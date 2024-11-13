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Tottenham'da Koreli takım arkadaşına şaka yapan futbolcu 7 maç ceza aldı
Tottenham'da Koreli takım arkadaşına şaka yapan futbolcu 7 maç ceza aldı
Sputnik Türkiye
Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da ırkçı şaka krizi çıktı. Uruguaylı Rodrigo Bentancur, Koreli takım... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
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İngiltere Ligi'nde Tottenham'da forma giyen Bentancur takım arkadaşı Koreli oyuncu Heung Min Son'a ırkçı şakası nedeniyle 7 maç ceza aldı.Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Tottenham'da ırkçı şaka cezası gündem yarattı. Canlı yayında ev ziyareti yapılan Uruguaylı Rodrigo Bentancur sunucunun ''Heung Min Son'dan forma alır mısın?'' sorusuna ''Son'un kuzenlerinden birinden alabilirim hepsi aşağı yukarı aynı'' cevabı verince ülkede gündem oldu. İngiltere Futbol Federasyonu bunun bir şaka olduğunu açıklayan futbolcuya ırkçılıktan 7 maç deplasman cezası verdiklerini ifade etti. Tottenham'ın yıldızı Bentancur'un sadece Roma ve Rangers'a karşı Avrupa Ligi'nde forma giyebileceği açıklandı. Cezadan sonra konuşan Rodrigo Bentancur, takım arkadaşı Heung Min Son ile soyunma odasında konuştuklarını ve özür dilediğini açıkladı. Olay hakkında konuşan Güney Koreli Heung Min Son ''Bana tatilde uzun bir mesaj attı. Özür diledi. Takım arkadaşımı seviyorum. Aramız iyi'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaray-avrupa-liginde-tottenhami-3-2-maglup-etti--1090156879.html
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tottenham, tottenham hotspur futbol takımı, premier lig, ingiltere, heung-min son, ırkçı hareket, irkçı saldırı, irkçı, beyaz ırkçılığı, gizli ırkçılık, şaka
tottenham, tottenham hotspur futbol takımı, premier lig, ingiltere, heung-min son, ırkçı hareket, irkçı saldırı, irkçı, beyaz ırkçılığı, gizli ırkçılık, şaka

Tottenham'da Koreli takım arkadaşına şaka yapan futbolcu 7 maç ceza aldı

22:29 13.11.2024 (güncellendi: 22:41 13.11.2024)
© AARennes maçında sahaya çıkmayan Tottenham, hükmen mağlup sayılarak Avrupa’ya veda etti
Rennes maçında sahaya çıkmayan Tottenham, hükmen mağlup sayılarak Avrupa’ya veda etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA
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Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da ırkçı şaka krizi çıktı. Uruguaylı Rodrigo Bentancur, Koreli takım arkadaşı Heung Min Son'a canlı yayında 'hepsi birbirine benziyor' şakası yapınca İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 7 maç ceza aldı.
İngiltere Ligi'nde Tottenham'da forma giyen Bentancur takım arkadaşı Koreli oyuncu Heung Min Son'a ırkçı şakası nedeniyle 7 maç ceza aldı.
Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Tottenham'da ırkçı şaka cezası gündem yarattı. Canlı yayında ev ziyareti yapılan Uruguaylı Rodrigo Bentancur sunucunun ''Heung Min Son'dan forma alır mısın?'' sorusuna ''Son'un kuzenlerinden birinden alabilirim hepsi aşağı yukarı aynı'' cevabı verince ülkede gündem oldu. İngiltere Futbol Federasyonu bunun bir şaka olduğunu açıklayan futbolcuya ırkçılıktan 7 maç deplasman cezası verdiklerini ifade etti. Tottenham'ın yıldızı Bentancur'un sadece Roma ve Rangers'a karşı Avrupa Ligi'nde forma giyebileceği açıklandı.
Cezadan sonra konuşan Rodrigo Bentancur, takım arkadaşı Heung Min Son ile soyunma odasında konuştuklarını ve özür dilediğini açıkladı. Olay hakkında konuşan Güney Koreli Heung Min Son ''Bana tatilde uzun bir mesaj attı. Özür diledi. Takım arkadaşımı seviyorum. Aramız iyi'' dedi.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti
7 Kasım, 22:48
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