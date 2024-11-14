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Simonyan: ABD, RT'ye yalan haber nedeniyle değil, çok çalıştığımız için yaptırım uyguladı
Simonyan: ABD, RT'ye yalan haber nedeniyle değil, çok çalıştığımız için yaptırım uyguladı
Sputnik Türkiye
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, kanala uygulanan yaptırımların gerekçeleri arasında yalan haber olmadığına dikkat çekerek, çok çalıştıkları için yaptırıma... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T10:16+0300
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD'nin RT'ye standart gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yaptırım uyguladığını, kimsenin televizyon kanalını yalan haber yaymakla suçlamadığını vurguladı.Vedomosti gazetesine demeç veren Simonyan, RT'ye yöneltilen seçimlere müdahale iddiaları hakkındaysa "Seçimlere müdahale ifadesi kulağa öyle geliyor ki, sanki biz hacker grubu tutup oy sayım sistemini bozmuşuz veya oy pusulalarında manipülasyon yapmışız. Bizim böyle bir şeyle uğraşmadığımız malum. Biz sadece, her gazetecilik faaliyetlerinde olduğu gibi birilerinin görüşünü etkileyebilecek normal gazetecilik faaliyeti yürüttük" dedi.Siyasetle ilgili her haberin birilerinin görüşünü etkileyebileceğini belirten Simonyan, "Dikkat ederseniz, bizi kimse yalan haber yaymakla suçlamıyor, biz bu tür şeyler yapmıyoruz. Başta uluslararası yayınla ve jeopolitikayla uğraşanlar olmak üzere, yalan haber de olsa, etki yaratan tüm araçları iyi bulan çok sayıda medya kuruluşu var. Ben bu anlamda eski kafalı biriyim. Yalan haberlere karşıyım ve bu benim ilkesel duruşum" ifadelerini kullandı.Simonyan, fiiliyatta RT'nin çok çalışmakla suçlandığının altını çizdi.'ABD'de RT çalışanının evinde fiziksel saldırı iddiasıyla arama yapıldı'Washington'un ülkedeki RT çalışanlarına yönelik sindirme politikasını eleştiren Simonyan, Daşa adlı bir çalışan hakkında fiziksel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve evinde arama yapıldığını anlattı.Polislerin arama emriyle Daşa'nın evine girdiğini kaydeden Simonyan, henüz tutuklama kararı çıkarılmayan çalışanı Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın da desteğiyle tahliye etmeyi başardıklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/dudadan-itiraf-abdnin-polonyadaki-fuze-savunma-ussu-rusyaya-yonelik-1090355301.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, russia today (rt), rossiya, rossiya segodnya, abd, yaptırım, rt, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, washington

Simonyan: ABD, RT'ye yalan haber nedeniyle değil, çok çalıştığımız için yaptırım uyguladı

10:16 14.11.2024
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RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, kanala uygulanan yaptırımların gerekçeleri arasında yalan haber olmadığına dikkat çekerek, çok çalıştıkları için yaptırıma maruz kaldıklarını belirtti. ABD'deki bir çalışanın maruz kaldığı sindirme politikası uygulamasını da anlattı.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD'nin RT'ye standart gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yaptırım uyguladığını, kimsenin televizyon kanalını yalan haber yaymakla suçlamadığını vurguladı.

Vedomosti gazetesine demeç veren Simonyan, RT'ye yöneltilen seçimlere müdahale iddiaları hakkındaysa "Seçimlere müdahale ifadesi kulağa öyle geliyor ki, sanki biz hacker grubu tutup oy sayım sistemini bozmuşuz veya oy pusulalarında manipülasyon yapmışız. Bizim böyle bir şeyle uğraşmadığımız malum. Biz sadece, her gazetecilik faaliyetlerinde olduğu gibi birilerinin görüşünü etkileyebilecek normal gazetecilik faaliyeti yürüttük" dedi.

Siyasetle ilgili her haberin birilerinin görüşünü etkileyebileceğini belirten Simonyan, "Dikkat ederseniz, bizi kimse yalan haber yaymakla suçlamıyor, biz bu tür şeyler yapmıyoruz. Başta uluslararası yayınla ve jeopolitikayla uğraşanlar olmak üzere, yalan haber de olsa, etki yaratan tüm araçları iyi bulan çok sayıda medya kuruluşu var. Ben bu anlamda eski kafalı biriyim. Yalan haberlere karşıyım ve bu benim ilkesel duruşum" ifadelerini kullandı.

Simonyan, fiiliyatta RT'nin çok çalışmakla suçlandığının altını çizdi.

'ABD'de RT çalışanının evinde fiziksel saldırı iddiasıyla arama yapıldı'

Washington'un ülkedeki RT çalışanlarına yönelik sindirme politikasını eleştiren Simonyan, Daşa adlı bir çalışan hakkında fiziksel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve evinde arama yapıldığını anlattı.

Polislerin arama emriyle Daşa'nın evine girdiğini kaydeden Simonyan, henüz tutuklama kararı çıkarılmayan çalışanı Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın da desteğiyle tahliye etmeyi başardıklarını söyledi.
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