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ABD Temsilciler Komitesi'nde UFO oturumu düzenlendi: 'Evrende yalnız değiliz'
ABD Temsilciler Komitesi'nde UFO oturumu düzenlendi: 'Evrende yalnız değiliz'
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi 'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak' konulu... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen UFO oturumunda uzaylıların gerçek olduğu ancak gizlendiği belirtildi.ABD'nin başkenti Vaşington şehrinde düzenlenen Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi 'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak' konulu panelde toplandı. Oturumda UFO varlığının gerçek olduğu ve evrende yalnız olmadığımızı açıklayan üyeler Amerika Birleşik Devletleri'nin belgeleri gizlediğini ifade etti. UFO'lar hakkında konuşan eski Pentagon yetkilisi Luis Elizondo ''UFO'lar gerçek. Evrende yalnız değiliz. Gelişmiş teknolojiler dünyanın dört bir tarafındaki askeri tesisleri izliyor'' açıklamasında bulundu. Eski pentagon yetkilisi yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şeffaf olmasını istedi.UFO nedir?Bilimsel bir açıklaması olmayan genellikle dünya dışı yaşam varlıklarını betimlemek için UFO terimi kullanılır. Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda ihbar yapılmış ancak bilimsel bir veri elde edilemediği açıklandı. Türkiye'de UFO olayları nerede görüldü?Türkiye'de UFO olayları ilk olarak İstanbul Kumburgaz ilçesinde 2007-2009 yılları arasında görüldüğü iddia edildi. İzmir, Antalya, Alanya, Nevşehir ve Kapadokya'da da UFO görüntüleri popüler olmuştu. Ancak kesin bir bilgi bulunamadığı açıklandı.
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ufo, tanımlanamayan obje, abd, oturum, gazeteci, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ufo, tanımlanamayan obje, abd, oturum, gazeteci, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

ABD Temsilciler Komitesi'nde UFO oturumu düzenlendi: 'Evrende yalnız değiliz'

23:03 14.11.2024
© Fotoğraf : CC0ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti: 'Tanımlanamayan Hava Fenomenleri'
ABD Donanması, ilk kez 'UFO' videolarının varlığını kabul etti: 'Tanımlanamayan Hava Fenomenleri' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf : CC0
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Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi 'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak' konulu oturum düzenledi. Son yıllarda UFO görüntülerinin çoğaldığını belirten komite üyeleri belgelerin hükümet tarafından gizlendiğini ve evrende yalnız olmadıklarını dile getirdi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen UFO oturumunda uzaylıların gerçek olduğu ancak gizlendiği belirtildi.
ABD'nin başkenti Vaşington şehrinde düzenlenen Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi 'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak' konulu panelde toplandı. Oturumda UFO varlığının gerçek olduğu ve evrende yalnız olmadığımızı açıklayan üyeler Amerika Birleşik Devletleri'nin belgeleri gizlediğini ifade etti. UFO'lar hakkında konuşan eski Pentagon yetkilisi Luis Elizondo ''UFO'lar gerçek. Evrende yalnız değiliz. Gelişmiş teknolojiler dünyanın dört bir tarafındaki askeri tesisleri izliyor'' açıklamasında bulundu. Eski pentagon yetkilisi yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şeffaf olmasını istedi.

UFO nedir?

Bilimsel bir açıklaması olmayan genellikle dünya dışı yaşam varlıklarını betimlemek için UFO terimi kullanılır. Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda ihbar yapılmış ancak bilimsel bir veri elde edilemediği açıklandı.

Türkiye'de UFO olayları nerede görüldü?

Türkiye'de UFO olayları ilk olarak İstanbul Kumburgaz ilçesinde 2007-2009 yılları arasında görüldüğü iddia edildi. İzmir, Antalya, Alanya, Nevşehir ve Kapadokya'da da UFO görüntüleri popüler olmuştu. Ancak kesin bir bilgi bulunamadığı açıklandı.
ufo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
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Hatay'da tekrar 'UFO' iddiaları: 'Ne olduğunu bir türlü anlayamadık'
16 Ağustos, 12:54
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