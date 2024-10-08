https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fransada-muhalif-liderleri-le-penin-yegeni-yeni-siyasi-parti-kurdu-1088954310.html
Fransa’da muhalefetin lideri Le Pen’in yeğeni yeni siyasi parti kurdu
Fransa’da muhalefetin lideri Le Pen’in yeğeni yeni siyasi parti kurdu
Sputnik Türkiye
Fransa’da muhalefette olan Ulusal Birlik Partisi’nin lideri ve cumhurbaşkanlığının güçlü adaylarından Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal, ‘Kimlik ve... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T10:53+0300
2024-10-08T10:53+0300
2024-10-08T10:54+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
marine le pen
marion marechal- le pen
marion maréchal-le pen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954497_0:172:2048:1325_1920x0_80_0_0_7af782b147a416565e6e8d73f63bbe05.jpg
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda birinci olarak ismi öne çıkan Marine Le Pen’in yeğeni ve Avrupa Parlamentosu’nun Fransa Milletvekili Marion Marechal, ‘Kimlik ve Özgürlük’ adlı yeni siyasi parti kurduğunu duyurdu.Fransa basınına partisiyle ilgili verdiği ilk açıklamalarda Marion Marechal, yeni siyasi partiyle amacının Marine Le Pen, Jordan Bardella ve Eric Ciotti ile birlikte yapılandırılmış bir koalisyon oluşturmak olduğunu söyledi.Marine Le Pen kimdir?Marine Le Pen, babası Jean-Marie Le Pen'den Ulusal Cephe'nin liderliğini 13 yıl önce devraldı. Partisinin adını Ulusal Birlik olarak değiştirdi ve liderliğini Jordan Bardella’ya devrederek partinin meclis grup başkanı oldu. Marine Le Pen, önceki iki başkanlık seçimlerinin son turunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı karşıya geldi ve başarılı sonuçlar elde etti. 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü bir adayı olduğu belirtiliyor. La Pen ve bazı parti yetkilileri hakkında kısa bir süre önce AB fonlarını kendi partisine aktarma suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/dunyanin-en-zengin-adami-elon-musktan-donald-trumpa-tam-destek-secmen-kaydini-yapana-1600-lira-1088954165.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954497_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_ce876e5a93fd6258c3db31da17aa5bd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, emmanuel macron, marine le pen, marion marechal- le pen, marion maréchal-le pen
fransa, emmanuel macron, marine le pen, marion marechal- le pen, marion maréchal-le pen
Fransa’da muhalefetin lideri Le Pen’in yeğeni yeni siyasi parti kurdu
10:53 08.10.2024 (güncellendi: 10:54 08.10.2024)
Fransa’da muhalefette olan Ulusal Birlik Partisi’nin lideri ve cumhurbaşkanlığının güçlü adaylarından Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal, ‘Kimlik ve Özgürlük’ adlı yeni siyasi parti kurduğunu duyurdu.
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda birinci olarak ismi öne çıkan Marine Le Pen’in yeğeni ve Avrupa Parlamentosu’nun Fransa Milletvekili Marion Marechal, ‘Kimlik ve Özgürlük’ adlı yeni siyasi parti kurduğunu duyurdu.
Fransa basınına partisiyle ilgili verdiği ilk açıklamalarda Marion Marechal, yeni siyasi partiyle amacının Marine Le Pen, Jordan Bardella ve Eric Ciotti ile birlikte yapılandırılmış bir koalisyon oluşturmak olduğunu söyledi.
Marine Le Pen, babası Jean-Marie Le Pen'den Ulusal Cephe'nin liderliğini 13 yıl önce devraldı. Partisinin adını Ulusal Birlik olarak değiştirdi ve liderliğini Jordan Bardella’ya devrederek partinin meclis grup başkanı oldu.
Marine Le Pen, önceki iki başkanlık seçimlerinin son turunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı karşıya geldi ve başarılı sonuçlar elde etti. 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü bir adayı olduğu belirtiliyor.
La Pen ve bazı parti yetkilileri hakkında kısa bir süre önce AB fonlarını kendi partisine aktarma suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.