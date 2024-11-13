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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğum sonrası altı ayda 23 kilo verdi
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğum sonrası altı ayda 23 kilo verdi
Sputnik Türkiye
Nisan ayında kızı Asya'yı kucağına alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, altı ay gibi bir sürede bütün doğum kilolarını verdi. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T12:40+0300
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yaşam
gonca vuslateri
hamilelik
doğum
diyet
zayıflama
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 27 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına almıştı. Kısa bir süre önce Leyla dizisiyle ekranlara dönen Vuslateri, sosyal medya hesabından doğumdan sonra 23 kilo verdiğini söylerken, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" dedi. Sırrını da paylaşmıştıOyuncu Gonca Vuslateri, 20 Mart'ta evlenmişti. 27 Nisan'da Asya adını verdiği kızını dünyaya getiren Vuslateri, sosyal medyasından hamilelik döneminde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede kilolarını veren Vuslateri'nin paylaşımına çok sayıda yorum gelirken ünlü oyuncu, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" diye yazdı. Gonca Vuslateri daha önce yaptığı açıklamada fazla kilolarından ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kurtulduğunu ifade etmişti.
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gonca vuslateri, hamilelik, doğum, diyet, zayıflama
gonca vuslateri, hamilelik, doğum, diyet, zayıflama

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğum sonrası altı ayda 23 kilo verdi

12:40 13.11.2024
© İHAGonca Vuslateri
Gonca Vuslateri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© İHA
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Nisan ayında kızı Asya'yı kucağına alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, altı ay gibi bir sürede bütün doğum kilolarını verdi.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 27 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına almıştı. Kısa bir süre önce Leyla dizisiyle ekranlara dönen Vuslateri, sosyal medya hesabından doğumdan sonra 23 kilo verdiğini söylerken, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" dedi.

Sırrını da paylaşmıştı

Oyuncu Gonca Vuslateri, 20 Mart'ta evlenmişti. 27 Nisan'da Asya adını verdiği kızını dünyaya getiren Vuslateri, sosyal medyasından hamilelik döneminde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede kilolarını veren Vuslateri'nin paylaşımına çok sayıda yorum gelirken ünlü oyuncu, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" diye yazdı. Gonca Vuslateri daha önce yaptığı açıklamada fazla kilolarından ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kurtulduğunu ifade etmişti.
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