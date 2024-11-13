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Türkiye-Galler maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Türkiye-Galler maçı ne zaman? Hangi kanalda?
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UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci karşılaşmasında Galler’i ağırlayacak. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta? 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T10:02+0300
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.Önce Galler sonra KaradağA Milli Takım, Uluslar Ligi’nde ilk olarak Galler ile karşılaşırken ardından Karadağ deplasmanına gidecek. Millilerde gözler özellikle son dönemlerde gösterdiği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü gibi oyuncular da olacak. İtalyan çalıştırıcı Montella yönetiminde Uluslar Ligi’nde dört karşılaşmaya çıkan Ay-yıldızlılar, tek puan kaybını grupta oynadığı ilk mücadele olan Galler maçında yaşamıştı. Galler ile golsüz berabere kalan milliler, ev sahibi avantajını kullanarak rakibi karşısında 3 puana ulaşmak istiyor. Türkiye-Galler maçı ne zaman? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda?Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye - Galler mücadelesi saat 22.00’da başlayacak. A Milli Takım, Galler karşısında kazanması durumunda grup liderliğini garantileyecek ve A Ligi’ne yükselecek. Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ve Exxen üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldıUEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı, Eren Dinkci ve Yasin Özcan kadroya dahil edildi.
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türkiye - galler maçı ne zaman, bugün mü, türkiye - galler milli maç hangi kanalda, saat kaçta, türkiye - galler maçı, türkiye - galler maçı hangi gün, türkiye - galler maçı izle, türkiye - galler maçı kadro, türkiye galler maçı, türkiye galler
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Türkiye-Galler maçı ne zaman? Hangi kanalda?

10:02 13.11.2024
© AA / Muhammed Enes YıldırımA Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci karşılaşmasında Galler’i ağırlayacak. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

Önce Galler sonra Karadağ

A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde ilk olarak Galler ile karşılaşırken ardından Karadağ deplasmanına gidecek.
Millilerde gözler özellikle son dönemlerde gösterdiği performansla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü gibi oyuncular da olacak. İtalyan çalıştırıcı Montella yönetiminde Uluslar Ligi’nde dört karşılaşmaya çıkan Ay-yıldızlılar, tek puan kaybını grupta oynadığı ilk mücadele olan Galler maçında yaşamıştı. Galler ile golsüz berabere kalan milliler, ev sahibi avantajını kullanarak rakibi karşısında 3 puana ulaşmak istiyor.

Türkiye-Galler maçı ne zaman? Türkiye-Galler maçı hangi kanalda?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye - Galler mücadelesi saat 22.00’da başlayacak. A Milli Takım, Galler karşısında kazanması durumunda grup liderliğini garantileyecek ve A Ligi’ne yükselecek. Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ve Exxen üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı, Eren Dinkci ve Yasin Özcan kadroya dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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TFF, A Milli Futbol Takımı kadrosunu açıkladı: Ferdi Kadıoğlu çıkarıldı, iki yeni isim girdi
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