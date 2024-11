https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/guney-koreli-oyuncu-song-jae-lim-evinde-olu-bulundu-1090348500.html

Güney Koreli oyuncu Song Jae-rim evinde ölü bulundu

Güney Koreli K-drama oyuncusu Gong Jae-rim'in, evinde ölü bulunduğu açıklandı. Henüz 39 yaşında olan oyuncunun bedeni, arkadaşı tarafından bulundu.

Güney Koreli oyuncu Song Jae-rim, Seul'deki evinde ölü bulundu. 39 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun bedeninin, öğle yemeği için dairesine gelen bir arkadaşı tarafından bulunduğu bildirildi.Yerel medya, olay yerinde 'iki sayfalık bir intihar mektubunun' bulunduğunu ve polisin 'olay yerinde herhangi bir suç belirtisi olmadığını söylediğini' duyurdu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen oyuncunun 14 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Song'un ailesinin yaptıkları açıklamada, Seul'de küçük bir cenaze töreni düzenleyeceklerini söyledi.Song Jae-rim kimdir?18 Şubat 1985 tarihinde Güney Kore'de doğan Song Jae-rim, oyuncu ve model olarak tanınıyor. Birçok önemli markayla işbirliği yapan Song, oyunculuk kariyerine 2009 yılında başladı. Önemli rolleri arasında 2012'de yayınlanan Moon Embracing the Sun ve 2013'te yayınlanan Two Weeks dizileri bulunuyor.Song'un popülerliği, 'Eğer ünlüler evlenseydi nasıl yaşarlardı?' mantığıyla çekilen We Got Married isimli bir programa katılmasıyla kazandı.Song Jae-rim neden öldü?12 Kasım 2024'te Seul'daki evinde ölü bulunan Güney Koreli oyuncu Song Jae-rim'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Saat 12:30 civarında Seul'un Seongdong semtindeki evine öğle yemeği randevusu için gelen arkadaşı tarafından Song Jae-rim'in cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.Olay yerinde iki sayfalık bir intihar mektubu bulunduğunu açıklayan yetkililer, 'cinayet veya diğer şüpheli suç tespit edilmediğini' açıkladı. Polis, "Olay yerinde intihar mektubunun bulunmuş olmasından dolayı, kendi hayatına son verdiği tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı.

