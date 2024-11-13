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The Office dizisinin ünlü oyuncusu John Krasinski, 2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği seçildi
The Office dizisinin ünlü oyuncusu John Krasinski, 2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği seçildi
Sputnik Türkiye
The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakteriyle akıllara kazanan John Krasinski, People dergisi tarafından 2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği olarak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T17:30+0300
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The Office dizisinin ünlü oyuncularından bir olan John Krasinski, People dergisi tarafından 2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği seçildi. Salı gecesi, The Late Show with Stephen Colbert programında '2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği' unvanını aldığı açıklanan Krasinski, ünlü The Ofiice dizisindeki canlandırdığı Jim Halpert karakteriyle tanınıyor.45 yaşındaki oyuncu, dergiye verdiği röportajda, onur ödülüne ilk tepkisinin 'sadece ani bir bayılma' olduğunu ve 'dergi çalışanlarının ona şaka yaptığını düşündüğünü' söyledi.Yaşayan En Seksi Erkek ödülünün ilki, 40 sene önce Mel Gibson'a aitti. Diğer ödüllerin sahipleri arasında Brat Pitt, George Clooney, John F. Kennedy, David Beckham, Micheal B. Jordon, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd yer alıyor.John Krasinski kimdir?20 Ekim 1979 yılında ABD'de doğan John Burke Krasinski, oyunculuğun yanı sıra film yönetmenliği ve yazarlık da yapıyor. Popülerliğini NBC'de yayınlanan The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakterine borçlu olan Krasinski, Sessiz Bir Yer, Sessiz Bir Yer: İkinci Gün, Yaşamın Kıyısında, Tatil gibi filmlerde rol aldı.Kendisi gibi oyuncu olan eşi Emily Blunt'la 2010 yılından beri evli olan Krasinski, 2 çocuk babası.
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The Office dizisinin ünlü oyuncusu John Krasinski, 2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği seçildi

17:30 13.11.2024 (güncellendi: 17:31 13.11.2024)
© AP Photo / Evan AgostiniJohn Krasinski
John Krasinski - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evan Agostini
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The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakteriyle akıllara kazanan John Krasinski, People dergisi tarafından 2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği olarak seçildi. John Krasinski kimdir? John Krasinski filmleri nelerdir?
The Office dizisinin ünlü oyuncularından bir olan John Krasinski, People dergisi tarafından 2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği seçildi. Salı gecesi, The Late Show with Stephen Colbert programında '2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği' unvanını aldığı açıklanan Krasinski, ünlü The Ofiice dizisindeki canlandırdığı Jim Halpert karakteriyle tanınıyor.
45 yaşındaki oyuncu, dergiye verdiği röportajda, onur ödülüne ilk tepkisinin 'sadece ani bir bayılma' olduğunu ve 'dergi çalışanlarının ona şaka yaptığını düşündüğünü' söyledi.
Yaşayan En Seksi Erkek ödülünün ilki, 40 sene önce Mel Gibson'a aitti. Diğer ödüllerin sahipleri arasında Brat Pitt, George Clooney, John F. Kennedy, David Beckham, Micheal B. Jordon, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd yer alıyor.

John Krasinski kimdir?

20 Ekim 1979 yılında ABD'de doğan John Burke Krasinski, oyunculuğun yanı sıra film yönetmenliği ve yazarlık da yapıyor. Popülerliğini NBC'de yayınlanan The Office dizisinde canlandırdığı Jim Halpert karakterine borçlu olan Krasinski, Sessiz Bir Yer, Sessiz Bir Yer: İkinci Gün, Yaşamın Kıyısında, Tatil gibi filmlerde rol aldı.
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Emily Blunt'la 2010 yılından beri evli olan Krasinski, 2 çocuk babası.
Chris Evans - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
MULTİMEDYA
People dergisi bu yılın 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Chris Evans
8 Kasım 2022, 15:33
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