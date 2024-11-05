https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/arastirmalar-gebeligin-ilk-gununden-iki-yasina-kadar-seker-tuketmenin-kronik-hastalik-riskini-1090048996.html

Araştırmalar gebeliğin ilk gününden iki yaşına kadar şeker tüketmenin, kronik hastalık riskini artırdığını gösteriyor

Araştırmalar gebeliğin ilk gününden iki yaşına kadar şeker tüketmenin, kronik hastalık riskini artırdığını gösteriyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, gebeliğin ilk gününden itibaren şeker tüketiminin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunlarına neden olduğu bildirildi. Araştırmalar bu... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T14:44+0300

2024-11-05T14:44+0300

2024-11-05T14:44+0300

sağlik

sağlık

şeker tüketimi

metabolik rahatsızlık

tip 2 diyabet

hipertansiyon

obezite

2. dünya savaşı

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

hamile kadın

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Gebeliğin ilk gününden itibaren şeker tüketiminin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunlarına neden olduğu bildirildi. Cuma günü Science dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, gebeliğin ilk gününden 2 yaşına kadar şekeri azaltmanın, çocuğun yetişkinlikte kronik hastalık riskini azaltabileceği bulundu.Araştırmalar, gebeliğin başlangıcından çocuğun 2 yaşına gelene kadar olan dönemde şeker tüketimi azaltmanın tip 2 diyabet riskini yaklaşık yüzde 35, yüksek tansiyon riskini ise yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını buldu. Uzmanlar ayrıca hastalığın başlangıcında sırasıyla dört ve iki yıllık bir gecikme saptadılar. Araştırma ekibi, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı dönemindeki şeker karnesinin Eylül 1953'te sona ermesinden önceki ve sonraki verileri inceledi. Ülkede kıtlık yaşanırken herkese 'eşit ve adil pay' sağlamak için Ocak 1940'ta karne uygulamasına başlanmış ve şeker, yağ, pastırma, et ve peynir gibi besinlerin erişimi sınırlandırılmıştı. Eylül 1953'te bu uygulama sona erdi. Günlük şeker tüketimi iki katına çıktıVerilere göre, karne uygulamasının sona ermesiyle İngiltere'deki ortalama yetişkinin günlük şeker tüketiminin 40 gramdan iki katına çıkarak 80 gramı buldu. Karne uygulamasından önce ve sonrasını araştıran uzmanlar, Ekim 1951 ile Mart 1956 arasında doğan 60 bini aşkın kişinin sağlık verilerine baktı ve şeker tüketimindeki artışın etkilerini belirlediler.Raporlar, şeker kısıtlamaları sırasında doğan bebeklerde obezite riskinde yüzde 30'luk bir azalma olduğunu, kısıtlama sona erdikten sonra tip 2 diyabet ve hipertansiyonda daha hızlı artış olduğunu gösterdi. Çalışmalar ayrıca gebe kalan kadınların az şeker tüketimin çocuklarının ömür boyu tatlılara yönelik tercihlerinin daha az olduğunu vurguladı.Doktorlar, çözümün ebeveynlerde olduğunu vurguluyorUzmanlar fazla şeker tüketiminin, metabolizmanın çalışma şeklini değiştirdiğini belirtiyor. Araştırmalar, hamile ve emziren kadınlara önerilen ilave şeker miktarının üç katından fazlasının tüketildiğinin üzerinde duruyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, 1 ila 5 yaşındaki çocuklar günlük olarak yeterli meyve ve sebze tüketmiyor ancak düzenli olarak şekerli içecekler tüketiyor. Bu durumu önlemenin yollarından birinin ebeveynler olduğunu söyleyen uzmanlar, 'çocukların ebeveynlerinin yeme eğilimlerini taklit ettiklerini ve eğer ebeveynlerin iyi alışkanlıkları varsa çocukların da bunu kopyalayacağını' belirtiyor.

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