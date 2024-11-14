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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/fransiz-savci-macronun-rakibi-marine-le-pene-5-yil-hapis-ve-kamu-gorevinden-men-cezasi-istedi-1090376497.html
Fransız savcı, Macron'un rakibi Marine Le Pen'e 5 yıl hapis ve kamu görevinden men cezası istedi
Fransız savcı, Macron'un rakibi Marine Le Pen'e 5 yıl hapis ve kamu görevinden men cezası istedi
Sputnik Türkiye
Fransız savcı, son iki seçimde Macron'un karşısına çıkan Marine Le Pen'in yargılandığı zimmete para geçirme davasında, 5 yıl hapis cezası ile 5 yıl kamu... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T10:07+0300
2024-11-14T10:07+0300
dünya
marine le pen
emmanuel macron
zimmetine para geçirme
ulusal birlik
ulusal birlik partisi (rn)
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısına iki kez çıkan ve göçmen karşıtlığı politikasıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen'in 10 yıl önce başlayan zimmete para geçirme soruşturması davaya dönüşmüştü. Son seçimlerde kazanmasa bile göçmen karşıtı siyasetiyle iyi bir oy oranı olan ve 2027'deki seçimlerde de Macron'un karşısına çıkmaya hazırlanan Le Pen ve ekibi, iddialara göre parlamentodaki asistanların maaşını AB fonundan ödeyerek asistanları partide kullanmakla suçlanıyor.Le Pen, davanın siyasi olduğunu ileri sürüyorParis'te dün başlayan davada savcı, 5 yıl hapis cezası, 5 yıl kamu görevinden men ve 300 bin euro para cezası istedi. Davanın siyasi motivasyonla vurgulayan Marine Le Pen, "Sanırım savcıların isteği, Fransız halkını istedikleri kişiye oy verme yeteneğinden mahrum bırakmak" dedi. Öte yandan La Pen'in yeğeni Marion Marechal, ‘Kimlik ve Özgürlük’ adlı yeni siyasi parti kurduğunu duyurdu. Yerel basın Le Pen ve yeğenin gelecek seçimlerde bir koalisyon kurma olasılığı olduğunu söylüyor. ABD seçimleri için ne diyor?ABD seçimlerini basına değerlendiren Le Pen, "Düşündüğüm tek şey Fransa'nın çıkarları. ABD'nin kendi çıkarlarını daha güçlü bir şekilde savunacağı andan itibaren, Avrupa da uyanıp kendi çıkarlarını savunmak zorunda kalacak" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/paris-savciligi-ulusal-birlik-lideri-le-pen-hakkinda-yolsuzluk-sorusturmasi-baslatti-1085681070.html
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marine le pen, emmanuel macron, zimmetine para geçirme, ulusal birlik, ulusal birlik partisi (rn)
marine le pen, emmanuel macron, zimmetine para geçirme, ulusal birlik, ulusal birlik partisi (rn)

Fransız savcı, Macron'un rakibi Marine Le Pen'e 5 yıl hapis ve kamu görevinden men cezası istedi

10:07 14.11.2024
© FotoğrafFransız savcı, Macron'un rakibi Marine Le Pen'e 5 yıl hapis ve kamu görevinden men cezası istedi
Fransız savcı, Macron'un rakibi Marine Le Pen'e 5 yıl hapis ve kamu görevinden men cezası istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf
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Fransız savcı, son iki seçimde Macron'un karşısına çıkan Marine Le Pen'in yargılandığı zimmete para geçirme davasında, 5 yıl hapis cezası ile 5 yıl kamu görevinden men cezası istedi. Yaklaşık 10 yıl önce başlayan soruşturmada Le Pen ile birlikte toplam 24 kişi, Avrupa Birliği fonlarını partiye aktarmakla suçlanıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısına iki kez çıkan ve göçmen karşıtlığı politikasıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen'in 10 yıl önce başlayan zimmete para geçirme soruşturması davaya dönüşmüştü.
Son seçimlerde kazanmasa bile göçmen karşıtı siyasetiyle iyi bir oy oranı olan ve 2027'deki seçimlerde de Macron'un karşısına çıkmaya hazırlanan Le Pen ve ekibi, iddialara göre parlamentodaki asistanların maaşını AB fonundan ödeyerek asistanları partide kullanmakla suçlanıyor.

Le Pen, davanın siyasi olduğunu ileri sürüyor

Paris'te dün başlayan davada savcı, 5 yıl hapis cezası, 5 yıl kamu görevinden men ve 300 bin euro para cezası istedi. Davanın siyasi motivasyonla vurgulayan Marine Le Pen, "Sanırım savcıların isteği, Fransız halkını istedikleri kişiye oy verme yeteneğinden mahrum bırakmak" dedi.
Öte yandan La Pen'in yeğeni Marion Marechal, ‘Kimlik ve Özgürlük’ adlı yeni siyasi parti kurduğunu duyurdu. Yerel basın Le Pen ve yeğenin gelecek seçimlerde bir koalisyon kurma olasılığı olduğunu söylüyor.

ABD seçimleri için ne diyor?

ABD seçimlerini basına değerlendiren Le Pen, "Düşündüğüm tek şey Fransa'nın çıkarları. ABD'nin kendi çıkarlarını daha güçlü bir şekilde savunacağı andan itibaren, Avrupa da uyanıp kendi çıkarlarını savunmak zorunda kalacak" açıklamasını yaptı.
Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
DÜNYA
‘Paris Savcılığı, Ulusal Birlik lideri Le Pen hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı’
9 Temmuz, 11:06
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