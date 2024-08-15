https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html

Dünyada maymun çiçeği alarmı: Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?

Dünyada maymun çiçeği alarmı: Çiçek aşısı yaptıranlar hastalıktan korunuyor mu?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, maymun çiçeği virüsüne ilişkin "Paniklememek ama dikkatli olmak lazım" dedi ve "1982 yılından önce doğan herkese bu aşı yapılmış... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T16:17+0300

2024-08-15T16:17+0300

2024-08-15T16:17+0300

türkiye

aşı

maymun çiçeği virüsü

m çiçeği

hastalık

dsö

pandemi

adnan yüksel gürüz

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel çapta acil durum ilan etti. Koronavirüs pandemisinin geride kaldığı günlerde yeni bir salgın ihtimali endişeye sebep oldu.Maymun çiçeğinin nasıl bir hastalık olduğu ve nasıl bulaştığına dair soru işaretleri kafalardaki yerini alırken, Türkiye'de yıllardır yapılmayan çiçek aşısını da yeniden akıllara getirdi.Çiçek aşısı nedir ve Türkiye'de neden durduruldu?Sputnik'in sorularını yanıtlayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, çiçek aşısının 1982 yılından beri yapılmadığına dikkat çekti, sebebini şöyle açıkladı:Türkiye'de çiçek aşısı var mı?Gürüz, ihtiyaç olması halinde aşının hızla üretilebileceğini de söyledi:'1982 yılından önce doğanlar antikora sahip'Çiçek aşısının maymun çiçeği virüsüne karşı koruyuculuk sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Gürüz, aşılılarda hastalığın nasıl seyrettiğini de şu sözlerle açıkladı:'40 yaş üzeri ve bağışıklığı sağlam olanlar korunuyor''Paniklememek ama dikkatli olmak lazım'Prof. Dr. Gürüz, DSÖ'nün yaptığı açıklamayı hatırlattı ve 'dikkat edin' çağrısında bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/saglik-bakanligi-acikladi-turkiyede-m-cicegi-hastaligi-yuzunden-kisitlama-karari-alinacak-mi-1086876952.html

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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