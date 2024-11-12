https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/siddetli-turbulans--alman-havayolu-sirketinin-ucaginda-11-kisi-yaralandi-1090318234.html
Şiddetli türbülans: Alman havayolu şirketinin uçağında 11 kişi yaralandı
Şiddetli türbülans: Alman havayolu şirketinin uçağında 11 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Alman havayolu şirketinin Buenos Aires kalkışlı uçağı şiddetli türbülansa girdi. Türbülansta 6'sı mürettebat ve 5'i yolcu olmak üzere 11 kişi yaralandı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T22:04+0300
2024-11-12T22:04+0300
2024-11-12T22:04+0300
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uçak seferi
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mürettebat
almanya
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Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın, Buenos Aires'ten kalkarak Frankfurt'a giden yolcu uçağının şiddetli türbülansa girmesi sebebi sebebiyle 11 kişi yaralandı.Alman medyasında yer alan haberlere göre, DLH511 uçuş numaralı Boeing 747-8 jumbo jet model yolcu uçağı, Atlantik üzerinde şiddetli türbülansa girdi.Edinilen bilgilere göre uçakta 239 yolcu ve 19 mürettebat bulunuyordu. Türbülans esnasında 6'sı mürettebat ve 5'i yolcu olmak üzere 11 kişi yaralandı. Havayolu sözcüsü, olayın ekvatoral alçak basınç sebebiyle geçekleştiği yönünde açıklamalarda bulundu.Türbülans nedir, neden olur?Türbülans, uçağın havada ilerlerken karşılaştığı hava akımlarındaki düzensizlikler sonucu yaşanan sallanma durumu olarak biliniyor. Hava akımında gerçekleşen düzensizlikler sonucu hava boşlukları oluşuyor ve uçağın o esnada türbülansa girmesine sebebiyet veriyor.Türbülans ne kadar sürer?Türbülansın süresi, hava akımındaki düzensizliğin ve oluşan hava boşluklarının büyüklüğüne göre değişmekte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/haitiye-inmek-uzere-olan-ucaga-silahli-saldiri-gerceklesti--1090281202.html
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uçak, uçak seferi, türbülans, yaralı, mürettebat, almanya
uçak, uçak seferi, türbülans, yaralı, mürettebat, almanya
Şiddetli türbülans: Alman havayolu şirketinin uçağında 11 kişi yaralandı
Alman havayolu şirketinin Buenos Aires kalkışlı uçağı şiddetli türbülansa girdi. Türbülansta 6'sı mürettebat ve 5'i yolcu olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın, Buenos Aires'ten kalkarak Frankfurt'a giden yolcu uçağının şiddetli türbülansa girmesi sebebi sebebiyle 11 kişi yaralandı.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, DLH511 uçuş numaralı Boeing 747-8 jumbo jet model yolcu uçağı, Atlantik üzerinde şiddetli türbülansa girdi.
Edinilen bilgilere göre uçakta 239 yolcu ve 19 mürettebat bulunuyordu. Türbülans esnasında 6'sı mürettebat ve 5'i yolcu olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Havayolu sözcüsü, olayın ekvatoral alçak basınç sebebiyle geçekleştiği yönünde açıklamalarda bulundu.
Türbülans nedir, neden olur?
Türbülans, uçağın havada ilerlerken karşılaştığı hava akımlarındaki düzensizlikler sonucu yaşanan sallanma durumu olarak biliniyor. Hava akımında gerçekleşen düzensizlikler sonucu hava boşlukları oluşuyor ve uçağın o esnada türbülansa girmesine sebebiyet veriyor.
Türbülans ne kadar sürer?
Türbülansın süresi, hava akımındaki düzensizliğin ve oluşan hava boşluklarının büyüklüğüne göre değişmekte.