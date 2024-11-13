https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/unlu-oyuncu-gonca-vuslateri-dogum-sonrasi-alti-ayda-23-kilo-verdi-1090339642.html

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğum sonrası altı ayda 23 kilo verdi

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, doğum sonrası altı ayda 23 kilo verdi

Sputnik Türkiye

Nisan ayında kızı Asya'yı kucağına alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, altı ay gibi bir sürede bütün doğum kilolarını verdi. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T12:40+0300

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yaşam

gonca vuslateri

hamilelik

doğum

diyet

zayıflama

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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 27 Nisan'da kızı Asya'yı kucağına almıştı. Kısa bir süre önce Leyla dizisiyle ekranlara dönen Vuslateri, sosyal medya hesabından doğumdan sonra 23 kilo verdiğini söylerken, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" dedi. Sırrını da paylaşmıştıOyuncu Gonca Vuslateri, 20 Mart'ta evlenmişti. 27 Nisan'da Asya adını verdiği kızını dünyaya getiren Vuslateri, sosyal medyasından hamilelik döneminde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede kilolarını veren Vuslateri'nin paylaşımına çok sayıda yorum gelirken ünlü oyuncu, "22 kilo almıştım. Doğumdan sonra 23 kilo verdim. Soranlar olacaktır. Evet, böyle oldu" diye yazdı. Gonca Vuslateri daha önce yaptığı açıklamada fazla kilolarından ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kurtulduğunu ifade etmişti.

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gonca vuslateri, hamilelik, doğum, diyet, zayıflama