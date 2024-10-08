Fransa’da muhalefetin lideri Le Pen’in yeğeni yeni siyasi parti kurdu

Türkiye
SON DAKİKA | İsrail öldürmeye çalışmıştı: Hizbullah Genel Sekteri Yardımcısı Naim Kasım konuşuyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerin gelecek kaygısını anlatan araştırmalar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsrail’in Türkiye’ye taarruz edebilmesi için deli olması lazım’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İncel faşizmi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:18
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:52
1 dk
7 EKİM'İN YILDÖNÜMÜ
Yıllardır dinmeyen acı: Neler oldu?
20:01
17 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
20:22
3 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:56
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
22:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili konuşacak
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:10
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fransada-muhalif-liderleri-le-penin-yegeni-yeni-siyasi-parti-kurdu-1088954310.html
Fransa’da muhalefetin lideri Le Pen’in yeğeni yeni siyasi parti kurdu
Fransa’da muhalefetin lideri Le Pen’in yeğeni yeni siyasi parti kurdu
Sputnik Türkiye
Fransa’da muhalefette olan Ulusal Birlik Partisi’nin lideri ve cumhurbaşkanlığının güçlü adaylarından Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal, ‘Kimlik ve... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T10:53+0300
2024-10-08T10:54+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
marine le pen
marion marechal- le pen
marion maréchal-le pen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954497_0:172:2048:1325_1920x0_80_0_0_7af782b147a416565e6e8d73f63bbe05.jpg
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda birinci olarak ismi öne çıkan Marine Le Pen’in yeğeni ve Avrupa Parlamentosu’nun Fransa Milletvekili Marion Marechal, ‘Kimlik ve Özgürlük’ adlı yeni siyasi parti kurduğunu duyurdu.Fransa basınına partisiyle ilgili verdiği ilk açıklamalarda Marion Marechal, yeni siyasi partiyle amacının Marine Le Pen, Jordan Bardella ve Eric Ciotti ile birlikte yapılandırılmış bir koalisyon oluşturmak olduğunu söyledi.Marine Le Pen kimdir?Marine Le Pen, babası Jean-Marie Le Pen'den Ulusal Cephe'nin liderliğini 13 yıl önce devraldı. Partisinin adını Ulusal Birlik olarak değiştirdi ve liderliğini Jordan Bardella’ya devrederek partinin meclis grup başkanı oldu. Marine Le Pen, önceki iki başkanlık seçimlerinin son turunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı karşıya geldi ve başarılı sonuçlar elde etti. 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü bir adayı olduğu belirtiliyor. La Pen ve bazı parti yetkilileri hakkında kısa bir süre önce AB fonlarını kendi partisine aktarma suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/dunyanin-en-zengin-adami-elon-musktan-donald-trumpa-tam-destek-secmen-kaydini-yapana-1600-lira-1088954165.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954497_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_ce876e5a93fd6258c3db31da17aa5bd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, emmanuel macron, marine le pen, marion marechal- le pen, marion maréchal-le pen
fransa, emmanuel macron, marine le pen, marion marechal- le pen, marion maréchal-le pen

Fransa’da muhalefetin lideri Le Pen’in yeğeni yeni siyasi parti kurdu

10:53 08.10.2024 (güncellendi: 10:54 08.10.2024)
© FotoğrafMarion Marechal
Marion Marechal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Fransa’da muhalefette olan Ulusal Birlik Partisi’nin lideri ve cumhurbaşkanlığının güçlü adaylarından Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal, ‘Kimlik ve Özgürlük’ adlı yeni siyasi parti kurduğunu duyurdu.
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda birinci olarak ismi öne çıkan Marine Le Pen’in yeğeni ve Avrupa Parlamentosu’nun Fransa Milletvekili Marion Marechal, ‘Kimlik ve Özgürlük’ adlı yeni siyasi parti kurduğunu duyurdu.
Fransa basınına partisiyle ilgili verdiği ilk açıklamalarda Marion Marechal, yeni siyasi partiyle amacının Marine Le Pen, Jordan Bardella ve Eric Ciotti ile birlikte yapılandırılmış bir koalisyon oluşturmak olduğunu söyledi.

Marine Le Pen kimdir?

Marine Le Pen, babası Jean-Marie Le Pen'den Ulusal Cephe'nin liderliğini 13 yıl önce devraldı. Partisinin adını Ulusal Birlik olarak değiştirdi ve liderliğini Jordan Bardella’ya devrederek partinin meclis grup başkanı oldu.
Marine Le Pen, önceki iki başkanlık seçimlerinin son turunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı karşıya geldi ve başarılı sonuçlar elde etti. 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü bir adayı olduğu belirtiliyor.
La Pen ve bazı parti yetkilileri hakkında kısa bir süre önce AB fonlarını kendi partisine aktarma suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.
Elon Musk Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
DÜNYA
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'tan Donald Trump'a tam destek: Seçmen kaydını yapana 47 dolar verilecek
10:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала