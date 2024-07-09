https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/paris-savciligi-ulusal-birlik-lideri-le-pen-hakkinda-yolsuzluk-sorusturmasi-baslatti-1085681070.html
‘Paris Savcılığı, Ulusal Birlik lideri Le Pen hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı’
‘Paris Savcılığı, Ulusal Birlik lideri Le Pen hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı’
Sputnik Türkiye
Paris Savcılığı’nın, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen hakkında, 2022 başkanlık kampanyasını yasadışı yollardan finanse ettiği... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T11:06+0300
2024-07-09T11:06+0300
2024-07-09T11:06+0300
dünya
fransa
marine le pen
soruşturma
paris
erken seçim
ulusal birlik partisi (rn)
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BFMTV televizyonunun haberinde, “Paris Savcılığı geçtiğimiz günlerde, Marine Le Pen hakkında 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürüttüğü kampanyanın yasadışı yollardan finanse edildiğine ilişkin şüpheler üzerine adli soruşturma başlattı” ifadesine yer verildi.Dosyanın, Ulusal Kampanya Hesapları ve Siyasetin Finansmanı Komisyonu’ndan (CNCCFP) alınan şikayet üzerine açıldığı aktarılan haberde, şikayet dilekçesinde diğer isimlerin de yer aldığı, ama savcılığın sadece Marine Le Pen hakkında adli soruşturma başlattığına dikkat çekti.Fransız yasalarına göre, seçim kampanyaları sırasında adayların belirlenen harcama limitini aşmaları yasak. Tüm koşulların yerine getirilmesi durumunda, harcamaların bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Aksi takdirde CNCCFP, seçim hesaplarında değişiklik yapabiliyor, ödenmesi gereken tazminat miktarını azaltabiliyor ve gerekirse soruşturma açılması için başvuru yapabiliyor.Haberde, komisyonun savcılığa sunduğu şikayetin de bu kurala göre yapıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fransizlar-yine-sokaklara-cikti-neler-oluyor--1085663654.html
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fransa, marine le pen, soruşturma, paris, erken seçim, ulusal birlik partisi (rn)
fransa, marine le pen, soruşturma, paris, erken seçim, ulusal birlik partisi (rn)
‘Paris Savcılığı, Ulusal Birlik lideri Le Pen hakkında yolsuzluk soruşturması başlattı’
Paris Savcılığı’nın, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen hakkında, 2022 başkanlık kampanyasını yasadışı yollardan finanse ettiği şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.
BFMTV televizyonunun haberinde, “Paris Savcılığı geçtiğimiz günlerde, Marine Le Pen hakkında 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürüttüğü kampanyanın yasadışı yollardan finanse edildiğine ilişkin şüpheler üzerine adli soruşturma başlattı” ifadesine yer verildi.
Dosyanın, Ulusal Kampanya Hesapları ve Siyasetin Finansmanı Komisyonu’ndan (CNCCFP) alınan şikayet üzerine açıldığı aktarılan haberde, şikayet dilekçesinde diğer isimlerin de yer aldığı, ama savcılığın sadece Marine Le Pen hakkında adli soruşturma başlattığına dikkat çekti.
Fransız yasalarına göre, seçim kampanyaları sırasında adayların belirlenen harcama limitini aşmaları yasak.
Tüm koşulların yerine getirilmesi durumunda, harcamaların bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Aksi takdirde CNCCFP, seçim hesaplarında değişiklik yapabiliyor, ödenmesi gereken tazminat miktarını azaltabiliyor ve gerekirse soruşturma açılması için başvuru yapabiliyor.
Haberde, komisyonun savcılığa sunduğu şikayetin de bu kurala göre yapıldığı belirtildi.