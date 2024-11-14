https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kizamik-ve-su-cicegi-ile-karistiriliyor-el-ayak-agiz-hastaligi-nedir-nasil-bulasir-1090306922.html
Kızamık ve su çiçeği ile karıştırılıyor: El ayak ağız hastalığı nedir, nasıl bulaşır?
Kızamık ve su çiçeği ile karıştırılıyor: El ayak ağız hastalığı nedir, nasıl bulaşır?
Sputnik Türkiye
Ateş, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı. Bu semptomlarla ortaya çıkan ve sonrasında ağızda ağrılı kırmızı döküntülere yol açan el, ayak ağız hastalığı çocuklarda... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T09:53+0300
2024-11-14T09:53+0300
2024-11-14T09:53+0300
yaşam
sağlık
el ayak ağız hastalığı
taner aksoy
çocuk
salgın
kızamık
su çiçeği
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El, ayak ve ağız hastalığı özellikle ilkokul çağındaki çocuklar arasında yayılıyor. Doktorlar belirtileri kızamık ve su çiçeği ile karıştırılan el ayak ve ağız hastalığına karşı 'hijyen uyarısı' yapıyor.El, ayak ve ağız hastalığı özellikle 10 yaş altı çocuklarda artış gösteriyor. Okulların açılmasıyla birçok çocuğun birbiri ile kapalı ortamda daha uzun vakit geçirmesi de hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Belirtileri el ve ayakta kırmızı kabarcıklar ve ağızda oluşan aftlar olunca ister istemez başka hastalıklarla da karıştırılıyor.Sputnik Türkiye'ye konuşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor Taner Aksoy ilk olarak el, ayak, ağız hastalığının ne olduğunu açıkladı:El ayak ağız hastalığı nedir?El ayak ağız hastalığı belirtileri neler?El ayak ağız hastalığı nasıl bulaşır?Özellikle okulların açılması gibi çocukların birlikte hareket ettikleri ortamlar enfeksiyon için ortam hazırlıyor. Doktor Aksoy enfeksiyonun bulaşmasına ilişkin "Hastalık; damlacık yoluyla, enfekte materyal ile temas ile bulaşır" dedi.El ağız ayak hastalığı nasıl tedavi edilir?Hastalığın spesifik bir tedavisi veya aşısı olmadığını belirten doktor Aksoy, "Şikayetlere yönelik destek ilaçlar verilir" diye de ekledi.El ağız ayak hastalığı yetişkinlere bulaşır mı?Çocuklar bu hastalıktan nasıl korunur? Nelere dikkat edilmeli?Her türlü enfeksiyon ve virüs riskine karşı el yıkamaya vurgu yapılır. El ayak ağız hastalığında da en etkili korunma yöntemi hijyen ama genel olarak neler dikkat edilmeli?El ayak ağız hastalığının kızamık ve su çiçeğinden farkı nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/diyabetli-cocuklar-artik-parmaklarini-delmek-istemiyor-hayatlarini-kolaylastiracak-sensoru-bekliyor-1090343358.html
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el ayak ağız hastalığı nedir, el ayak ağız hastalığı belirtileri, el ayak ağız hastalığı tanısı, el ayak ağız hastalığı nasıl geçer, el ayak ağız hastalığı nasıl bulaşır, el ağız ayak hastalığı, el ayak ağız hastalığı yetişkinlere bulaşır mı, el ayak ağız hastalığının kızamık ve su çiçeğinden farkı nedir?
el ayak ağız hastalığı nedir, el ayak ağız hastalığı belirtileri, el ayak ağız hastalığı tanısı, el ayak ağız hastalığı nasıl geçer, el ayak ağız hastalığı nasıl bulaşır, el ağız ayak hastalığı, el ayak ağız hastalığı yetişkinlere bulaşır mı, el ayak ağız hastalığının kızamık ve su çiçeğinden farkı nedir?
Kızamık ve su çiçeği ile karıştırılıyor: El ayak ağız hastalığı nedir, nasıl bulaşır?
Özel
Ateş, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı. Bu semptomlarla ortaya çıkan ve sonrasında ağızda ağrılı kırmızı döküntülere yol açan el, ayak ağız hastalığı çocuklarda görülüyor. El ayak ağız hastalığının belirtileri neler, nasıl korunur?
El, ayak ve ağız hastalığı özellikle ilkokul çağındaki çocuklar arasında yayılıyor. Doktorlar belirtileri kızamık ve su çiçeği ile karıştırılan el ayak ve ağız hastalığına karşı 'hijyen uyarısı' yapıyor.
El, ayak ve ağız hastalığı özellikle 10 yaş altı çocuklarda artış gösteriyor
. Okulların açılmasıyla birçok çocuğun birbiri ile kapalı ortamda daha uzun vakit geçirmesi de hastalığın yayılma olasılığını artırıyor. Belirtileri el ve ayakta kırmızı kabarcıklar ve ağızda
oluşan aftlar olunca ister istemez başka hastalıklarla da karıştırılıyor.
Sputnik Türkiye'ye konuşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doktor Taner Aksoy ilk olarak el, ayak, ağız hastalığının ne olduğunu açıkladı:
El ayak ağız hastalığı nedir?
Köksaki (coxsackie) virüs dediğimiz bir virüsün yol açtığı, el ve ayakta su toplayan kabarcıklar, ağız içinde aftlar ile seyreden iyi seyirli (çoğunlukla sınırlı) enfeksiyonlardır. Enfeksiyonlar kendiliğinden iyileşirler
El ayak ağız hastalığı belirtileri neler?
El ve ayakta kızarıklık ve su toplayan kabarcıklar
Enfeksiyon sonrası parmaklarda soyulma ve tırnak değişiklikleri
El ayak ağız hastalığı nasıl bulaşır?
Özellikle okulların açılması gibi çocukların birlikte hareket ettikleri ortamlar enfeksiyon için ortam hazırlıyor. Doktor Aksoy enfeksiyonun bulaşmasına ilişkin "Hastalık; damlacık yoluyla, enfekte materyal ile temas ile bulaşır" dedi.
El ağız ayak hastalığı nasıl tedavi edilir?
Hastalığın spesifik bir tedavisi veya aşısı olmadığını belirten doktor Aksoy, "Şikayetlere yönelik destek ilaçlar verilir" diye de ekledi.
El ağız ayak hastalığı yetişkinlere bulaşır mı?
Bağışıklık sistemi ile ilgili problemi olmayan yetişkinler de enfeksiyon çok nadirdir. Enfeksiyon daha çok 10 yaş altında görülür
Çocuklar bu hastalıktan nasıl korunur? Nelere dikkat edilmeli?
Her türlü enfeksiyon ve virüs riskine karşı el yıkamaya vurgu yapılır. El ayak ağız hastalığında da en etkili korunma yöntemi hijyen ama genel olarak neler dikkat edilmeli?
Ortak eşyalar kullanmamak
Kapalı gruplardan (kreş ,okul) hastayı uzaklaştırmak
El ayak ağız hastalığının kızamık ve su çiçeğinden farkı nedir?
Su çiçeğinde daha çok gövde de ve saçlı deride farklı yaşlarda (bazıları sadece kızarıklık, bazıları yeni su toplamaya başlayan, bazıları da su toplamış kabarcıklar) lezyonlar vardır. El içi ayak tabanında, ağız içinde sıklıkla olmaz. Kızamıkta su toplayan kabarcıklar olmaz daha çok gövdede birleşmeye eğilimli renk değişikliği şeklindedir ve çoğunlukla gözde belirgin kızarıklık ve ağız için de özel bir leke eşlik eder.