Duda'dan itiraf: ABD'nin Polonya'daki füze savunma üssü Rusya'ya yönelik

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin Polonya'da kurduğu ve Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı askeri üssün Rusya'ya yönelik olduğunu itiraf etti.



Polonya'nın kuzeyinde başkent Varşova'dan 165 km mesafede bulunan Redzikowo şehrinde konuşlu üs, Cumhurbaşkanı Duda ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılımıyla gerçekleştirilen resmi törenle devreye alındı.



Törende konuşan Duda, füze savunma kalkanının başlangıçta İran'ın olası füze saldırısına karşı koymak amacıyla inşa edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.



Polonya Cumhurbaşkanı, "Polonya'da hava savunma sistemi üssü inşa edilmesine dair fikri ilk olarak 2008 yılında duydum. O dönemde Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski idaresindeki en genç yöneticiydim. O zaman Kaczynski bana "Andrzej, bu füzeler Polonya'yı korumayacak, bunlar balistik füzelere karşı görev yapacak, İran gibi ülkelerden fırlatılabilecek füzelere karşı uzak bölgelerimizi koruyacak" demişti" ifadelerini kullandı.



Duda, bugün ise bu üssün öncelikli olarak Rusya'yla mücadele için tasarlandığını vurguladı.



Redzikowo'daki Amerikan füze savunma üssü, AN/SPY-1 radarı, Mk 41 VLS fırlatma rampaları ve SM-3 (Standart Missile-3) anti-balistik füzelerinden oluşuyor.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Polonya'da kurduğu ve Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı savunma kalkanının Rusya için tehdit oluşturduğunu ve Rusya'nın askeri potansiyelini dizginleme girişimi olduğunu söylemişti.



Peskov, "Bu, bizim askeri potansiyelimizi dizginleme girişiminden başka bir şey değil. Elbette bu, paritenin sağlanması için ilgili önlemlerin alınmasına yol açacak" demişti.



Aegis Ashore füze savunma sistemi, Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo şehrinde konuşlandırıldı.



NATO müttefiklerine ait 'füze kalkanının', Avrupa'daki halkları, toprakları ve orduları balistik füze saldırılarından korumak üzere tasarlandığı belirtiliyor.