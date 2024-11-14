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Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları bu akşam oynanacak. 14 Kasım Perşembe günü A, B ve C Ligi'nde karşı karşıya gelecek ülkeler Belçika-İtalya, Fransa-İsrail... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bu akşam futbolseverler ile canlı olarak buluşacak.14 Kasım Perşembe günü Belçika-İtalya, Fransa-İsrail, İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya ve Yunanistan-İngiltere maçları saat 22.45'te oynanacak. Maçlar EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.Bugün hangi maçlar oynanacak?22.45 Belçika-İtalya22.45 Fransa-İsrail22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya22.45 Yunanistan-İngiltere
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bugün maç var mı, uluslar ligi maçları, bu akşam hangi maç var, belçika-italya maçı izle, fransa-israil maçı izle, irlanda cumhuriyeti-finlandiya maçı izle, yunanistan-ingiltere maçı izle
bugün maç var mı, uluslar ligi maçları, bu akşam hangi maç var, belçika-italya maçı izle, fransa-israil maçı izle, irlanda cumhuriyeti-finlandiya maçı izle, yunanistan-ingiltere maçı izle

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

19:07 14.11.2024 (güncellendi: 19:10 14.11.2024)
© AA / Emin SansarMert Günok
Mert Günok - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA / Emin Sansar
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UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları bu akşam oynanacak. 14 Kasım Perşembe günü A, B ve C Ligi'nde karşı karşıya gelecek ülkeler Belçika-İtalya, Fransa-İsrail, İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya ve Yunanistan-İngiltere maçları futbolseverleri ekrana kilitleyecek.
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bu akşam futbolseverler ile canlı olarak buluşacak.
14 Kasım Perşembe günü Belçika-İtalya, Fransa-İsrail, İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya ve Yunanistan-İngiltere maçları saat 22.45'te oynanacak. Maçlar EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.

Bugün hangi maçlar oynanacak?

22.45 Belçika-İtalya
22.45 Fransa-İsrail
22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya
22.45 Yunanistan-İngiltere
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