https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sakal-ekimini-cerrah-degil-emlakci-yapti-24-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1089806772.html
Sakal ekimini 'cerrah' değil 'emlakçı' yaptı: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sakal ekimini 'cerrah' değil 'emlakçı' yaptı: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fransa'da yaşayan Mathieu Vigie Latour isimli 24 yaşındaki genç adam sakalları tam olarak çıkmadığı gerekçesi ile İstanbul'da özel bir klinikte sakal ekimi... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T17:53+0300
2024-10-29T17:53+0300
2024-10-29T17:53+0300
türkiye
sakal
sakal bırakmak
ameliyat
estetik ameliyat
ameliyathane
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sahte doktor
doktor hatası
saç ekimi
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24 yaşındaki Fransız İstanbul'da yaptırdığı sakal ekimi işlemi sonrasında depresyona girerek hayatını kaybetti.Fransa'dan Türkiye'ye sakal ekimi için gelen 24 yaşındaki Mathieu Vigie Latour isimli genç adam ülkesindeki fiyatın 3'te 1'ine İstanbul'da bulunan bir sağlık kliniği ile anlaşma yaptı. Ödemeyi yaparak sakal ektiren genç adamın yüzünde yaralar oluşmaya başlayınca işlemi yapan doktorun emlakçı olduğunu öğrendi. İşlem sonrası psikolojik sorunlar yaşayan adam hayatını kaybetti. Gencin babası ''Sakallar çıkmaya başladığı dönemde kirpi gibi uzadı. Doktorlar işlemin yanlış yapıldığını belirterek düzelmesinin zaman alacağını belirtti. Oğlum acı içinde uyuyamıyordu'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230506/sac-ekimi-merkezlerine-yeni-standart-getirildi-1070725320.html
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sakal, sakal bırakmak, ameliyat, estetik ameliyat, ameliyathane, doktor, sahte doktor, doktor hatası , saç ekimi, istanbul, fransa
sakal, sakal bırakmak, ameliyat, estetik ameliyat, ameliyathane, doktor, sahte doktor, doktor hatası , saç ekimi, istanbul, fransa
Sakal ekimini 'cerrah' değil 'emlakçı' yaptı: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Fransa'da yaşayan Mathieu Vigie Latour isimli 24 yaşındaki genç adam sakalları tam olarak çıkmadığı gerekçesi ile İstanbul'da özel bir klinikte sakal ekimi yaptırdı. İşlem sonrası kendini cerrah olarak tanıtan kişinin emlakçı olduğu ve hatalı ekim yaptığı için yüzünde şişkinlik oluşan genç adam depresyona girerek hayatını kaybetti.
24 yaşındaki Fransız İstanbul'da yaptırdığı sakal ekimi işlemi sonrasında depresyona girerek hayatını kaybetti.
Fransa'dan Türkiye'ye sakal ekimi için gelen 24 yaşındaki Mathieu Vigie Latour isimli genç adam ülkesindeki fiyatın 3'te 1'ine İstanbul'da bulunan bir sağlık kliniği ile anlaşma yaptı. Ödemeyi yaparak sakal ektiren genç adamın yüzünde yaralar oluşmaya başlayınca işlemi yapan doktorun emlakçı olduğunu öğrendi. İşlem sonrası psikolojik sorunlar yaşayan adam hayatını kaybetti. Gencin babası ''Sakallar çıkmaya başladığı dönemde kirpi gibi uzadı. Doktorlar işlemin yanlış yapıldığını belirterek düzelmesinin zaman alacağını belirtti. Oğlum acı içinde uyuyamıyordu'' dedi.