https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mike-tyson-jake-paul-maci-ne-zaman-1090405434.html

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Dünyada boks tutkunları tarafından merakla beklenen Mike Tyson ile Jake Paul karşılaşmasında tarih belli oldu. 58 yaşındaki ünlü boksör Mike Tyson kariyerine... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T17:53+0300

2024-11-14T17:53+0300

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Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, sosyal medya fenomeni Jake Paul maçı ile ringe geri dönüyor.Ünlü boks yıldızı Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da karşılaşacak. 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys Stadyumu'nda yapılacak maç canlı yayınlanacak. Mike Tyson ile Jake Paul'un maçtan 80 milyon dolar gelir elde edeceği açıklandı. Mücadelenin 2 dakikalık 8 turdan oluşacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mike-tyson-ile-jake-paul-boks-macinda-rekor-ucret-alacak-1090320885.html

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