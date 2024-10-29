https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sakal-ekimini-cerrah-degil-emlakci-yapti-24-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1089806772.html

Sakal ekimini 'cerrah' değil 'emlakçı' yaptı: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sakal ekimini 'cerrah' değil 'emlakçı' yaptı: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Fransa'da yaşayan Mathieu Vigie Latour isimli 24 yaşındaki genç adam sakalları tam olarak çıkmadığı gerekçesi ile İstanbul'da özel bir klinikte sakal ekimi... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T17:53+0300

2024-10-29T17:53+0300

2024-10-29T17:53+0300

türkiye

sakal

sakal bırakmak

ameliyat

estetik ameliyat

ameliyathane

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sahte doktor

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saç ekimi

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24 yaşındaki Fransız İstanbul'da yaptırdığı sakal ekimi işlemi sonrasında depresyona girerek hayatını kaybetti.Fransa'dan Türkiye'ye sakal ekimi için gelen 24 yaşındaki Mathieu Vigie Latour isimli genç adam ülkesindeki fiyatın 3'te 1'ine İstanbul'da bulunan bir sağlık kliniği ile anlaşma yaptı. Ödemeyi yaparak sakal ektiren genç adamın yüzünde yaralar oluşmaya başlayınca işlemi yapan doktorun emlakçı olduğunu öğrendi. İşlem sonrası psikolojik sorunlar yaşayan adam hayatını kaybetti. Gencin babası ''Sakallar çıkmaya başladığı dönemde kirpi gibi uzadı. Doktorlar işlemin yanlış yapıldığını belirterek düzelmesinin zaman alacağını belirtti. Oğlum acı içinde uyuyamıyordu'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230506/sac-ekimi-merkezlerine-yeni-standart-getirildi-1070725320.html

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Sputnik Türkiye

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