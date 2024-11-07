https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaray-avrupa-liginde-tottenhami-3-2-maglup-etti--1090156879.html

Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti

Galatasaray Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Tottenham takımını 3-2 yendi. Karşılaşmanın ilk golü Yunus Akgün'den geldi. Osimhen... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

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tottenham

victor james osimhen

osimhen

mauro icardi

yunus akgün

uefa avrupa ligi

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham ile karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini elde etti. İlk gol 6. dakikada Yunus Akgün'denMaçta ilk golü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 6. dakikasındaki golle skor 1-0 oldu. 24 yaşındaki Yunus Akgün, Avrupa Ligi’nde 4. maçında da gol atmayı başardı.Akgün Galatasaray’da Burak Yılmaz’dan sonra Avrupa kupalarında 4 maç üst üste gol atan ikinci oyuncu oldu. Mauro Icardi sakatlandıIcardi müsabakanın 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu saha kenarına sedye getirildi. Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.Osimhen’den 2 golGalatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen fileleri 2 kez havalandırdı. Osimhen ilk olarak müsabakanın 32. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 39. dakikasında bir gol daha atan Osimhen skoru 3-2’ye getirdi.

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