızı muhalefet anlayamamış gibi görünüyor'
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Erdoğan'dan CHP'ye konser harcaması tepkisi: 'Ben belediye başkanlığı yaptım, konser belediyeciliği yapmadım'

13:59 13.11.2024 (güncellendi: 14:49 13.11.2024)
© AA / Erçin ErtürkErdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir
Erdoğan: Milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA / Erçin Ertürk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yöneltilen konser harcamaları eleştirilerini hatırlattı ve 'O eğlenceleri millete için değil birilerine maddi kazanç için yaptılar' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyeleri harcamalar ve hizmet konusunda eleştirdi ve "Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" ifadelerini kullandı.
Ben belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul’un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkanlar neyse bunlarla her tarafı donatmak. Altyapıyı donatmak, üst yapıyı donatmak. Dikkat edin, benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul’da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Biz çağrımızı vatandaşımıza yapıyoruz. Diyoruz ki aynı oyuna gelmeyelim ve emin adımlarla geleceğe yürüyelim. Millet bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye oy verdi ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz nereden seçilirse seçilsin yerel yönetimlerin milletin ihtiyaçlarını karşılamasını isteriz ve bunu amaç edinenleri destekleriz. Fakat şehirlerin hali ortada. Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış halde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor. Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Mansur Yavaş'tan konser iddialarıyla ilgili son açıklama: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen ücreti duyurdu
11 Kasım, 20:58

'Özgür Özel’in bu çıkışını samimi bulmuyorum'

Erdoğan'a Özgür Özel'in "Aynı noktada buluştular, Erdoğan ile Bahçeli aynı şeyi yapıyor. Ama biz şehit aileleriyle görüşeceğiz" açıklaması da soruldu. Erdoğan "Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok" dedi ve şu noktalara dikkat çekti:
Özgür Özel’in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye, 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadelede ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik. Son olarak TUSAŞ’a yönelik terör eyleminde 5 vatan evladı şehit oldu; Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
POLİTİKA
Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'
Dün, 11:29

'Bizim iç cephemizi sağlam tutma anlayışımızı muhalefet anlayamamış gibi görünüyor'

Şu anda muhalefetin böyle bir derdi yok. Muhalefetin böyle bir derdi olmadığı için biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Mecburuz, başka çare yok. Gelen bütün haberler de Suriye’de alınan netice bana göre Suriye’yi de rahatlatacak. Ama bizim burada Beşşar Esed ile aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha fazlasıyla inşallah rahatlatacaktır. Bizim iç cephemizi sağlam tutma anlayışımızı muhalefet anlayamamış gibi görünüyor. İç cephenin tahkimi elbette her zaman önemli ancak ne yazık ki iç cepheyi güçlendirmek istediğimizde ortak hassasiyetlerle hareket eden bir muhalefeti yanımızda bulamadık. Muhalefet gündelik siyasi meseleler, kazançlar, rantlarla uğraşıyor. Biz ise küresel ve bölgesel riskleri okuyarak, uzun yıllara sirayet edecek politikalar üzerinde çalışıyoruz. İç cephemizi sağlam tutarken aynı zamanda teröre de göz açtırmayacağız. İç cepheyi sağlamlaştırmak terör örgütlerine alan açmak, onların milletin kaynaklarını terör baronlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor. Bizler birlik ve beraberliğimizi güçlendirme çağrısı yapıyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara, bizi parçalamaya çalışanlara aynı kararlılıkla ve aynı tonda yanıt verelim ve “biz biriz, bütünüz, hep birlikte Türkiye’yiz” diyelim istiyoruz. Aramıza nifak sokmaya çalışanların elleri boş kalsın diye uğraşıyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu bizim mayamızda var zaten. Bize birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi hatırlatacak bir kıvılcımdır iç cepheyi sağlam tutma çağrımız. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı tutunup, oluşturduğumuz o eşsiz tabloyu lekelemeye çalışanları elimizin tersiyle itelim çağrısıdır.
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