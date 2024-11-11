https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mansur-yavastan-konser-iddialariyla-ilgili-son-aciklama-ebru-gundes-ve-ekibine-odenen-ucreti-1090276396.html
Mansur Yavaş'tan konser iddialarıyla ilgili son açıklama: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen ücreti duyurdu
Mansur Yavaş'tan konser iddialarıyla ilgili son açıklama: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen ücreti duyurdu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tartışma yaratan 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili ABB Başkanı Yavaş ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı. Ebru Gündeş ve ekibine 4... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T20:58+0300
2024-11-11T20:58+0300
2024-11-11T21:03+0300
türkiye
mansur yavaş
ebru gündeş
konser
abb
ankara
29 ekim cumhuriyet bayramı
bütçe
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yapıldığı yönündeki iddialara yönelik bir açıklama yaptı.Bir süredir gündemde olan söz konusu iddialar sonrası ilk kez Ebru Gündeş'e verilen ücreti açıklayan Yavaş 29 Ekim kutlamalarında 2 ana konser ses, sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dekor olmak üzere 31 milyon 680 bin lira ödemenin söz konusu olduğunu belirtti. 'Tamamı algı operasyonudur'Yavaş, Ebru Gündeş'in rızasıyla kaşe bedeliyle birlikte Gündeş ve ekibine ödenen ücreti şu şekilde açıkladı:ABB Başkanı yavaş konser harcamalarının sadece sanatçılara ödenen ücretten ibaret olmadığını ifade ederek kurulum ve sökümde günlük 146 kişinin çalıştığını söyledi:'Doğru olmayan bilgiler üzerine 'Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 konsere 69 milyon lira ödedi' şeklinde haberler servis edildiğini söyleyen Yavaş belli amaçlarla belediye içerisinden birilerinin doğru olmayan bilgiler sızdırdığını belirti.CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte ABB'nin konferans salonunda yaptığı açıklamada belediyenin genel konser harcamalarına yönelik bir sunum da yaptı.Sunumunda belediyenin 2021'den itibaren verilen konserler için yaptığı ödemelerini gösteren Yavaş, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen ve maliyeti 89 bin lira ila 2 milyon 970 bin lira arasında olan konserleri gösterdi.Mansur Yavaş, bu konserlerin 3 bin ila 5 bin kişi arasında kapasiteye sahip Gençlik Parkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Altınpark gibi yerlerde yapıldığını, buralar için ayrıca ekipman ve müzik ses sistemine ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.'Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriyor' gibi iftiraların karşısında rakamlar buradaMansur Yavaş daha önce Candan Erçetin'e 80 milyon lira ödendiği yönündeki iddialarla ve daha başka konserlere yönelik de açıklamada bulundu. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki konser alanının 2023'te hazır hale geldiğini ifade eden Yavaş Cumhuriyet'in 100. yılında 94 milyon lira maliyetle burada düzenledikleri konsere ilişkin şunları dile getirdi:'Bir konser için bu şahısların kendisine bu kadar para ödendiği' iddiası tamamen yalandır"Yavaş, "Sanatçıların, Mor ve Ötesi'nin, Candan Erçetin'in, diğerlerinin kaç para aldığını Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince açıklamıyoruz ama kaşe bedelleri var. 'Bir konser için bu şahısların kendisine bu kadar para ödendiği' iddiası tamamen yalandır" dedi.Mansur Yavaş 21-23 Nisan 2024 arasındaki konserle ilgili de şu bilgileri paylaştı:'Sıradan yerler değildir'Cumhuriyetin 101. yılı için Türkiye'nin en büyük sahnesini kurduklarını söyleyen ABB Başkanı Yavaş, milli bayramların en yüksek yoğunlukta kutlanması adına yaptıklarını şu şekilde açıkladı:'İkisinin itirazının da başımızın üstünde yeri var'Eleştirileri de dikkate alacaklarını ve sanatçı seçimlerine dikkat edeceklerini belirten Yavaş şu açıklamada bulundu:'Bütçenin binde 6'sı harcandı'ABB'nin bütçesinin 127 milyar 844 milyon lira olduğunu belirten Yavaş, konser harcamaları için bu bütçenin binde 6'sının harcandığını söyledi. Bazı yıllarda Kültür Dairesi'nin bütçeyi harcayamadığını ve sonraki yıla devrettiğini de açıklayan Yavaş hodri meydan çağrısında bulundu:Konser bedeli Ankara halkına sorulacakABB Başkanı konser bedeli ve sanatçıyla ilgili Ankaralılara anket yapacaklarını söyleyerek şu sözlerle açıklamasını tamamladı:29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan şarkıcı 'Ebru Gündeş'in konseri için 69 milyon TL ödendi' şeklindeki iddialar sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığı duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ankara-buyuksehir-belediyesi-acikladi-ebru-gundes-konseriyle-ilgili-teftis-baslatildi-1090022723.html
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Mansur Yavaş'tan konser iddialarıyla ilgili son açıklama: Ebru Gündeş ve ekibine ödenen ücreti duyurdu
20:58 11.11.2024 (güncellendi: 21:03 11.11.2024)
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tartışma yaratan 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili ABB Başkanı Yavaş ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı. Ebru Gündeş ve ekibine 4 milyon 750 bin lira ödeme yapıldığını duyuran Yavaş, belediye bünyesindeki tüm konser harcamaları için bütçenin binde 6'sının kullanıldığını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yapıldığı yönündeki iddialara yönelik bir açıklama yaptı.
Bir süredir gündemde olan söz konusu iddialar sonrası ilk kez Ebru Gündeş'e verilen ücreti açıklayan Yavaş 29 Ekim kutlamalarında 2 ana konser ses, sahne, ışık, led ekran, ana sahne imalatı ve dekor olmak üzere 31 milyon 680 bin lira ödemenin söz konusu olduğunu belirtti.
'Tamamı algı operasyonudur'
Yavaş, Ebru Gündeş'in rızasıyla kaşe bedeliyle birlikte Gündeş ve ekibine ödenen ücreti şu şekilde açıkladı:
"Konser ve diğer hizmet kalemleri, Ebru Gündeş ve ekibine ödenen dahil 13 milyon 257 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur."
ABB Başkanı yavaş konser harcamalarının sadece sanatçılara ödenen ücretten ibaret olmadığını ifade ederek kurulum ve sökümde günlük 146 kişinin çalıştığını söyledi:
"Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 TIR da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."
'Doğru olmayan bilgiler üzerine 'Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 konsere 69 milyon lira ödedi' şeklinde haberler servis edildiğini söyleyen Yavaş belli amaçlarla belediye içerisinden birilerinin doğru olmayan bilgiler sızdırdığını belirti.
CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte ABB'nin konferans salonunda yaptığı açıklamada belediyenin genel konser harcamalarına yönelik bir sunum da yaptı.
Sunumunda belediyenin 2021'den itibaren verilen konserler için yaptığı ödemelerini gösteren Yavaş, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen ve maliyeti 89 bin lira ila 2 milyon 970 bin lira arasında olan konserleri gösterdi.
Mansur Yavaş, bu konserlerin 3 bin ila 5 bin kişi arasında kapasiteye sahip Gençlik Parkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Altınpark gibi yerlerde yapıldığını, buralar için ayrıca ekipman ve müzik ses sistemine ihtiyaç duyulmadığını kaydetti.
'Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriyor' gibi iftiraların karşısında rakamlar burada
Mansur Yavaş daha önce Candan Erçetin'e 80 milyon lira ödendiği yönündeki iddialarla ve daha başka konserlere yönelik de açıklamada bulundu. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki konser alanının 2023'te hazır hale geldiğini ifade eden Yavaş Cumhuriyet'in 100. yılında 94 milyon lira maliyetle burada düzenledikleri konsere ilişkin şunları dile getirdi:
"İnternetteki mesaj neydi? 'Candan Erçetin'e 80 milyon lira ödendi.' Candan Erçetin'in aldığı para gene kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candan Erçetin ve Murda olarak 8 konser var. Teknik bir sefer kuruluyor, 8'i birden orada hizmet alıyor, toplam 94 milyon lira. Bunu 8'e böleceksiniz. 'Bir sanatçıya 60 milyon, 100 milyon veriyor' gibi iftiraların karşısında rakamlar burada."
'Bir konser için bu şahısların kendisine bu kadar para ödendiği' iddiası tamamen yalandır"
Yavaş, "Sanatçıların, Mor ve Ötesi'nin, Candan Erçetin'in, diğerlerinin kaç para aldığını Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince açıklamıyoruz ama kaşe bedelleri var. 'Bir konser için bu şahısların kendisine bu kadar para ödendiği' iddiası tamamen yalandır" dedi.
Mansur Yavaş 21-23 Nisan 2024 arasındaki konserle ilgili de şu bilgileri paylaştı:
"Semicenk, Gazapizim ve Edis üç sanatçı. Teknik yine 46 milyon lira. Burada ses, sahne ve diğer ekipmanlar var. 17, 18, 19 Mayıs'ta 3 konser, teknik kurulum 48 milyon lira, sanatçılara ve ekiplerine ödenen paralar 30 milyon lira. 78 milyon 500 bin lira. Üçe böldüğünüz zaman konser başı ne düştüğünü göreceksiniz. 30 Ağustos'ta Tan Taşçı konserine kurulumla beraber 41 milyon 950 bin lira ödenmiş."
'Sıradan yerler değildir'
Cumhuriyetin 101. yılı için Türkiye'nin en büyük sahnesini kurduklarını söyleyen ABB Başkanı Yavaş, milli bayramların en yüksek yoğunlukta kutlanması adına yaptıklarını şu şekilde açıkladı:
"Yani sıradan konser, kutlamalar yerine bunun çok büyük bir kalabalıkla, mümkünse tüm Ankaralının katıldığı, duygu ortaklığı yaşandığı, birlikte 29 Ekim günü burada kutlanmasını istedik. Bir önemli bir yeri daha var, hep Gençlik Parkı ve Atatürk Orman Çiftliği olmasının. Bunların ikisi de Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat içinde gezdiği, yürüdüğü ve Atatürk Orman Çiftliği'ni bize emanet ettiği bir yer olması nedeniyle. Sıradan yerler değildir."
'İkisinin itirazının da başımızın üstünde yeri var'
Eleştirileri de dikkate alacaklarını ve sanatçı seçimlerine dikkat edeceklerini belirten Yavaş şu açıklamada bulundu:
"Ekonomik sıkıntı ve stresin içerisinde sevdikleri sanatçıları görüp yakından izlemek isteyen gençler, kadınlar, aileler hep birlikte oraya geliyorlar. Artık Atatürk Orman Çiftliği'nde bir milli maçı 80 bin kişi izliyoruz. Konserlerimize 80 bin, 100 bin kişi geliyor. Bilet üzerinden alsanız, 1000 liradan hesap etseniz 80 milyon lira bir bedeli biz bu sosyal hizmet için harcıyoruz. Ben bunun aynı zamanda bir kamu hizmeti, bir sosyal hizmet olduğunu düşünüyorum. 'Evet, bu rakamlar pahalı' diyebilirsiniz. Dini ve milli günler, bu milletin bir ve beraberliğini gösterdiği en önemli günler. Kimi diyor ki 'En müthiş bir şekilde Cumhuriyetin 101. yılı kutlansın'. 'Bu kadar para harcamaya gerek yok' diyen görüş de var. İkisi de Ankara halkının bazı kesimlerinin görüşü. İkisinin itirazının da başımızın üstünde yeri var. Elbette ki bu eleştirileri dikkate alacağız. Sanatçı seçimlerinde de daha da dikkatli olacağız."
'Bütçenin binde 6'sı harcandı'
ABB'nin bütçesinin 127 milyar 844 milyon lira olduğunu belirten Yavaş, konser harcamaları için bu bütçenin binde 6'sının harcandığını söyledi. Bazı yıllarda Kültür Dairesi'nin bütçeyi harcayamadığını ve sonraki yıla devrettiğini de açıklayan Yavaş hodri meydan çağrısında bulundu:
"Bizim harcadığımız tüm para 67 ayda 810 milyon lira. Bazı yıllarda Kültür Dairemiz bütçesini harcayamamış önümüzdeki yıla devretmiş. Sanatçılara ödenen paraları da gördünüz, çok cüzi paralar. Ankara halkı şundan emin olsun, biz onların parasını çarçur etmeyiz, en iyi şekilde değerlendiririz. Elbette herkese hesap vermeye hazırız. Varsa bir kusuru, hatası olan cezasını çekecektir ama yoksa da bu iddiaları açıklayanlardan da asla özür falan beklemiyoruz. 'Hodri meydan' diyorum. 67 aylık bütçesinin içerisinde herkes çıkartsın, iktidara mensup belediyeler de kamu idareleri de çıkartsın bu oranda bir harcama varsa, hodri meydan göstersinler."
Konser bedeli Ankara halkına sorulacak
ABB Başkanı konser bedeli ve sanatçıyla ilgili Ankaralılara anket yapacaklarını söyleyerek şu sözlerle açıklamasını tamamladı:
"Allah nasip ederse milli günleri gene büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Harcamaların hepsini de kuruşu kuruşuna Ankara halkına hesap vereceğiz. Bazen sanatçıyı seçerken anket yapacağız, bazen konser bedelini halka sorup 'yapmayın' derse yapmayacağız, 'yapın' derse yapacağız."
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara'da sahne alan şarkıcı 'Ebru Gündeş'in konseri için 69 milyon TL ödendi' şeklindeki iddialar sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığı duyurulmuştu.