https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/30-yas-genclesen-abdli-turist-olarak-paylasilan-kisi-turk-cikti-adim-michael-degil-engin-1084445034.html

'30 yaş gençleşen ABD'li turist' olarak paylaşılan kişi Türk çıktı: 'Adım Michael değil, Engin'

'30 yaş gençleşen ABD'li turist' olarak paylaşılan kişi Türk çıktı: 'Adım Michael değil, Engin'

Sputnik Türkiye

Estetik haberlerinde fotoğrafının paylaşıldığını ifade eden Engin Demir, "Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T23:55+0300

2024-06-02T23:55+0300

2024-06-02T23:55+0300

yaşam

dilek yaman

estetik

estetik cerrahi

estetik ameliyat

estetik operasyon

turist

türk

gençlik

haber

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Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan ABD'li turistin estetik ile değişim haberine konu olan kişinin Türk olduğu ortaya çıktı.EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Engin Demir, kendisinin fotoğrafının '8 kez estetik operasyon geçirerek 30 yıl gençleşen ABD'li turist' olarak paylaşıldığını dile getirdi.Demir, haberlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını belirtti ve "Benim adım Michael değil, Engin. Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun ameliyatı oldum.'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/sitare-akbas-sektor-yuzunden-estetik-yaptirdim-1084419402.html

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dilek yaman, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, turist, türk, gençlik, haber