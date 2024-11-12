https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bahceli-gorus-ayriligi-sorusuna-basin-mensubu-kardeslerim-diyerek-sert-tepki-gosterdi-meslegini-1090293391.html
Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'
Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'
Sputnik Türkiye
Bahçeli, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda?.. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T11:29+0300
2024-11-12T11:29+0300
2024-11-12T11:33+0300
politika
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
gazeteci
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MHP lideri Bahçeli, bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda?' sorusuna tepki gösterdi ve "Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bil ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin, vazgeçemiyorsan mesleğini bırak" dedi.'Mesleğini bırak'Bahçeli'ye partisinin grup toplantısı sonrasında bir gazeteci soru sordu. Gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda?' diye sormasına tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, gazeteci
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, gazeteci
Bahçeli 'görüş ayrılığı' sorusuna 'basın mensubu kardeşlerim' diyerek sert tepki gösterdi: 'Mesleğini bırak'
11:29 12.11.2024 (güncellendi: 11:33 12.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bahçeli, grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda? sorusuna Bahçeli tepki gösterdi ve "Türkiye tahrik edici, ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin, vazgeçemiyorsan mesleğini bırak" dedi.
MHP lideri Bahçeli, bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda?' sorusuna tepki gösterdi ve "Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bil ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin, vazgeçemiyorsan mesleğini bırak" dedi.
Bahçeli'ye partisinin grup toplantısı sonrasında bir gazeteci soru sordu. Gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı çözüm süreci konusunda?' diye sormasına tepki gösteren Bahçeli şunları söyledi:
"Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bil ile ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin, vazgeçemiyorsan mesleğini bırak"