https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mike-tyson-ile-jake-paul-boks-macinda-rekor-ucret-alacak-1090320885.html

Mike Tyson ile Jake Paul boks maçında rekor ücret alacak

Mike Tyson ile Jake Paul boks maçında rekor ücret alacak

Sputnik Türkiye

Ünlü boksör Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 15 Kasım Cuma günü saat sabah 04.00'da karşı karşıya gelecek. Dünya gündemine giren boks maçından Mike Tyson ve... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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Eski boks yıldızı Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul 15 Kasım Cuma günü ringde karşılaşacak.58 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson'ının yıllar sonra Youtuber Jake Paul ile boksa geri döneceği maçta 40 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Youtuber Jake Paul ile karşılaşacağı maçın toplam sponsor geliri ise 80 milyon dolar olacağı açıklandı. Maçın bilet fiyatları ise en yüksek VIP seviyesi izleyenler için 2 milyon dolar olurken AT&A Stadyumu'nda izleyenler için 10 bin dolar ile 50 bin dolar arasında değişeceği belirtildi.

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