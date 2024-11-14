https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/vip-aracla-seyyar-botoks-yag-aldirma-ve-dis-beyazlatma-yapti-sahte-doktor-yakalandi-1090378066.html

VIP araçla seyyar botoks, yağ aldırma ve diş beyazlatma yaptı: Sahte doktor yakalandı

VIP araçla seyyar botoks, yağ aldırma ve diş beyazlatma yaptı: Sahte doktor yakalandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yapan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T10:53+0300

2024-11-14T10:53+0300

2024-11-14T10:54+0300

türkiye

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sahte

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Kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yapan şüpheli, jandarma ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Seyyar botoksAntalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi. Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.Aracıyla yakalandıKOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve Mobil VİP araçta operasyonlar yapan Raşit G. VIP aracıyla yakalandı.Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için karakola götürüldü.

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