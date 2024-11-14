https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/dunyanin-diyabet-karnesine-gore-diyabetlilerin-sayisi-dort-kat-artarak-800-milyonu-gecti-acil-eylem-1090378573.html

Dünyanın diyabet karnesine göre diyabetlilerin sayısı dört kat artarak 800 milyonu geçti: Acil eylem gerekiyor

Dünyanın diyabet karnesine göre diyabetlilerin sayısı dört kat artarak 800 milyonu geçti: Acil eylem gerekiyor

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta diyabet vakalarının son on yıllarda dört kat artması nedeniyle acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirterek diyabetlilerin... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T11:09+0300

2024-11-14T11:09+0300

2024-11-14T11:09+0300

sağlik

diyabet

diyabet

tip-1 diyabet

tip 2 diyabet

dünya diyabet günü

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Dünya Diyabet Günü sebebiyle DSÖ desteğiyle dünya çapında yapılan analiz çalışması sonucunda, dünyanın diyabet karnesi ortaya kondu. 1990'lara göre son yıllarda diyabet hastalarında hızlı bir artış yaşanıyor. Son yıllarda dört kat artan diyabetlilerin sayısı küresel olarak 800 milyonu geçti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Son otuz yılda diyabette endişe verici bir artış gördük. Bu, sağlıksız gıdaların pazarlanmasının etkileri, fiziksel aktivite eksikliği ve ekonomik zorluklarla birleşen obezitedeki artışı yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı. Küresel rakamlar endişe vericiOrtaya çıkan rakamları 'endişe verici' bulan DSÖ Genel Direktörü, "Küresel diyabet salgınını kontrol altına almak için, ülkeler acilen harekete geçmelidir" dedi. Analiz çalışmasına göre yetişkinlerde diyabet yaygınlığının 1990 ile 2022 arasında yüzde 7'den yüzde 14'e yükseldiği ortaya konarken en büyük artışların, diyabet oranlarının fırladığı ancak tedaviye erişimin sürekli olarak kısıtlı kaldığı düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldü. 2022'de, 30 yaş ve üzeri yaklaşık 450 milyon yetişkin (diyabetli tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u) tedavi görmedi. Bu tedavi edilmeyen yetişkinlerin yüzde 90'nı, düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.Türkiye'nin diyabet karnesi ne diyor?Türkiye'de 12 milyondan fazla diyabetli var ama sayı her geçen gün artıyor. İşin en kötü tarafı ise Türkiye'de her 4 diyabetliden birinin diyabeti olduğunun farkında bile değil. Uzmanların 'sessiz pandermi' olarak nitelendirdiği diyabet ve diyabetin neden olabileceği hastalıklar konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/diyabetli-cocuklar-artik-parmaklarini-delmek-istemiyor-hayatlarini-kolaylastiracak-sensoru-bekliyor-1090343358.html

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Sputnik Türkiye

diyabet, diyabet, tip-1 diyabet, tip 2 diyabet, dünya diyabet günü, dünya sağlık örgütü (dsö)