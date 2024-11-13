https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/galatasarayda-icardiden-sakatlik-aciklamasi-sahalara-geri-donecegi-tarihi-verdi-ne-zaman-maca-1090323109.html

Galatasaray’da Icardi’den sakatlık açıklaması: Sahalara geri döneceği tarihi verdi, ne zaman maça çıkacağını açıkladı

Galatasaray’da Icardi’den sakatlık açıklaması: Sahalara geri döneceği tarihi verdi, ne zaman maça çıkacağını açıkladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ciddi sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Çapraz bağları kopan yıldız oyuncu, sezon sonunda sahalara... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T07:05+0300

2024-11-13T07:05+0300

2024-11-13T07:05+0300

spor

mauro icardi

maç

maç yayını

tarihi maç

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türkiye futbol federasyonu (tff)

sakatlık

sakatlık

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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaştığı Tottenham maçında, Mauro Icardi çapraz bağ sakatlığı geçirerek sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Yapılan incelemeler sonucu sezonu kapattığı açıklanan yıldız oyuncunun, bu gelişme sonrası kısa süre içinde ameliyat olacağı duyuruldu. Şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro isteyen Galatasaray, Icardi’nin yokluğunda planlarını yeniden şekillendirecek.Tribünlerden büyük destek: 'Bu sevgi herkese nasip olmaz'Samsunspor maçını tribünden takip eden Icardi, taraftarın yoğun ilgisi karşısında duygusal anlar yaşadı. Statta “Aşkın Olayım” şarkısının çalındığı anlarda taraftarın çağrısına kulak vererek sahaya inen Icardi, tribünlere üçlü çektirdi. Yıldız futbolcu, taraftarın gösterdiği büyük sevgi hakkında, “Bu sevgi herkese nasip olmaz” diyerek duygularını ifade etti.Sezon sonunda sahada olma sözüIcardi, yöneticilerle yaptığı görüşmede sakatlığın üzüntüsünü yaşadığını belirtse de, sezon finalinde takımla birlikte sahaya çıkacağının sözünü verdi. “Sezon finalinde sahada olacağım, şampiyonluk kutlamalarını beraber yapacağız” diyen Icardi, iyileşme sürecine odaklanarak taraftarına sahada olma vaadi verdi.Ameliyat için Roma’da tedaviye gidecekSakatlık sürecinde tedaviye odaklanan Icardi, dizinden ameliyat olmak üzere Roma’daki ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani’ye başvuracak. Mariani, daha önce 2019 yılında Yusuf Yazıcı’nın benzer bir sakatlığını tedavi etmiş ve oyuncuyu 5,5 ay gibi bir sürede sahalara döndürmüştü. Eşi Wanda Nara da Roma’daki tedavi ekibine güvenini ifade ederek Mariani’yi tercih ettiklerini belirtti.Galatasaray’dan destek: Sözleşme dondurma yokGalatasaray yönetimi, Okan Buruk’un da desteğiyle Icardi’nin sözleşmesini dondurma ya da feshetme niyetinde olmadıklarını açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk’un kararı doğrultusunda devre arası için golcü transferi planlanmıyor. Galatasaray yönetimi, Icardi’ye “Kimi istersen ona git, karar senin” diyerek destek verdi.

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