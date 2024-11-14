https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/gunlerdir-kayipti-kucukcekmece-golunde-bulunan-ceset-17-yasindaki-inci-basarana-ait-cikti-1090370377.html
Günlerdir kayıptı: Küçükçekmece Gölü’nde bulunan ceset 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı
Günlerdir kayıptı: Küçükçekmece Gölü’nde bulunan ceset 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece’de balıkçıların bulduğu ceset, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı. Menekşe Deresi’nde bulunan genç kızın cenazesini teşhis... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T07:10+0300
2024-11-14T07:10+0300
2024-11-14T07:10+0300
yaşam
ceset
ceset torbası
intihar
intihar
intihar notu
cinayet
kayıp
kız
kız çocuğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cae22a6ad1404278dfa19d3b7c9ed50a.jpg
Küçükçekmece’de balıkçılar, Menekşe Deresi girişinde bir ceset bularak hemen polise ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi yakınlarında Küçükçekmece Gölü'ne açılmak üzere hareket eden balıkçılar, dere girişinde suya batmış bir insan bedeniyle karşılaştı.Ekipler olay yerine sevk edildiİhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin genç bir kadına ait olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından dalgıç polisler çağrılarak ceset sudan çıkarıldı. Kimliği belirlenemeyen ceset, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Ceset, kaybolan İnci Başaran’a ait çıktıÜzerinde kimlik bulunmayan cesedin, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait olabileceği değerlendirildi. İnci Başaran’ın ailesi, teşhis için morga çağrıldı ve cesedin kızlarına ait olduğunu doğruladı. Aile, kızlarının ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadı.Ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacakGenç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı otopsinin ardından belirlenecek. İnci Başaran’ın ölümüne ilişkin soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/nusret-akillara-durgunluk-veren-yontemle-dolandirildi-banka-hesabindan-nasil-para-cekebilmisler-1090370083.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383749_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7f0788ff1761f580463e52b48e94212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ceset, ceset torbası, intihar, intihar, intihar notu, cinayet, kayıp, kız, kız çocuğu, kız çocuğu
ceset, ceset torbası, intihar, intihar, intihar notu, cinayet, kayıp, kız, kız çocuğu, kız çocuğu
Günlerdir kayıptı: Küçükçekmece Gölü’nde bulunan ceset 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı
Küçükçekmece’de balıkçıların bulduğu ceset, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait çıktı. Menekşe Deresi’nde bulunan genç kızın cenazesini teşhis eden acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Başaran’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Küçükçekmece’de balıkçılar, Menekşe Deresi girişinde bir ceset bularak hemen polise ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi yakınlarında Küçükçekmece Gölü'ne açılmak üzere hareket eden balıkçılar, dere girişinde suya batmış bir insan bedeniyle karşılaştı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin genç bir kadına ait olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından dalgıç polisler çağrılarak ceset sudan çıkarıldı. Kimliği belirlenemeyen ceset, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ceset, kaybolan İnci Başaran’a ait çıktı
Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin, 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran’a ait olabileceği değerlendirildi. İnci Başaran’ın ailesi, teşhis için morga çağrıldı ve cesedin kızlarına ait olduğunu doğruladı. Aile, kızlarının ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadı.
Ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak
Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak detaylı otopsinin ardından belirlenecek. İnci Başaran’ın ölümüne ilişkin soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.