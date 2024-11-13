https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bitcoinden-tarihi-rekor-90-bin-dolara-ulasti-ralli-basladi-mi-1090288218.html

Bitcoin’den tarihi rekor: 91 bin dolara ulaştı! Ralli başladı mı?

Bitcoin’den tarihi rekor: 91 bin dolara ulaştı! Ralli başladı mı?

Sputnik Türkiye

Kripto para piyasasının lideri olan Bitcoin, 91 bin doları aşarak yeni bir tarihi rekora imza attı. Uzmanlar bu yükselişin ardında küresel ekonomik... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T18:11+0300

2024-11-13T18:11+0300

2024-11-13T18:12+0300

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Bitcoin (BTC), 91 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasında bu rekor, yükseliş trendinin tekrar başladığı yönünde yorumlanıyor. Finans uzmanlarına göre, BTC fiyatındaki bu artış, kurumsal yatırımcıların ilgisi, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’de onaylanan Bitcoin ETF’leriyle desteklendi.Bitcoin’in Yükselişi ve Trump’ın 2024 Seçim Zaferi Arasındaki Bağlantı: Kripto Para Piyasalarını Neler Bekliyor?Bitcoin fiyatları, 2024 ABD seçimleri yaklaşırken hızla yükselmeye devam ediyor. Eski Başkan Donald Trump’ın seçim zaferi ihtimali, finansal piyasalarda hareketlilik yaratırken Bitcoin ve diğer kripto paraların değerinde artışa neden olabilir. Peki, Trump’ın olası zaferi kripto para piyasasını nasıl etkileyecek?Bitcoin’de Trump etkisi: Fiyatlar neden yükseliyor?Bitcoin (BTC) fiyatları, ABD seçimleri öncesinde önemli bir yükseliş trendine girdi. Donald Trump’ın 2024 seçimlerinde yeniden başkan olma ihtimali, Bitcoin destekçileri arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Piyasa analistlerine göre Trump, önceki dönemde kripto paralara yönelik kısıtlayıcı olmayan bir yaklaşım benimsemişti ve bu, yeniden başkan olması durumunda kripto paraların regülasyonlarına olumlu yansıyabilir.Trump ve kripto paralara yaklaşımıTrump’ın 2016-2020 döneminde kripto paralara yönelik kısıtlayıcı düzenlemelerden kaçınması, piyasaların serbest bir ortamda gelişmesine olanak tanıdı. 2024 seçim kampanyasında da muhafazakar seçmenlere hitap eden ekonomik politikaları nedeniyle kripto piyasalarına olumlu bir yaklaşım sergileyebileceği öngörülüyor. Bu durum, Bitcoin yatırımcılarının umutlarını artırıyor ve BTC fiyatlarını destekliyor.Finansal düzenlemeler ve Bitcoin rallisiUzmanlar, ABD'deki olası bir Trump zaferinin Bitcoin için geniş çapta bir ralli başlatabileceğini belirtiyor. Trump’ın serbest piyasa yanlısı politikaları ve regülasyonlardaki muhtemel esnekliği, kripto para piyasasına daha fazla kurumsal yatırımcı çekebilir. Bu durum, yalnızca Bitcoin değil, Ethereum (ETH) gibi diğer büyük kripto para birimlerinin de değer kazanmasını sağlayabilir.Bitcoin fiyatı ve ABD ekonomik politikalarıABD seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, kripto piyasalarında geleceğe yönelik olumlu bir beklenti oluşuyor. ABD dolarının zayıflaması ve yatırımcıların Bitcoin gibi alternatif yatırım araçlarına yönelmesi de BTC fiyatlarındaki artışta önemli bir etken. Analistler, Trump’ın ekonomiyi canlandırmak adına kripto piyasalarına sıcak bakmasının, kripto paraların benimsenmesini artırabileceğini ifade ediyor.Bazı uzmanlardan 'ralli başladı' yorumu geliyorPiyasa analistleri, Bitcoin’in bu seviyelere çıkmasının olası bir boğa piyasası rallisinin başlangıcı olabileceği görüşünde. Kripto piyasası uzmanları, “Bitcoin’in 90 bin doları geçmesi, piyasada güçlü bir talep olduğunu ve yatırımcı güveninin yüksek olduğunu gösteriyor” diyerek, bu artışın kalıcı olabileceğine dikkat çekti.Bitcoin’de 100 bin dolar beklentisiBitcoin’in rekor seviyeye ulaşması, yeni hedeflerin de konuşulmasına neden oldu. Yatırım uzmanları, piyasa koşulları elverişli olduğu sürece Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahminler, yatırımcıların kripto paraya olan ilgisini artırırken, daha geniş kitlelerin de piyasaya katılmasını teşvik ediyor.Kripto piyasasında riske dikkatAncak Bitcoin’deki bu yükseliş her ne kadar umut verici olsa da uzmanlar yatırımcıları olası volatilite konusunda uyarıyor. Piyasanın doğal dalgalanmalar yaşadığını ve yüksek fiyatlara rağmen risklerin devam ettiğini belirten uzmanlar, dikkatli yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/konut-kredilerinde-faiz-indirimleri-basladi-1-milyon-tl-kredi-icin-aylik-odeme-ne-kadar-1090283658.html

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