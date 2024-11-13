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Mike Tyson ile Jake Paul boks maçında rekor ücret alacak
Mike Tyson ile Jake Paul boks maçında rekor ücret alacak
Sputnik Türkiye
Ünlü boksör Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 15 Kasım Cuma günü saat sabah 04.00'da karşı karşıya gelecek. Dünya gündemine giren boks maçından Mike Tyson ve... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
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Eski boks yıldızı Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 15 Kasım Cuma günü ringde karşılaşacak.58 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson'ının yıllar sonra Youtuber Jake Paul ile boksa geri döneceği maçta 40 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Youtuber Jake Paul ile karşılaşacağı maçın toplam sponsor geliri ise 80 milyon dolar olacağı açıklandı. Maçın bilet fiyatları ise en yüksek VIP seviyesi izleyenler için 2 milyon dolar olurken AT&amp;A Stadyumu'nda izleyenler için 10 bin dolar ile 50 bin dolar arasında değişeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/eski-agir-siklet-boks-sampiyonu-mike-tysondan-a-milli-futbol-takimina-destek-1085433432.html
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mike tyson jake paul maçı izle, mike tyson maçı hangi kanalda
mike tyson jake paul maçı izle, mike tyson maçı hangi kanalda

Mike Tyson ile Jake Paul boks maçında rekor ücret alacak

01:01 13.11.2024 (güncellendi: 01:04 13.11.2024)
© AP Photo / Kamran JebreiliMike Tyson
Mike Tyson - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
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Ünlü boksör Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 15 Kasım Cuma günü saat sabah 04.00'da karşı karşıya gelecek. Dünya gündemine giren boks maçından Mike Tyson ve Jake Paul'ün 40 milyon dolar kazanacağı açıklandı. Bilet fiyatları ise en yüksek 2 milyon dolar olmak üzere 10 bin dolar ile 50 bin dolar arasında olacağı ifade edildi.
Eski boks yıldızı Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 15 Kasım Cuma günü ringde karşılaşacak.
58 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson'ının yıllar sonra Youtuber Jake Paul ile boksa geri döneceği maçta 40 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Youtuber Jake Paul ile karşılaşacağı maçın toplam sponsor geliri ise 80 milyon dolar olacağı açıklandı.
Maçın bilet fiyatları ise en yüksek VIP seviyesi izleyenler için 2 milyon dolar olurken AT&A Stadyumu'nda izleyenler için 10 bin dolar ile 50 bin dolar arasında değişeceği belirtildi.
ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'dan A Milli Futbol Takımı'na destek
2 Temmuz, 12:31
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