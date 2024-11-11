https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/turkiyede-en-cok-satan-otomobillere-gore-mtv-ucreti-belli-oldu-tek-tek-siralandi-iste-2025-tarifesi-1090247680.html

Türkiye'de en çok satan otomobillere göre MTV ücreti belli oldu: Tek tek sıralandı, işte 2025 tarifesi

Türkiye'de en çok satan otomobillere göre MTV ücreti belli oldu: Tek tek sıralandı, işte 2025 tarifesi

Sputnik Türkiye

Ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla beraber yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu. MTV tutarında bir değişiklik olmazsa yeni bir otomobil alacaklar veya... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T09:12+0300

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motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

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Vergi, harç ve cezalardaki artışları belirleyen yeniden değerleme oranı geçen günlerde belli oldu. 1 Ocak 2025’ten itibaren vergi, harç ve cezalardaki artış oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi. Aralık ayında Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen yeni MTV tutarlarına göre, 2025 yılında yeni bir otomobil satın alacaklar veya 1-3 yaşındaki otomobil sahipleri, aracın motor silindir hacmine göre 4 bin 834 TL ila 230 bin TL arasında değişen MTV’ler ödeyecek. Taşıt değerlerine göre ne kadar MTV ödenecek?Hürriyet'in haberine göre, en yaygın ödenecek MTV ise 10 bin 112 TL’yle motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak. Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL’den 5 bin 803 TL’ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL’den 10 bin 112 TL’ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL’den 17 bin 886 TL’ye çıkacak. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin; Ferrari’nin ilk SUV’u Purosangue’ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL’yi bulacak.Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?Türkiye’nin en çok satan otomobillerden Fiat Egea için önümüzde yıl ödenecek MTV tutarı 10 bin 112 TL’ye yükselirken, 1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio için ödenecek tutar 5 bin 803 TL’ye ulaşacak. Toyota Corolla’nın 1.5 litrelik benzinli motoru için ödenecek tutar da yine 10 bin 112 TL seviyesindeyken, 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu için ödenecek tutar 17 bin TL’yi bulacak.2025 yılında 1-3 yaş motosiklet sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı 899 TL ila 11 bin 667 TL arasında değişecek.Elektrikli araç sahipleri ne kadar ödeyecek?En çok satan elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ve Tesla Model Y (160 kW) sahipleri önümüzdeki yıl için 14 bin 716 TL MTV ödeyecek. Bu tutar aslında 1.6 - 1.8 litre hacmindeki içten yanmalı motora sahip otomobillerle neredeyse aynı seviyede. Diğer yandan, motor gücü 181-210 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 22 bin 413 TL olurken motor gücü 211-240 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 35 bin 240 TL’yi bulacak. Önümüzdeki yıl 300 kW motor gücüne ulaşan lüks bir elektrikli spor otomobil, örneğin, Porsche Taycan için ödenecek MTV tutarı ise 57 bin 675 TL.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yeniden-degerleme-oraniyla-netlesti-otvsiz-aracta-limit-ne-kadar-oldu-1090034137.html

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