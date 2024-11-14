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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/bilim-insanlari-duyurdu-ucak-yolculuklarinda-turbulans-sorunu-tarihe-karisiyor-1090367898.html
Bilim insanları duyurdu: Uçak yolculuklarında türbülans sorunu tarihe karışıyor
Bilim insanları duyurdu: Uçak yolculuklarında türbülans sorunu tarihe karışıyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, uçak yolculuklarında yolcuları sarsarak korkmalarına neden olan türbülans sorununa çare bulduklarını açıkladı. Kaliforniya Teknoloji... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T00:31+0300
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Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi bilim insanları yapay zeka ile uçak türbülansını engelleyeceklerini duyurdu.Bilim insanları, uçak yolculuklarında yaşanan türbülans sorunu için yapay zekanın uçağın kontrollerine entegre edileceğini açıkladı. Yeni sistemde yapay zekanın pilottan önce hava basıncı, sıcaklık ve hız gibi verileri hesaplayarak muhtemel türbülansa karşı uçağın konumunu milisaniyeler içerisinde ayarlayacağı ifade edildi. Araştırmalarda yüzde 90 oranında doğruluk sağlanan sistemin yakında uçaklara ekleneceği açıklandı. Uzmanlar, uçak yolculuklarının tren yolculuklarından daha stabil olacağını, sistemin türbülansın fazla olduğu Atlantik bölgesinde yaygın şekilde kullanılacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/siddetli-turbulans--alman-havayolu-sirketinin-ucaginda-11-kisi-yaralandi-1090318234.html
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uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti, yolculuk, bilim, bilim insanları, bilim insanı, araştırma, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği
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Bilim insanları duyurdu: Uçak yolculuklarında türbülans sorunu tarihe karışıyor

00:31 14.11.2024
© Fotoğrafİran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor
İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf
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Bilim insanları, uçak yolculuklarında yolcuları sarsarak korkmalarına neden olan türbülans sorununa çare bulduklarını açıkladı. Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları havadaki şokları ve titreşimleri önemli ölçüde azaltmak için yapay zeka sistemini uçağın kontrollerine dahil edeceklerini ifade etti.
Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi bilim insanları yapay zeka ile uçak türbülansını engelleyeceklerini duyurdu.
Bilim insanları, uçak yolculuklarında yaşanan türbülans sorunu için yapay zekanın uçağın kontrollerine entegre edileceğini açıkladı. Yeni sistemde yapay zekanın pilottan önce hava basıncı, sıcaklık ve hız gibi verileri hesaplayarak muhtemel türbülansa karşı uçağın konumunu milisaniyeler içerisinde ayarlayacağı ifade edildi. Araştırmalarda yüzde 90 oranında doğruluk sağlanan sistemin yakında uçaklara ekleneceği açıklandı.
Uzmanlar, uçak yolculuklarının tren yolculuklarından daha stabil olacağını, sistemin türbülansın fazla olduğu Atlantik bölgesinde yaygın şekilde kullanılacağını belirtti.
Almanya'nın dev havayolu şirketi Lufthansa'nın uçak filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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