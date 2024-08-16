Hatay'da tekrar 'UFO' iddiaları: 'Ne olduğunu bir türlü anlayamadık'

Türkiye
SON DAKİKA | MB enflasyon beklentisini açıkladı, Bakan Şimşek '10 aydır iyileşiyor' dedi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DSÖ'den acil durum: 'Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelecek olanlar sağlık kontrolünden geçecek mi?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
61 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:46
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:26
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
11 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:34
1 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
19:42
4 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
20:04
3 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti: Mezarı başında anıldı
22:47
1 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
23:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
07:11
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
08:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Maymun Çiçeği tehdidi Avrupa’da
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlardaki atış pozu ile gündem olmuştu: Yusuf Dikeç'i şaşırtan olay
14:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hatayda-tekrar-ufo-iddialari-ne-oldugunu-bir-turlu-anlayamadik-1086923136.html
Hatay'da tekrar 'UFO' iddiaları: 'Ne olduğunu bir türlü anlayamadık'
Hatay'da tekrar 'UFO' iddiaları: 'Ne olduğunu bir türlü anlayamadık'
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Arsuz ilçesinde gökyüzünde gördüğünü söylediği cismin ’UFO’ olduğunu düşünen Selim Töremiş’in yaşadığı heyecan kameraya yansıdı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T12:54+0300
2024-08-16T13:03+0300
türkiye
ufo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086922980_0:959:1290:1685_1920x0_80_0_0_d52da2ad5ff7f120c852cf2396e215d3.jpg
Hatay'da kuryelik yapan Selim Töremiş, gündüz saatlerinde gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı. Gökyüzünde düzensiz hareketlerde bulunan cismi uçan balona ve 'UFO'ya benzeten Töremiş olayı anlattı. 'Ne olduğunu anlayamadım'Gündüz saatlerinde görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 29 yaşındaki Selim Töremiş, "İlk gördüğüm zaman bir doğum günü balonu falan sandım ama hiçbir şekilde benzetemedim. Benzetemememdeki sebep eninden ve boyutundan dolayı böyle bir balon ben daha önce görmedim. Video kaydını aldıktan sonra birkaç arkadaşa danıştım hani nedir ne değildir diye bilgi almak için kimisi meteoroloji balonu olduğunu söyledi ama Google'dan arattırdığım zaman meteoroloji balonu olmadığını da gördüm. Altında da zaten bir şey bağlıydı böyle top gibin ama ne olduğunu çözemedim yani ufo tarzı bir şey olduğunu düşündüm daha doğrusu benzettim çünkü cisim gündüz vakti parlayıp duruyordu. Aynalı gibi açıkçası. Elim titreyerek çektim çünkü ne olduğunu çözmeye çalışıyorum telefonun kamerasına güvendim yine çözemedim ne olduğunu. Konuşmamın en başında balon olduğunu düşünmüştüm fakat daha sonra da balon olmadığını nasıl anlıyorum rüzgar yönünün aksi yönünde uçmaya başladı. Dron'da benzettim, dron da değil çünkü cihaz değildi. Cihaz olmadığını da gördüm bayağı büyük bir şeydi. Bir drona göre büyüktü çünkü uzaklaştıkça hani cisim kaybolmuyordu. Küçülmesi lazımdı küçülmedi en sonunda yükselerek uzaklaşıp gitti. Yön olarak İskenderun’a doğru yükselerek yukarıya doğru gitti" dedi.UFO, İngilizce anlamı ile 'Unidentified Flying Object', yani 'tanımlanamayan uçan nesne' anlamına geliyor. Başka bir deyişle havada tanınamayan nesnelere 'UFO' denebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/hatayda-ufo-heyecani-uzmanlar-goruntuleri-inceleyecek-1086326979.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086922980_0:838:1290:1806_1920x0_80_0_0_6175bee9f32a2498a516d443bee8ed14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ufo
ufo

Hatay'da tekrar 'UFO' iddiaları: 'Ne olduğunu bir türlü anlayamadık'

12:54 16.08.2024 (güncellendi: 13:03 16.08.2024)
© OGÜN ASLAN-AW268297ufo
ufo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© OGÜN ASLAN-AW268297
Abone ol
Hatay’ın Arsuz ilçesinde gökyüzünde gördüğünü söylediği cismin ’UFO’ olduğunu düşünen Selim Töremiş’in yaşadığı heyecan kameraya yansıdı.
Hatay'da kuryelik yapan Selim Töremiş, gündüz saatlerinde gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı. Gökyüzünde düzensiz hareketlerde bulunan cismi uçan balona ve 'UFO'ya benzeten Töremiş olayı anlattı.

'Ne olduğunu anlayamadım'

Gündüz saatlerinde görüntüyü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan 29 yaşındaki Selim Töremiş, "İlk gördüğüm zaman bir doğum günü balonu falan sandım ama hiçbir şekilde benzetemedim. Benzetemememdeki sebep eninden ve boyutundan dolayı böyle bir balon ben daha önce görmedim. Video kaydını aldıktan sonra birkaç arkadaşa danıştım hani nedir ne değildir diye bilgi almak için kimisi meteoroloji balonu olduğunu söyledi ama Google'dan arattırdığım zaman meteoroloji balonu olmadığını da gördüm. Altında da zaten bir şey bağlıydı böyle top gibin ama ne olduğunu çözemedim yani ufo tarzı bir şey olduğunu düşündüm daha doğrusu benzettim çünkü cisim gündüz vakti parlayıp duruyordu. Aynalı gibi açıkçası. Elim titreyerek çektim çünkü ne olduğunu çözmeye çalışıyorum telefonun kamerasına güvendim yine çözemedim ne olduğunu. Konuşmamın en başında balon olduğunu düşünmüştüm fakat daha sonra da balon olmadığını nasıl anlıyorum rüzgar yönünün aksi yönünde uçmaya başladı. Dron'da benzettim, dron da değil çünkü cihaz değildi. Cihaz olmadığını da gördüm bayağı büyük bir şeydi. Bir drona göre büyüktü çünkü uzaklaştıkça hani cisim kaybolmuyordu. Küçülmesi lazımdı küçülmedi en sonunda yükselerek uzaklaşıp gitti. Yön olarak İskenderun’a doğru yükselerek yukarıya doğru gitti" dedi.
UFO, İngilizce anlamı ile 'Unidentified Flying Object', yani 'tanımlanamayan uçan nesne' anlamına geliyor. Başka bir deyişle havada tanınamayan nesnelere 'UFO' denebiliyor.
UFO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
YAŞAM
Hatay'da 'UFO' heyecanı: Uzmanlar görüntüleri inceleyecek
30 Temmuz, 11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала