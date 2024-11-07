https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaray-avrupa-liginde-tottenhami-3-2-maglup-etti--1090156879.html
Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti
Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Tottenham takımını 3-2 yendi. Karşılaşmanın ilk golü Yunus Akgün'den geldi. Osimhen... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T22:48+0300
2024-11-07T22:48+0300
2024-11-07T23:36+0300
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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini elde etti. İlk gol 6. dakikada Yunus Akgün'denMaçta ilk golü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 6. dakikasındaki golle skor 1-0 oldu. 24 yaşındaki Yunus Akgün, Avrupa Ligi’nde 4. maçında da gol atmayı başardı.Akgün Galatasaray’da Burak Yılmaz’dan sonra Avrupa kupalarında 4 maç üst üste gol atan ikinci oyuncu oldu. Mauro Icardi sakatlandıIcardi müsabakanın 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu saha kenarına sedye getirildi. Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.Osimhen’den 2 golGalatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı. Osimhen ilk olarak müsabakanın 32. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 39. dakikasında bir gol daha atan Osimhen skoru 3-2’ye getirdi.
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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti
22:48 07.11.2024 (güncellendi: 23:36 07.11.2024)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Tottenham takımını 3-2 yendi. Karşılaşmanın ilk golü Yunus Akgün'den geldi. Osimhen 3 golden ikisinin sahibi oldu. Maçın 81. dakikasında Icardi sakatlanarak saha kenarına sedye ile taşındı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini elde etti.
İlk gol 6. dakikada Yunus Akgün'den
Maçta ilk golü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 6. dakikasındaki golle skor 1-0 oldu.
24 yaşındaki Yunus Akgün, Avrupa Ligi’nde 4. maçında da gol atmayı başardı.
Akgün Galatasaray’da Burak Yılmaz’dan sonra Avrupa kupalarında 4 maç üst üste gol atan ikinci oyuncu oldu.
Icardi müsabakanın 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu saha kenarına sedye getirildi. Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı. Osimhen ilk olarak müsabakanın 32. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 39. dakikasında bir gol daha atan Osimhen skoru 3-2’ye getirdi.