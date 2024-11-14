https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/bilgisayar-basinda-gunde-5-saat-geciren-oyun-tutkunun-seruveni-hastanede-bitti-sagliginizi-nasil-1090384629.html
Bilgisayar başında günde 5 saat geçiren oyun tutkunun serüveni hastanede bitti: Sağlığınızı nasıl tehlikeye atıyorsunuz?
Bilgisayar başında günde 5 saat geçiren oyun tutkunun serüveni hastanede bitti: Sağlığınızı nasıl tehlikeye atıyorsunuz?
Sputnik Türkiye
Her gün beş saatten fazla oyun oynayarak bilgisayar başında kalan bir adam, kulaklıkları nedeniyle sağır olma tehlikesi geçirdi. 15 yıllık oyun tutkusu, işitme... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T12:37+0300
2024-11-14T12:37+0300
2024-11-14T12:37+0300
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Call of Duty ve Fortnite gibi oyunlarda uzun saatler geçiren 38 yaşındaki Avik Banerjee, oyun sırasında sesi sonuna kadar açarak kulaklık kullanmasının bedelini ağır ödedi. Özellikle turnuvalarda zafer kazandıran oyun saatleri sonunda işitme kaybı ve denge sorunlarıyla karşılaşan Banerjee, her gün beş ila altı saat oyun oynadığı alışkanlığının sağlığını tehlikeye sokacağını hiç düşünmediğini belirtiyor.Kulak sağlığı alarm verdiBanerjee, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtiler yaşamaya başladıktan sonra hastaneye kaldırıldığında, yıllarca yüksek sesle kulaklık kullanımının kulak sağlığını ciddi şekilde etkilediğini öğrendi. Uzman doktorlar, yüksek ses nedeniyle iç kulak dengesinin bozulduğunu ve bunun uzun mesafeli işitme kaybına yol açtığını açıkladı. "Doktorlar, durum kötüleşirse işitme cihazına ihtiyaç duyabileceğimi söyledi" diyen Avik, artık iki ayda bir denge kontrolü için hastaneye gitmek zorunda kalıyor.Araştırmalar oyun kulaklıklarının zararlarını gösteriyorSpecsavers tarafından yapılan bir araştırma, oyun tutkunlarının yılda ortalama 260 saat boyunca kulaklık kullanarak yüksek seslere maruz kaldığını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 31’i, oyun sonrası işitme değişiklikleri yaşarken yüzde 51’i sesi çok yüksek seviyede kullanıyor. Bu durum, uzun vadede çınlama, kulak ağrısı ve işitme duyusunda hassasiyet gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.NHS doktorundan oyun severlere tavsiyelerNHS doktoru Dr. Amir Khan, Avik'in deneyiminden yola çıkarak oyunculara kulak ve göz sağlığını koruma konusunda bazı önerilerde bulundu:Oyun tutkunlarına sağlık uyarısıAvik’in hikayesi ve yapılan araştırmalar, oyun oynarken sağlığı ihmal etmenin ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Dr. Khan, oyuncuların sağlıklarını riske atmadan oyundan keyif alabilmeleri için bu basit ve uygulanabilir adımları takip etmelerini öneriyor.
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Bilgisayar başında günde 5 saat geçiren oyun tutkunun serüveni hastanede bitti: Sağlığınızı nasıl tehlikeye atıyorsunuz?
Her gün beş saatten fazla oyun oynayarak bilgisayar başında kalan bir adam, kulaklıkları nedeniyle sağır olma tehlikesi geçirdi. 15 yıllık oyun tutkusu, işitme kaybı ve denge problemleri ile sonuçlanırken, uzmanlar oyun severler için sağlık risklerine karşı uyarılarda bulunuyor. İşte kulak ve göz sağlığını korumak için uzman tavsiyeleri…
Call of Duty ve Fortnite gibi oyunlarda uzun saatler geçiren 38 yaşındaki Avik Banerjee, oyun sırasında sesi sonuna kadar açarak kulaklık kullanmasının bedelini ağır ödedi. Özellikle turnuvalarda zafer kazandıran oyun saatleri sonunda işitme kaybı ve denge sorunlarıyla karşılaşan Banerjee, her gün beş ila altı saat oyun oynadığı alışkanlığının sağlığını tehlikeye sokacağını hiç düşünmediğini belirtiyor.
Kulak sağlığı alarm verdi
Banerjee, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtiler yaşamaya başladıktan sonra hastaneye kaldırıldığında, yıllarca yüksek sesle kulaklık kullanımının kulak sağlığını ciddi şekilde etkilediğini öğrendi. Uzman doktorlar, yüksek ses nedeniyle iç kulak dengesinin bozulduğunu ve bunun uzun mesafeli işitme kaybına yol açtığını açıkladı. "Doktorlar, durum kötüleşirse işitme cihazına ihtiyaç duyabileceğimi söyledi" diyen Avik, artık iki ayda bir denge kontrolü için hastaneye gitmek zorunda kalıyor.
Araştırmalar oyun kulaklıklarının zararlarını gösteriyor
Specsavers tarafından yapılan bir araştırma, oyun tutkunlarının yılda ortalama 260 saat boyunca kulaklık kullanarak yüksek seslere maruz kaldığını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 31’i, oyun sonrası işitme değişiklikleri yaşarken yüzde 51’i sesi çok yüksek seviyede kullanıyor. Bu durum, uzun vadede çınlama, kulak ağrısı ve işitme duyusunda hassasiyet gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.
NHS doktorundan oyun severlere tavsiyeler
NHS doktoru Dr. Amir Khan, Avik'in deneyiminden yola çıkarak oyunculara kulak ve göz sağlığını koruma konusunda bazı önerilerde bulundu:
1.Sesi Kısın:
Ses seviyesi yüksekse dinleme sürenizi kısaltın ve düzenli aralar verin.
2.Kaliteli Kulaklık Kullanın:
Yüksek kaliteli veya gürültü önleyici kulaklıklar tercih ederek ses seviyesini düşürebilirsiniz.
3.Ses Sınırlama Teknolojisini Kullanın:
Uygulamalarla ses düzeyini sağlıklı bir seviyede tutabilirsiniz.
4.Ekran Ayarlarını Düzenleyin:
Parlaklığı kendinize uygun bir seviyeye getirerek göz yorulmasını önleyin.
5.20-20-20 Kuralını Uygulayın:
Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakarak gözlerinizi dinlendirin.
6.Göz Sağlığını Kontrol Ettirin:
Düzenli göz testleri yaptırarak göz sağlığınızı koruyun.
Oyun tutkunlarına sağlık uyarısı
Avik’in hikayesi ve yapılan araştırmalar, oyun oynarken sağlığı ihmal etmenin ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Dr. Khan, oyuncuların sağlıklarını riske atmadan oyundan keyif alabilmeleri için bu basit ve uygulanabilir adımları takip etmelerini öneriyor.