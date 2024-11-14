https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/gunlerdir-kayipti-kucukcekmece-golunde-bulunan-ceset-17-yasindaki-inci-basarana-ait-cikti-1090370377.html

Günlerdir kayıptı: Küçükçekmece Gölü’nde bulunan ceset 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı

Günlerdir kayıptı: Küçükçekmece Gölü’nde bulunan ceset 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece’de balıkçıların bulduğu ceset, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı. Menekşe Deresi’nde bulunan genç kızın cenazesini teşhis... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T07:10+0300

2024-11-14T07:10+0300

2024-11-14T07:10+0300

yaşam

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Küçükçekmece’de balıkçılar, Menekşe Deresi girişinde bir ceset bularak hemen polise ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi yakınlarında Küçükçekmece Gölü'ne açılmak üzere hareket eden balıkçılar, dere girişinde suya batmış bir insan bedeniyle karşılaştı.Ekipler olay yerine sevk edildiİhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin genç bir kadına ait olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından dalgıç polisler çağrılarak ceset sudan çıkarıldı. Kimliği belirlenemeyen ceset, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Ceset, kaybolan İnci Başaran’a ait çıktıÜzerinde kimlik bulunmayan cesedin, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait olabileceği değerlendirildi. İnci Başaran’ın ailesi, teşhis için morga çağrıldı ve cesedin kızlarına ait olduğunu doğruladı. Aile, kızlarının ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadı.Ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacakGenç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı otopsinin ardından belirlenecek. İnci Başaran’ın ölümüne ilişkin soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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