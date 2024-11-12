https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bahceli-gorus-ayriligi-sorusuna-basin-mensubu-kardeslerim-diyerek-sert-tepki-gosterdi-meslegini-1090293391.html

Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'

Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'

Sputnik Türkiye

Bahçeli, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda?.. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T11:29+0300

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politika

devlet bahçeli

recep tayyip erdoğan

gazeteci

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MHP lideri Bahçeli, bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda?' sorusuna tepki gösterdi ve "Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bil ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin, vazgeçemiyorsan mesleğini bırak" dedi.'Mesleğini bırak'Bahçeli'ye partisinin grup toplantısı sonrasında bir gazeteci soru sordu. Gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda?' diye sormasına tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, gazeteci