https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/30-yas-genclesen-abdli-turist-olarak-paylasilan-kisi-turk-cikti-adim-michael-degil-engin-1084445034.html
'30 yaş gençleşen ABD'li turist' olarak paylaşılan kişi Türk çıktı: 'Adım Michael değil, Engin'
'30 yaş gençleşen ABD'li turist' olarak paylaşılan kişi Türk çıktı: 'Adım Michael değil, Engin'
Sputnik Türkiye
Estetik haberlerinde fotoğrafının paylaşıldığını ifade eden Engin Demir, "Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T23:55+0300
2024-06-02T23:55+0300
2024-06-02T23:55+0300
yaşam
dilek yaman
estetik
estetik cerrahi
estetik ameliyat
estetik operasyon
turist
türk
gençlik
haber
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Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan ABD'li turistin estetik ile değişim haberine konu olan kişinin Türk olduğu ortaya çıktı.EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Engin Demir, kendisinin fotoğrafının '8 kez estetik operasyon geçirerek 30 yıl gençleşen ABD'li turist' olarak paylaşıldığını dile getirdi.Demir, haberlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını belirtti ve "Benim adım Michael değil, Engin. Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun ameliyatı oldum.'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240601/sitare-akbas-sektor-yuzunden-estetik-yaptirdim-1084419402.html
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dilek yaman, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, turist, türk, gençlik, haber
dilek yaman, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, turist, türk, gençlik, haber
'30 yaş gençleşen ABD'li turist' olarak paylaşılan kişi Türk çıktı: 'Adım Michael değil, Engin'
Estetik haberlerinde fotoğrafının paylaşıldığını ifade eden Engin Demir, "Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun ameliyatı oldum'' açıklaması yaptı.
Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan ABD'li turistin estetik ile değişim haberine konu olan kişinin Türk olduğu ortaya çıktı.
EKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre Engin Demir, kendisinin fotoğrafının '8 kez estetik operasyon geçirerek 30 yıl gençleşen ABD'li turist' olarak paylaşıldığını dile getirdi.
Demir, haberlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını belirtti ve "Benim adım Michael değil, Engin. Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun ameliyatı oldum.'' dedi.