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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti
Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Tottenham takımını 3-2 yendi. Karşılaşmanın ilk golü Yunus Akgün'den geldi. Osimhen... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini elde etti. İlk gol 6. dakikada Yunus Akgün'denMaçta ilk golü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 6. dakikasındaki golle skor 1-0 oldu. 24 yaşındaki Yunus Akgün, Avrupa Ligi’nde 4. maçında da gol atmayı başardı.Akgün Galatasaray’da Burak Yılmaz’dan sonra Avrupa kupalarında 4 maç üst üste gol atan ikinci oyuncu oldu. Mauro Icardi sakatlandıIcardi müsabakanın 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu saha kenarına sedye getirildi. Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.Osimhen’den 2 golGalatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı. Osimhen ilk olarak müsabakanın 32. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 39. dakikasında bir gol daha atan Osimhen skoru 3-2’ye getirdi.
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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti

22:48 07.11.2024 (güncellendi: 23:36 07.11.2024)
© AA / İsa TerliGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA / İsa Terli
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Tottenham takımını 3-2 yendi. Karşılaşmanın ilk golü Yunus Akgün'den geldi. Osimhen 3 golden ikisinin sahibi oldu. Maçın 81. dakikasında Icardi sakatlanarak saha kenarına sedye ile taşındı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini elde etti.

İlk gol 6. dakikada Yunus Akgün'den

Maçta ilk golü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 6. dakikasındaki golle skor 1-0 oldu.
24 yaşındaki Yunus Akgün, Avrupa Ligi’nde 4. maçında da gol atmayı başardı.
Akgün Galatasaray’da Burak Yılmaz’dan sonra Avrupa kupalarında 4 maç üst üste gol atan ikinci oyuncu oldu.
© AA / Hakan AkgünGalatasaray oyuncusu Yunus Akgün attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün attığı golün ardından sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün attığı golün ardından sevinç yaşadı.
© AA / Hakan Akgün

Mauro Icardi sakatlandı

Icardi müsabakanın 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu saha kenarına sedye getirildi. Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.
© AA / Oğuz YeterGalatasaray ile Tottenham maçında Maouro Icardi yerde kaldı
Galatasaray ile Tottenham maçında Maouro Icardi yerde kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
Galatasaray ile Tottenham maçında Maouro Icardi yerde kaldı
© AA / Oğuz Yeter

Osimhen’den 2 gol

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı. Osimhen ilk olarak müsabakanın 32. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 39. dakikasında bir gol daha atan Osimhen skoru 3-2’ye getirdi.
© AA / Oğuz YeterVictor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı.
Victor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
Victor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı.
© AA / Oğuz Yeter
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