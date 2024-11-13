https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/galatasarayda-icardiden-sakatlik-aciklamasi-sahalara-geri-donecegi-tarihi-verdi-ne-zaman-maca-1090323109.html
Galatasaray’da Icardi’den sakatlık açıklaması: Sahalara geri döneceği tarihi verdi, ne zaman maça çıkacağını açıkladı
Galatasaray’da Icardi’den sakatlık açıklaması: Sahalara geri döneceği tarihi verdi, ne zaman maça çıkacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ciddi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Çapraz bağları kopan yıldız oyuncu, sezon sonunda sahalara... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T07:05+0300
2024-11-13T07:05+0300
2024-11-13T07:05+0300
spor
mauro icardi
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
sakatlık
sakatlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df73bed034900ffa84b6fde0fa72206d.jpg
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaştığı Tottenham maçında, Mauro Icardi çapraz bağ sakatlığı geçirerek sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Yapılan incelemeler sonucu sezonu kapattığı açıklanan yıldız oyuncunun, bu gelişme sonrası kısa süre içinde ameliyat olacağı duyuruldu. Şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro isteyen Galatasaray, Icardi’nin yokluğunda planlarını yeniden şekillendirecek.Tribünlerden büyük destek: 'Bu sevgi herkese nasip olmaz'Samsunspor maçını tribünden takip eden Icardi, taraftarın yoğun ilgisi karşısında duygusal anlar yaşadı. Statta “Aşkın Olayım” şarkısının çalındığı anlarda taraftarın çağrısına kulak vererek sahaya inen Icardi, tribünlere üçlü çektirdi. Yıldız futbolcu, taraftarın gösterdiği büyük sevgi hakkında, “Bu sevgi herkese nasip olmaz” diyerek duygularını ifade etti.Sezon sonunda sahada olma sözüIcardi, yöneticilerle yaptığı görüşmede sakatlığın üzüntüsünü yaşadığını belirtse de, sezon finalinde takımla birlikte sahaya çıkacağının sözünü verdi. “Sezon finalinde sahada olacağım, şampiyonluk kutlamalarını beraber yapacağız” diyen Icardi, iyileşme sürecine odaklanarak taraftarına sahada olma vaadi verdi.Ameliyat için Roma’da tedaviye gidecekSakatlık sürecinde tedaviye odaklanan Icardi, dizinden ameliyat olmak üzere Roma’daki ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani’ye başvuracak. Mariani, daha önce 2019 yılında Yusuf Yazıcı’nın benzer bir sakatlığını tedavi etmiş ve oyuncuyu 5,5 ay gibi bir sürede sahalara döndürmüştü. Eşi Wanda Nara da Roma’daki tedavi ekibine güvenini ifade ederek Mariani’yi tercih ettiklerini belirtti.Galatasaray’dan destek: Sözleşme dondurma yokGalatasaray yönetimi, Okan Buruk’un da desteğiyle Icardi’nin sözleşmesini dondurma ya da feshetme niyetinde olmadıklarını açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk’un kararı doğrultusunda devre arası için golcü transferi planlanmıyor. Galatasaray yönetimi, Icardi’ye “Kimi istersen ona git, karar senin” diyerek destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/arda-guler-son-kararini-real-madrid-yonetimine-iletti-iddiasi-yeni-adresini-acikladilar-1090309506.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084223184_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ca3effc697e5f737372dfed9a79a0f42.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mauro icardi, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), sakatlık, sakatlık
mauro icardi, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), sakatlık, sakatlık
Galatasaray’da Icardi’den sakatlık açıklaması: Sahalara geri döneceği tarihi verdi, ne zaman maça çıkacağını açıkladı
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ciddi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Çapraz bağları kopan yıldız oyuncu, sezon sonunda sahalara döneceğini belirtti. Taraftarına sahada söz veren Icardi, şampiyonluk kutlamalarında yer alacağını açıkladı. İşte sakatlık süreciyle ilgili detaylar…
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaştığı Tottenham maçında, Mauro Icardi çapraz bağ sakatlığı geçirerek sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Yapılan incelemeler sonucu sezonu kapattığı açıklanan yıldız oyuncunun, bu gelişme sonrası kısa süre içinde ameliyat olacağı duyuruldu. Şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro isteyen Galatasaray, Icardi’nin yokluğunda planlarını yeniden şekillendirecek.
Tribünlerden büyük destek: 'Bu sevgi herkese nasip olmaz'
Samsunspor maçını tribünden takip eden Icardi, taraftarın yoğun ilgisi karşısında duygusal anlar yaşadı. Statta “Aşkın Olayım” şarkısının çalındığı anlarda taraftarın çağrısına kulak vererek sahaya inen Icardi, tribünlere üçlü çektirdi. Yıldız futbolcu, taraftarın gösterdiği büyük sevgi hakkında, “Bu sevgi herkese nasip olmaz” diyerek duygularını ifade etti.
Sezon sonunda sahada olma sözü
Icardi, yöneticilerle yaptığı görüşmede sakatlığın üzüntüsünü yaşadığını belirtse de, sezon finalinde takımla birlikte sahaya çıkacağının sözünü verdi. “Sezon finalinde sahada olacağım, şampiyonluk kutlamalarını beraber yapacağız” diyen Icardi, iyileşme sürecine odaklanarak taraftarına sahada olma vaadi verdi.
Ameliyat için Roma’da tedaviye gidecek
Sakatlık sürecinde tedaviye odaklanan Icardi, dizinden ameliyat olmak üzere Roma’daki ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani’ye başvuracak. Mariani, daha önce 2019 yılında Yusuf Yazıcı’nın benzer bir sakatlığını tedavi etmiş ve oyuncuyu 5,5 ay gibi bir sürede sahalara döndürmüştü. Eşi Wanda Nara da Roma’daki tedavi ekibine güvenini ifade ederek Mariani’yi tercih ettiklerini belirtti.
Galatasaray’dan destek: Sözleşme dondurma yok
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk’un da desteğiyle Icardi’nin sözleşmesini dondurma ya da feshetme niyetinde olmadıklarını açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk’un kararı doğrultusunda devre arası için golcü transferi planlanmıyor. Galatasaray yönetimi, Icardi’ye “Kimi istersen ona git, karar senin” diyerek destek verdi.