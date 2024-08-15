https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html
Dünyada maymun çiçeği alarmı: Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?
Dünyada maymun çiçeği alarmı: Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, maymun çiçeği virüsüne ilişkin "Paniklememek ama dikkatli olmak lazım" dedi ve "1982 yılından önce doğan herkese bu aşı yapılmış... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T16:17+0300
2024-08-15T16:17+0300
2024-08-15T16:17+0300
türkiye
aşı
maymun çiçeği virüsü
m çiçeği
hastalık
dsö
pandemi
adnan yüksel gürüz
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel çapta acil durum ilan etti. Koronavirüs pandemisinin geride kaldığı günlerde yeni bir salgın ihtimali endişeye sebep oldu.Maymun çiçeğinin nasıl bir hastalık olduğu ve nasıl bulaştığına dair soru işaretleri kafalardaki yerini alırken, Türkiye'de yıllardır yapılmayan çiçek aşısını da yeniden akıllara getirdi.Çiçek aşısı nedir ve Türkiye'de neden durduruldu?Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, çiçek aşısının 1982 yılından beri yapılmadığına dikkat çekti, sebebini şöyle açıkladı:Türkiye'de çiçek aşısı var mı?Gürüz, ihtiyaç olması halinde aşının hızla üretilebileceğini de söyledi:'1982 yılından önce doğanlar antikora sahip'Çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı koruyuculuk sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Gürüz, aşılılarda hastalığın nasıl seyrettiğini de şu sözlerle açıkladı:'40 yaş üzeri ve bağışıklığı sağlam olanlar korunuyor''Paniklememek ama dikkatli olmak lazım'Prof. Dr. Gürüz, DSÖ'nün yaptığı açıklamayı hatırlattı ve 'dikkat edin' çağrısında bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/saglik-bakanligi-acikladi-turkiyede-m-cicegi-hastaligi-yuzunden-kisitlama-karari-alinacak-mi-1086876952.html
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Dünyada maymun çiçeği alarmı: Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?
Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, maymun çiçeği virüsüne ilişkin "Paniklememek ama dikkatli olmak lazım" dedi ve "1982 yılından önce doğan herkese bu aşı yapılmış olduğu için insanlar bir şekilde koruyucu antikorlara sahipler" ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel çapta acil durum ilan etti. Koronavirüs pandemisinin geride kaldığı günlerde yeni bir salgın ihtimali endişeye sebep oldu.
Maymun çiçeğinin nasıl bir hastalık olduğu ve nasıl bulaştığına dair soru işaretleri kafalardaki yerini alırken, Türkiye'de yıllardır yapılmayan çiçek aşısını da yeniden akıllara getirdi.
Çiçek aşısı nedir ve Türkiye'de neden durduruldu?
Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, çiçek aşısının 1982 yılından beri yapılmadığına dikkat çekti, sebebini şöyle açıkladı:
"Çiçek aşısı dünyada binlerce insanı ölüme sürükleyen ya da ciddi lezyonlar bırakarak iyileşen bir hastalığın neticesiydi. 1982 yılına kadar yoğun aşılama çalışmaları sonucu 'eradike' edildi yani yeryüzünden kökü kazındı. Bu sebeple 1982 yılından itibaren aşı gerekmediği kanaatine vardı Dünya Sağlık Teşkilatı. Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde aşılama çalışmaları durduruldu.
Türkiye'de çiçek aşısı var mı?
Gürüz, ihtiyaç olması halinde aşının hızla üretilebileceğini de söyledi:
Her ülkenin elinde belli stok aşı mevcut ama bu çok az sayıda, herhangi bir ihtiyaç halinde hızla üretilmesi tekrar söz konusu olabilecek bir aşı.
'1982 yılından önce doğanlar antikora sahip'
Çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı koruyuculuk sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Gürüz, aşılılarda hastalığın nasıl seyrettiğini de şu sözlerle açıkladı:
"Bizim buradaki temel problemimiz şu, 82 yılında kesildiği için 82 yılından önce doğan herkese bu aşı yapılmış olduğu için insanlar bir şekilde koruyucu antikorlara sahipler. Bunlar çapraz reaksiyonla böyle birbirine yakın akraba virüslerin enfeksiyonlarında da koruyucu etki gösteriyor, böylelikle hastalık ya çok hafif geçiriliyor ya da hiç geçirilmiyor. Ama 82 yılından sonra doğanlar bu aşıyı olmadığı için genellikle zaten ölenlere ve ağır geçirenlere bakarsanız maymun çiçeği virüsünün yaptığı hastalık onlarda daha olumsuz sonuçlar doğuruyor."
'40 yaş üzeri ve bağışıklığı sağlam olanlar korunuyor'
"Bugün 40 yaş 42 yaş üzerindeki tüm dünya nüfusu bu aşıyı olduğu için ya hafif atlatacaktır Bunun garantisini kimse veremez tabi immune sistemi devre dışı kaldığı için ama immune sistemi sağlam, aşılanmış her şahıs, maymun çiçeğine karşı bir şekilde çapraz reaksiyonla korunuyor diyebilirim."
'Paniklememek ama dikkatli olmak lazım'
Prof. Dr. Gürüz, DSÖ'nün yaptığı açıklamayı hatırlattı ve 'dikkat edin' çağrısında bulundu:
Aynı Kovid-19'da olduğu gibi Dünya Sağlık Teşkilatı bilgilendirme amaçlı tedbir amaçlı kendi görevini yapıyor şu anda. O sebeple paniklememek ama dikkatli olmak lazım. İşte genellikle merhabalaşırken yakın temasta, medeni ülkelerde biz çok sıcakkanlı bir ulusuz. Sarılıp öpüşmeyi, her karşılaştığımız insanla temas etmediğimiz zaman samimiyetsizlik hissettiğimizden, bu alışkanlıklarımız maalesef her tülü bulaşıcı hastalıklar için zemin hazırlıyor. Yani bir baş selamıyla da sevginizi aktarmak mümkün. Toplu taşıma araçlarında da sabah ve akşam saatlerinde seyahat ediyoruz çok yakın temastayız. Yani yine de benim nasihatim özellikle yaşlılara, küçük çocuklara, toplu taşıma araçlarında maske kullanmaları ve mümkünse elle temas ettikten sonra ellerini güzelce yıkamalı ve suya sabuna dokunmaları. Önerilerin arasında yani tabi ki eldiven de kullanılabilir, beyaz pamuklu bir eldiven dışarıya çıkarken ama biraz fazla abartılı geliyor bana. Yani kış aylarında da mesela gribin en çok bulaş yeri birbirimize sarılıp şapır şupur, tek yanak değil çift yanak dalarız kucaklaşırız bu alışkanlıklarımız riskli yıllarda birazcık rafa kaldırmamız doğru olacak