https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mansur-yavastan-konser-iddialariyla-ilgili-son-aciklama-ebru-gundes-ve-ekibine-odenen-ucreti-1090276396.html

Mansur Yavaş'tan konser iddialarıyla ilgili son açıklama: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen ücreti duyurdu

Mansur Yavaş'tan konser iddialarıyla ilgili son açıklama: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen ücreti duyurdu

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tartışma yaratan 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili ABB Başkanı Yavaş ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı. Ebru Gündeş ve ekibine 4... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T20:58+0300

2024-11-11T20:58+0300

2024-11-11T21:03+0300

türkiye

mansur yavaş

ebru gündeş

konser

abb

ankara

29 ekim cumhuriyet bayramı

bütçe

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yapıldığı yönündeki iddialara yönelik bir açıklama yaptı.Bir süredir gündemde olan söz konusu iddialar sonrası ilk kez Ebru Gündeş'e verilen ücreti açıklayan Yavaş 29 Ekim kutlamalarında 2 ana konser ses, sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dekor olmak üzere 31 milyon 680 bin lira ödemenin söz konusu olduğunu belirtti. 'Tamamı algı operasyonudur'Yavaş, Ebru Gündeş'in rızasıyla kaşe bedeliyle birlikte Gündeş ve ekibine ödenen ücreti şu şekilde açıkladı:ABB Başkanı yavaş konser harcamalarının sadece sanatçılara ödenen ücretten ibaret olmadığını ifade ederek kurulum ve sökümde günlük 146 kişinin çalıştığını söyledi:'Doğru olmayan bilgiler üzerine 'Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 konsere 69 milyon lira ödedi' şeklinde haberler servis edildiğini söyleyen Yavaş belli amaçlarla belediye içerisinden birilerinin doğru olmayan bilgiler sızdırdığını belirti.CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte ABB'nin konferans salonunda yaptığı açıklamada belediyenin genel konser harcamalarına yönelik bir sunum da yaptı.Sunumunda belediyenin 2021'den itibaren verilen konserler için yaptığı ödemelerini gösteren Yavaş, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen ve maliyeti 89 bin lira ila 2 milyon 970 bin lira arasında olan konserleri gösterdi.Mansur Yavaş, bu konserlerin 3 bin ila 5 bin kişi arasında kapasiteye sahip Gençlik Parkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Altınpark gibi yerlerde yapıldığını, buralar için ayrıca ekipman ve müzik ses sistemine ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.'Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriyor' gibi iftiraların karşısında rakamlar buradaMansur Yavaş daha önce Candan Erçetin'e 80 milyon lira ödendiği yönündeki iddialarla ve daha başka konserlere yönelik de açıklamada bulundu. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki konser alanının 2023'te hazır hale geldiğini ifade eden Yavaş Cumhuriyet'in 100. yılında 94 milyon lira maliyetle burada düzenledikleri konsere ilişkin şunları dile getirdi:'Bir konser için bu şahısların kendisine bu kadar para ödendiği' iddiası tamamen yalandır"Yavaş, "Sanatçıların, Mor ve Ötesi'nin, Candan Erçetin'in, diğerlerinin kaç para aldığını Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince açıklamıyoruz ama kaşe bedelleri var. 'Bir konser için bu şahısların kendisine bu kadar para ödendiği' iddiası tamamen yalandır" dedi.Mansur Yavaş 21-23 Nisan 2024 arasındaki konserle ilgili de şu bilgileri paylaştı:'Sıradan yerler değildir'Cumhuriyetin 101. yılı için Türkiye'nin en büyük sahnesini kurduklarını söyleyen ABB Başkanı Yavaş, milli bayramların en yüksek yoğunlukta kutlanması adına yaptıklarını şu şekilde açıkladı:'İkisinin itirazının da başımızın üstünde yeri var'Eleştirileri de dikkate alacaklarını ve sanatçı seçimlerine dikkat edeceklerini belirten Yavaş şu açıklamada bulundu:'Bütçenin binde 6'sı harcandı'ABB'nin bütçesinin 127 milyar 844 milyon lira olduğunu belirten Yavaş, konser harcamaları için bu bütçenin binde 6'sının harcandığını söyledi. Bazı yıllarda Kültür Dairesi'nin bütçeyi harcayamadığını ve sonraki yıla devrettiğini de açıklayan Yavaş hodri meydan çağrısında bulundu:Konser bedeli Ankara halkına sorulacakABB Başkanı konser bedeli ve sanatçıyla ilgili Ankaralılara anket yapacaklarını söyleyerek şu sözlerle açıklamasını tamamladı:29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan şarkıcı 'Ebru Gündeş'in konseri için 69 milyon TL ödendi' şeklindeki iddialar sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığı duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ankara-buyuksehir-belediyesi-acikladi-ebru-gundes-konseriyle-ilgili-teftis-baslatildi-1090022723.html

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