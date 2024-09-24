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11 öğrencide el, ayak, ağız hastalığı görüldü: El, ayak, ağız hastalığı nedir?
11 öğrencide el, ayak, ağız hastalığı görüldü: El, ayak, ağız hastalığı nedir?
Sputnik Türkiye
Isparta'da 7'si kreş öğrencisi olmak üzere toplam 11 öğrencide el, ayak, ağız hastalığı görüldü. Öğrenciler ise tedavi altına alındı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Isparta'da 11 öğrencide el, ayak, ağız hastalığı görüldü. Hastalığın görüldüğü 11 öğrenci tedavi altına alındı. Isparta Sağlık Müdürü Mustafa Serhat Küçükcoşkun, Aksu ilçesinde el, ayak, ağız hastalığı tespit edilen 11 öğrencinin tedavi altına alındığını bildirdi. Küçükcoşkun, yazılı açıklamasında, söz konusu hastalığın 7'si kreş öğrencisi olmak üzere toplam 11 öğrencide tespit edildiğini ifade etti.Velilere hastalıkla ilgili korunma önlemleri ve tedavi şekilleriyle ilgili eğitim verildiğini aktaran Küçükcoşkun, bu hastalığın her yıl mevsimsel geçişlerde görülebildiğini, genellikle 2-10 yaş arasındaki çocukları etkilediğini belirtti.El, ayak, ağız hastalığı nedir?El, ayak, ağız hastalığı, solunum yoluyla tükürükle yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilen bir hastalıktır. El, ayak ve ağız hastalığı genellikle iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısıyla kendini gösterir. 1-2 gün sonra içi su dolu döküntüler meydana gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlayan döküntüler, daha sonra su toplar. El, ayak hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Kısa sürede iyileşmesi için doktorun önerdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı, bol sıvı tüketilmeli, sağlıklı beslenilmeli. Döküntüler genellikle 5-7 gün içinde kendiliğinden iyileşir.
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hastalık, bulaşıcı hastalık, öğrenci, çocuk
hastalık, bulaşıcı hastalık, öğrenci, çocuk

11 öğrencide el, ayak, ağız hastalığı görüldü: El, ayak, ağız hastalığı nedir?

00:31 24.09.2024
© AAokul - öğrenci
okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA
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Isparta'da 7'si kreş öğrencisi olmak üzere toplam 11 öğrencide el, ayak, ağız hastalığı görüldü. Öğrenciler ise tedavi altına alındı.
Isparta'da 11 öğrencide el, ayak, ağız hastalığı görüldü. Hastalığın görüldüğü 11 öğrenci tedavi altına alındı.
Isparta Sağlık Müdürü Mustafa Serhat Küçükcoşkun, Aksu ilçesinde el, ayak, ağız hastalığı tespit edilen 11 öğrencinin tedavi altına alındığını bildirdi. Küçükcoşkun, yazılı açıklamasında, söz konusu hastalığın 7'si kreş öğrencisi olmak üzere toplam 11 öğrencide tespit edildiğini ifade etti.
Velilere hastalıkla ilgili korunma önlemleri ve tedavi şekilleriyle ilgili eğitim verildiğini aktaran Küçükcoşkun, bu hastalığın her yıl mevsimsel geçişlerde görülebildiğini, genellikle 2-10 yaş arasındaki çocukları etkilediğini belirtti.

El, ayak, ağız hastalığı nedir?

El, ayak, ağız hastalığı, solunum yoluyla tükürükle yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilen bir hastalıktır. El, ayak ve ağız hastalığı genellikle iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısıyla kendini gösterir.
1-2 gün sonra içi su dolu döküntüler meydana gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlayan döküntüler, daha sonra su toplar. El, ayak hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Kısa sürede iyileşmesi için doktorun önerdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı, bol sıvı tüketilmeli, sağlıklı beslenilmeli. Döküntüler genellikle 5-7 gün içinde kendiliğinden iyileşir.
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