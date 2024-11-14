https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kizamik-ve-su-cicegi-ile-karistiriliyor-el-ayak-agiz-hastaligi-nedir-nasil-bulasir-1090306922.html

Kızamık ve su çiçeği ile karıştırılıyor: El ayak ağız hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Kızamık ve su çiçeği ile karıştırılıyor: El ayak ağız hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Sputnik Türkiye

Ateş, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı. Bu semptomlarla ortaya çıkan ve sonrasında ağızda ağrılı kırmızı döküntülere yol açan el, ayak ağız hastalığı çocuklarda... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T09:53+0300

2024-11-14T09:53+0300

2024-11-14T09:53+0300

yaşam

sağlık

el ayak ağız hastalığı

taner aksoy

çocuk

salgın

kızamık

su çiçeği

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El, ayak ve ağız hastalığı özellikle ilkokul çağındaki çocuklar arasında yayılıyor. Doktorlar belirtileri kızamık ve su çiçeği ile karıştırılan el ayak ve ağız hastalığına karşı 'hijyen uyarısı' yapıyor.El, ayak ve ağız hastalığı özellikle 10 yaş altı çocuklarda artış gösteriyor. Okulların açılmasıyla birçok çocuğun birbiri ile kapalı ortamda daha uzun vakit geçirmesi de hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Belirtileri el ve ayakta kırmızı kabarcıklar ve ağızda oluşan aftlar olunca ister istemez başka hastalıklarla da karıştırılıyor.Sputnik Türkiye'ye konuşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor Taner Aksoy ilk olarak el, ayak, ağız hastalığının ne olduğunu açıkladı:El ayak ağız hastalığı nedir?El ayak ağız hastalığı belirtileri neler?El ayak ağız hastalığı nasıl bulaşır?Özellikle okulların açılması gibi çocukların birlikte hareket ettikleri ortamlar enfeksiyon için ortam hazırlıyor. Doktor Aksoy enfeksiyonun bulaşmasına ilişkin "Hastalık; damlacık yoluyla, enfekte materyal ile temas ile bulaşır" dedi.El ağız ayak hastalığı nasıl tedavi edilir?Hastalığın spesifik bir tedavisi veya aşısı olmadığını belirten doktor Aksoy, "Şikayetlere yönelik destek ilaçlar verilir" diye de ekledi.El ağız ayak hastalığı yetişkinlere bulaşır mı?Çocuklar bu hastalıktan nasıl korunur? Nelere dikkat edilmeli?Her türlü enfeksiyon ve virüs riskine karşı el yıkamaya vurgu yapılır. El ayak ağız hastalığında da en etkili korunma yöntemi hijyen ama genel olarak neler dikkat edilmeli?El ayak ağız hastalığının kızamık ve su çiçeğinden farkı nedir?

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