https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/uluslar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090407738.html

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta maçları bu akşam oynanacak. 14 Kasım Perşembe günü A, B ve C Ligi'nde karşı karşıya gelecek ülkeler Belçika-İtalya, Fransa-İsrail... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-14T19:07+0300

2024-11-14T19:10+0300

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UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bu akşam futbolseverler ile canlı olarak buluşacak.14 Kasım Perşembe günü Belçika-İtalya, Fransa-İsrail, İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya ve Yunanistan-İngiltere maçları saat 22.45'te oynanacak. Maçlar EXXEN platformu üzerinden naklen yayınlanacak.Bugün hangi maçlar oynanacak?22.45 Belçika-İtalya22.45 Fransa-İsrail22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya22.45 Yunanistan-İngiltere

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kacak-futbol-maci-izleyen-adama-3-yil-4-ay-hapis-cezasi-verildi-1090319908.html

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