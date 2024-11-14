https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mike-tyson-jake-paul-maci-ne-zaman-1090405434.html
Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?
Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Dünyada boks tutkunları tarafından merakla beklenen Mike Tyson ile Jake Paul karşılaşmasında tarih belli oldu. 58 yaşındaki ünlü boksör Mike Tyson kariyerine... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T17:53+0300
2024-11-14T17:53+0300
2024-11-14T18:08+0300
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Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, sosyal medya fenomeni Jake Paul maçı ile ringe geri dönüyor.Ünlü boks yıldızı Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da karşılaşacak. 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys Stadyumu'nda yapılacak maç canlı yayınlanacak. Mike Tyson ile Jake Paul'un maçtan 80 milyon dolar gelir elde edeceği açıklandı. Mücadelenin 2 dakikalık 8 turdan oluşacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mike-tyson-ile-jake-paul-boks-macinda-rekor-ucret-alacak-1090320885.html
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Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?
17:53 14.11.2024 (güncellendi: 18:08 14.11.2024)
Dünyada boks tutkunları tarafından merakla beklenen Mike Tyson ile Jake Paul karşılaşmasında tarih belli oldu. 58 yaşındaki ünlü boksör Mike Tyson kariyerine son verdikten yıllar sonra Youtuber Jake Paul ile ringe çıkmaya hazırlanıyor. Peki Mike Tyson-Jake Paul maçı hangi kanalda?
Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, sosyal medya fenomeni Jake Paul maçı ile ringe geri dönüyor.
Ünlü boks yıldızı Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da karşılaşacak. 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys Stadyumu'nda yapılacak maç canlı yayınlanacak. Mike Tyson ile Jake Paul'un maçtan 80 milyon dolar gelir elde edeceği açıklandı. Mücadelenin 2 dakikalık 8 turdan oluşacağı açıklandı.