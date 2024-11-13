'Sessiz katil' kış aylarında gizlice eve yayılıyor: 'Bu belirtilere dikkat edin ve hemen temizleyin'

Türkiye
İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: İzlenen programda krizin yükü sabit gelirlilere
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:56
1 dk
GÜN ORTASI
Motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler gündemde
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kuf-onleyici-boya-kuf-temizleyici-kuf-lekesi-nasil-cikar-evde-kuf-mantari-nasil-temizlenir-evde-kuf-1090335049.html
'Sessiz katil' kış aylarında gizlice eve yayılıyor: 'Bu belirtilere dikkat edin ve hemen temizleyin'
'Sessiz katil' kış aylarında gizlice eve yayılıyor: 'Bu belirtilere dikkat edin ve hemen temizleyin'
Sputnik Türkiye
Kış aylarında evlerde artan nem, küf oluşumuna davetiye çıkarıyor. Küflenme, hem sağlığımızı hem de evimizi tehdit eden ciddi bir sorun. Peki, küfün... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T12:00+0300
2024-11-13T12:00+0300
küf
sağlik
sağlık
duvar
biyolojik leke
doktor
hasta
temizlik
bulaşık deterjanı
çamaşır deterjanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090336729_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_cafcec0a8e9cdd6c9aae9c7e9ed029e8.png
Kış mevsiminin gelişiyle birlikte nem oranı yükseliyor ve evlerde küflenme yaygın bir sorun haline geliyor. Özellikle banyo, mutfak ve pencere kenarları gibi alanlarda oluşan nem, küf için ideal bir ortam sağlıyor. Yoğuşma ve yetersiz havalandırma gibi faktörler küf mantarı gibi sağlığa ciddi zararları olan canlıların hızla yayılmasına yol açıyor.Siyah küf tehlikesi: Sağlığınız tehlikede olabilirEvde oluşan küf, özellikle siyah küf, sadece kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz, sağlık için de ciddi tehditler taşır. Astım ataklarını tetikleyebilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ağır sağlık sorunlarına yol açabilir. Siyah küfle temas etmek cilt döküntüleri, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık gibi semptomları tetikleyebilir.Küf mantarı sorunu nasıl önlenir? İşte etkili çözümlerEvde küf nasıl temizlenir? İşte güvenli ve etkili küf temizleyici yöntemlerKüf temizliğine başlamadan önce bazı güvenlik önlemlerini almak çok önemli. Küf sporları solunum yoluyla zarar verebileceğinden, maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman kullanarak işe başlayın. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz temizlik adımları:Küf temizliğinde dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleriKüf temizliği sırasında ve sonrasında odanın iyi havalandırılması gereklidir. Yeterli hava akışı, hem temizlik sırasında kullanılan kimyasalların etkisini azaltır hem de nemin birikmesini engeller. Küf oluşumu tekrar ediyorsa, bir nem alıcı cihaz edinmek faydalı olabilir.Ev küfü ve sağlığa zararlı etkileriEvde küf sorunu yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlık açısından ciddi bir problemdir. İşte küfün insan sağlığı üzerindeki başlıca olumsuz etkileri:Kış aylarında evde küf oluşumunu engellemek için nemi kontrol altına almak, iyi havalandırma sağlamak ve düzenli temizlik yapmak son derece önemlidir. Küfün yayılmasını önlemek ve sağlığınızı korumak için bu adımları göz ardı etmeyin.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/pfas-free-nedir-pfas-icermeyen-tava-pfas-listesi-pfas-testi-nedir-pfas-analizi-pfas-iceren-urunler-1090305214.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090336729_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_7d2501087fc87f8fc340e841099ca6aa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küf önleyici boya, küf temizleyici, küf lekesi nasıl çıkar, beyaz kıyafetten küf lekesi nasıl çıkar, evde küf mantarı nasıl temizlenir, evde küf sorunu nasıl çözülür, küf lekesi nasıl çıkar, küf mantarı, duvardaki küf lekesi nasıl çıkar, duvardaki küf kesin çözüm
küf önleyici boya, küf temizleyici, küf lekesi nasıl çıkar, beyaz kıyafetten küf lekesi nasıl çıkar, evde küf mantarı nasıl temizlenir, evde küf sorunu nasıl çözülür, küf lekesi nasıl çıkar, küf mantarı, duvardaki küf lekesi nasıl çıkar, duvardaki küf kesin çözüm

'Sessiz katil' kış aylarında gizlice eve yayılıyor: 'Bu belirtilere dikkat edin ve hemen temizleyin'

12:00 13.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKüf
Küf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Kış aylarında evlerde artan nem, küf oluşumuna davetiye çıkarıyor. Küflenme, hem sağlığımızı hem de evimizi tehdit eden ciddi bir sorun. Peki, küfün etkilerinden nasıl korunabiliriz? Küflenmenin sebepleri, korunma yolları ve küf temizliği için pratik çözümler burada!
Kış mevsiminin gelişiyle birlikte nem oranı yükseliyor ve evlerde küflenme yaygın bir sorun haline geliyor. Özellikle banyo, mutfak ve pencere kenarları gibi alanlarda oluşan nem, küf için ideal bir ortam sağlıyor. Yoğuşma ve yetersiz havalandırma gibi faktörler küf mantarı gibi sağlığa ciddi zararları olan canlıların hızla yayılmasına yol açıyor.

Siyah küf tehlikesi: Sağlığınız tehlikede olabilir

Evde oluşan küf, özellikle siyah küf, sadece kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz, sağlık için de ciddi tehditler taşır. Astım ataklarını tetikleyebilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ağır sağlık sorunlarına yol açabilir. Siyah küfle temas etmek cilt döküntüleri, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık gibi semptomları tetikleyebilir.

Küf mantarı sorunu nasıl önlenir? İşte etkili çözümler

1.
Kısa Duş Alın ve Aspiratör Kullanın
Uzmanlara göre, daha kısa duşlar almak ve banyo aspiratörünü açık tutmak, yoğuşmayı azaltarak küf oluşumunu önler. Duştan sonra banyo penceresini açarak hava sirkülasyonunu sağlamak da önemli.
2.
Yemek Pişirirken Havalandırın
Yemek pişirirken ocağınızın aspiratörünü yüksek ayarda çalıştırarak oluşan buharın dışarı çıkmasını sağlayın. Mutfakta oluşan yoğuşmayı engellemek için camları aralayabilirsiniz.
3.
Sızdıran Boruları Kontrol Edin
Küf oluşumunun gizli sebeplerinden biri de sızdıran borular ve nemli bölgeler olabilir. Özellikle kışın göz ardı edilebilecek bu tür sızıntıları kontrol ederek önlem alabilirsiniz.

Evde küf nasıl temizlenir? İşte güvenli ve etkili küf temizleyici yöntemler

Küf temizliğine başlamadan önce bazı güvenlik önlemlerini almak çok önemli. Küf sporları solunum yoluyla zarar verebileceğinden, maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman kullanarak işe başlayın. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz temizlik adımları:
Mikrofiber Bezle Silin
Küflü yüzeyi kuru bir mikrofiber bezle tamamen silin. Bu ilk adım, yüzeydeki küfün büyük bir kısmını temizleyecektir.
Yoğun Çamaşır Suyu veya Sirke Kullanın
Yüzeyi, yoğun çamaşır suyu veya beyaz sirke ile iyice temizleyin ve en az 10 dakika boyunca bekletin. Bu, küf sporlarının yeniden oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
Zımpara ile Küf Kalıntılarını Temizleyin
Küf, duvarın yüzeyine iyice işlemişse zımpara ile kazıyarak tamamen temizleyebilirsiniz.

Küf temizliğinde dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri

Küf temizliği sırasında ve sonrasında odanın iyi havalandırılması gereklidir. Yeterli hava akışı, hem temizlik sırasında kullanılan kimyasalların etkisini azaltır hem de nemin birikmesini engeller. Küf oluşumu tekrar ediyorsa, bir nem alıcı cihaz edinmek faydalı olabilir.

Ev küfü ve sağlığa zararlı etkileri

Evde küf sorunu yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlık açısından ciddi bir problemdir. İşte küfün insan sağlığı üzerindeki başlıca olumsuz etkileri:
Solunum Problemleri: Küf sporları astım ataklarına neden olabilir ve alerjik tepkileri tetikleyebilir.
Bağışıklık Sistemi: Sürekli küfe maruz kalmak, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyon riskini artırabilir.
Cilt ve Göz Rahatsızlıkları: Küfle temas, cilt tahrişine ve gözlerde kaşıntı, kızarıklık gibi reaksiyonlara neden olabilir.
Kronik Yorgunluk ve Baş Ağrıları: Küf, hava kalitesini düşürdüğü için kronik yorgunluğa ve baş ağrılarına yol açabilir.
Kış aylarında evde küf oluşumunu engellemek için nemi kontrol altına almak, iyi havalandırma sağlamak ve düzenli temizlik yapmak son derece önemlidir. Küfün yayılmasını önlemek ve sağlığınızı korumak için bu adımları göz ardı etmeyin.
PFAS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
SAĞLIK
'Sonsuz kimyasal' PFAS içeren ürünler kanser saçıyor: İçlerinde Türk alışveriş sitelerinde satılan markalar da var
Dün, 15:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала