https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/uluslar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090407738.html
Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları bu akşam oynanacak. 14 Kasım Perşembe günü A, B ve C Ligi'nde karşı karşıya gelecek ülkeler Belçika-İtalya, Fransa-İsrail... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T19:07+0300
2024-11-14T19:07+0300
2024-11-14T19:10+0300
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UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bu akşam futbolseverler ile canlı olarak buluşacak.14 Kasım Perşembe günü Belçika-İtalya, Fransa-İsrail, İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya ve Yunanistan-İngiltere maçları saat 22.45'te oynanacak. Maçlar EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.Bugün hangi maçlar oynanacak?22.45 Belçika-İtalya22.45 Fransa-İsrail22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya22.45 Yunanistan-İngiltere
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kacak-futbol-maci-izleyen-adama-3-yil-4-ay-hapis-cezasi-verildi-1090319908.html
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bugün maç var mı, uluslar ligi maçları, bu akşam hangi maç var, belçika-italya maçı izle, fransa-israil maçı izle, irlanda cumhuriyeti-finlandiya maçı izle, yunanistan-ingiltere maçı izle
bugün maç var mı, uluslar ligi maçları, bu akşam hangi maç var, belçika-italya maçı izle, fransa-israil maçı izle, irlanda cumhuriyeti-finlandiya maçı izle, yunanistan-ingiltere maçı izle
Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
19:07 14.11.2024 (güncellendi: 19:10 14.11.2024)
UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları bu akşam oynanacak. 14 Kasım Perşembe günü A, B ve C Ligi'nde karşı karşıya gelecek ülkeler Belçika-İtalya, Fransa-İsrail, İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya ve Yunanistan-İngiltere maçları futbolseverleri ekrana kilitleyecek.
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bu akşam futbolseverler ile canlı olarak buluşacak.
14 Kasım Perşembe günü Belçika-İtalya, Fransa-İsrail, İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya ve Yunanistan-İngiltere maçları saat 22.45'te oynanacak. Maçlar EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.
Bugün hangi maçlar oynanacak?
22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya
22.45 Yunanistan-İngiltere