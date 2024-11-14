https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/dunyanin-diyabet-karnesine-gore-diyabetlilerin-sayisi-dort-kat-artarak-800-milyonu-gecti-acil-eylem-1090378573.html
Dünyanın diyabet karnesine göre diyabetlilerin sayısı dört kat artarak 800 milyonu geçti: Acil eylem gerekiyor
Dünyanın diyabet karnesine göre diyabetlilerin sayısı dört kat artarak 800 milyonu geçti: Acil eylem gerekiyor
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta diyabet vakalarının son on yıllarda dört kat artması nedeniyle acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirterek diyabetlilerin... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T11:09+0300
2024-11-14T11:09+0300
2024-11-14T11:09+0300
sağlik
diyabet
diyabet
tip-1 diyabet
tip 2 diyabet
dünya diyabet günü
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Diyabet Günü sebebiyle DSÖ desteğiyle dünya çapında yapılan analiz çalışması sonucunda, dünyanın diyabet karnesi ortaya kondu. 1990'lara göre son yıllarda diyabet hastalarında hızlı bir artış yaşanıyor. Son yıllarda dört kat artan diyabetlilerin sayısı küresel olarak 800 milyonu geçti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Son otuz yılda diyabette endişe verici bir artış gördük. Bu, sağlıksız gıdaların pazarlanmasının etkileri, fiziksel aktivite eksikliği ve ekonomik zorluklarla birleşen obezitedeki artışı yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı. Küresel rakamlar endişe vericiOrtaya çıkan rakamları 'endişe verici' bulan DSÖ Genel Direktörü, "Küresel diyabet salgınını kontrol altına almak için, ülkeler acilen harekete geçmelidir" dedi. Analiz çalışmasına göre yetişkinlerde diyabet yaygınlığının 1990 ile 2022 arasında yüzde 7'den yüzde 14'e yükseldiği ortaya konarken en büyük artışların, diyabet oranlarının fırladığı ancak tedaviye erişimin sürekli olarak kısıtlı kaldığı düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldü. 2022'de, 30 yaş ve üzeri yaklaşık 450 milyon yetişkin (diyabetli tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u) tedavi görmedi. Bu tedavi edilmeyen yetişkinlerin yüzde 90'nı, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.Türkiye'nin diyabet karnesi ne diyor?Türkiye'de 12 milyondan fazla diyabetli var ama sayı her geçen gün artıyor. İşin en kötü tarafı ise Türkiye'de her 4 diyabetliden birinin diyabeti olduğunun farkında bile değil. Uzmanların 'sessiz pandermi' olarak nitelendirdiği diyabet ve diyabetin neden olabileceği hastalıklar konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/diyabetli-cocuklar-artik-parmaklarini-delmek-istemiyor-hayatlarini-kolaylastiracak-sensoru-bekliyor-1090343358.html
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diyabet, diyabet, tip-1 diyabet, tip 2 diyabet, dünya diyabet günü, dünya sağlık örgütü (dsö)
diyabet, diyabet, tip-1 diyabet, tip 2 diyabet, dünya diyabet günü, dünya sağlık örgütü (dsö)
Dünyanın diyabet karnesine göre diyabetlilerin sayısı dört kat artarak 800 milyonu geçti: Acil eylem gerekiyor
Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta diyabet vakalarının son on yıllarda dört kat artması nedeniyle acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirterek diyabetlilerin sayısının 800 milyonu geçtiğini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros, diyabet hastalarındaki bu yükselişin aynı zamanda obezitedeki artışı yansıttığını vurguladı.
Dünya Diyabet Günü sebebiyle DSÖ desteğiyle dünya çapında yapılan analiz çalışması sonucunda, dünyanın diyabet karnesi ortaya kondu. 1990'lara göre son yıllarda diyabet hastalarında hızlı bir artış yaşanıyor. Son yıllarda dört kat artan diyabetlilerin sayısı küresel olarak 800 milyonu geçti.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Son otuz yılda diyabette endişe verici bir artış gördük. Bu, sağlıksız gıdaların pazarlanmasının etkileri, fiziksel aktivite eksikliği ve ekonomik zorluklarla birleşen obezitedeki artışı yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı.
Küresel rakamlar endişe verici
Ortaya çıkan rakamları 'endişe verici' bulan DSÖ Genel Direktörü, "Küresel diyabet salgınını kontrol altına almak için, ülkeler acilen harekete geçmelidir" dedi. Analiz çalışmasına göre yetişkinlerde diyabet yaygınlığının 1990 ile 2022 arasında yüzde 7'den yüzde 14'e yükseldiği ortaya konarken en büyük artışların, diyabet oranlarının fırladığı ancak tedaviye erişimin sürekli olarak kısıtlı kaldığı düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldü.
2022'de, 30 yaş ve üzeri yaklaşık 450 milyon yetişkin (diyabetli tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u) tedavi görmedi. Bu tedavi edilmeyen yetişkinlerin yüzde 90'nı, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.
Türkiye'nin diyabet karnesi ne diyor?
Türkiye'de 12 milyondan
fazla diyabetli var ama sayı her geçen gün artıyor. İşin en kötü tarafı ise Türkiye'de her 4 diyabetliden birinin diyabeti olduğunun farkında bile değil
. Uzmanların 'sessiz pandermi'
olarak nitelendirdiği diyabet ve diyabetin neden olabileceği hastalıklar konusunda uyardı.