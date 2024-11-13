https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tottenhamda-koreli-takim-arkadasina-saka-yapan-futbolcu-7-mac-ceza-aldi-1090365517.html

Tottenham'da Koreli takım arkadaşına şaka yapan futbolcu 7 maç ceza aldı

Tottenham'da Koreli takım arkadaşına şaka yapan futbolcu 7 maç ceza aldı

Sputnik Türkiye

Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da ırkçı şaka krizi çıktı. Uruguaylı Rodrigo Bentancur, Koreli takım... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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spor

tottenham

tottenham hotspur futbol takımı

premier lig

ingiltere

heung-min son

ırkçı hareket

irkçı saldırı

irkçı

beyaz ırkçılığı

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İngiltere Ligi'nde Tottenham'da forma giyen Bentancur takım arkadaşı Koreli oyuncu Heung Min Son'a ırkçı şakası nedeniyle 7 maç ceza aldı.Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Tottenham'da ırkçı şaka cezası gündem yarattı. Canlı yayında ev ziyareti yapılan Uruguaylı Rodrigo Bentancur sunucunun ''Heung Min Son'dan forma alır mısın?'' sorusuna ''Son'un kuzenlerinden birinden alabilirim hepsi aşağı yukarı aynı'' cevabı verince ülkede gündem oldu. İngiltere Futbol Federasyonu bunun bir şaka olduğunu açıklayan futbolcuya ırkçılıktan 7 maç deplasman cezası verdiklerini ifade etti. Tottenham'ın yıldızı Bentancur'un sadece Roma ve Rangers'a karşı Avrupa Ligi'nde forma giyebileceği açıklandı. Cezadan sonra konuşan Rodrigo Bentancur, takım arkadaşı Heung Min Son ile soyunma odasında konuştuklarını ve özür dilediğini açıkladı. Olay hakkında konuşan Güney Koreli Heung Min Son ''Bana tatilde uzun bir mesaj attı. Özür diledi. Takım arkadaşımı seviyorum. Aramız iyi'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaray-avrupa-liginde-tottenhami-3-2-maglup-etti--1090156879.html

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