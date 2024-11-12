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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/konut-kredilerinde-faiz-indirimleri-basladi-1-milyon-tl-kredi-icin-aylik-odeme-ne-kadar-1090283658.html
Konut kredilerinde faiz indirimleri başladı: 1 milyon TL kredi için aylık ödeme ne kadar?
Konut kredilerinde faiz indirimleri başladı: 1 milyon TL kredi için aylık ödeme ne kadar?
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faiz oranları, kamu bankalarının öncülüğünde %3 seviyesinin altına indi. İlk kez ev alacaklar için cazip fırsatlar sunulurken, uzmanlar, faiz... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T07:43+0300
2024-11-12T07:43+0300
ekonomi
konut
emlak konut
konut satışı
konut fiyatları
sosyal konut
konut kredisi
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Son dönemde, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredisi faiz indirimi, özel bankalara da yayılarak oranların yüzde 3’ün altına inmesini sağladı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bazı bankalarda faiz oranlarının yüzde 2.84’e kadar düştüğünü belirterek konut almak isteyenler için cazip bir fırsat oluştuğunu söyledi.1 milyon TL konut kredisi i̇çin aylık taksitler ne kadar?Konut kredisi faizlerinin yüzde 3’ün altına inmesiyle birlikte, 1 milyon TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar için aylık taksitlerde belirgin bir avantaj oluştu. Ancak, Özelmacıklı, faizlerin daha da gerilemesi halinde talebin artabileceğini ifade ederek, asıl belirgin düşüşün 2025'in ikinci yarısından itibaren yaşanacağını belirtti.2025’te faizlerin yüzde 2’nin altına i̇nmesi bekleniyorÖzelmacıklı, konut kredisi faiz oranlarının 2025 yılı sonuna doğru yüzde 2 seviyesinin altına inebileceğini öngörüyor. Eğer faizler yüzde 1.9 seviyelerine kadar düşerse, tüketiciler için daha makul bir oran yakalanabileceğini ifade etti. Uzmanlar, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte konut piyasasında daha fazla hareketlenme olacağını tahmin ediyor.Konut alımlarında rekor artışEkim ayında, konut satışlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Konut Kredisi Mevduatları ve Konut Kredisi hacmindeki artış sektördeki hareketliliği gösteriyor. BDDK verilerine göre, konut kredisi hacmi 481 milyar TL’yi aşmış durumda.İlk ve i̇kinci ev alımlarında farklı faiz oranlarıKonut kredisi faiz oranları, ilk kez ev alacaklar ile ikinci veya üçüncü ev alacaklara göre değişiklik gösteriyor. Bu farklılık, faiz oranlarının yanı sıra alınabilecek kredi miktarını da etkileyebiliyor.
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konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, sosyal konut, konut kredisi, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, ev sahibi , ev sahipliği, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, kiralama
konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, sosyal konut, konut kredisi, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, ev sahibi , ev sahipliği, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, kiralama

Konut kredilerinde faiz indirimleri başladı: 1 milyon TL kredi için aylık ödeme ne kadar?

07:43 12.11.2024
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Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Konut kredisi faiz oranları, kamu bankalarının öncülüğünde %3 seviyesinin altına indi. İlk kez ev alacaklar için cazip fırsatlar sunulurken, uzmanlar, faiz oranlarındaki belirgin düşüşün 2025'in ikinci yarısında görüleceğini tahmin ediyor. Faizlerdeki bu düşüş, konut piyasasında hareketliliği artırabilir.
Son dönemde, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredisi faiz indirimi, özel bankalara da yayılarak oranların yüzde 3’ün altına inmesini sağladı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bazı bankalarda faiz oranlarının yüzde 2.84’e kadar düştüğünü belirterek konut almak isteyenler için cazip bir fırsat oluştuğunu söyledi.

1 milyon TL konut kredisi i̇çin aylık taksitler ne kadar?

Konut kredisi faizlerinin yüzde 3’ün altına inmesiyle birlikte, 1 milyon TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar için aylık taksitlerde belirgin bir avantaj oluştu. Ancak, Özelmacıklı, faizlerin daha da gerilemesi halinde talebin artabileceğini ifade ederek, asıl belirgin düşüşün 2025'in ikinci yarısından itibaren yaşanacağını belirtti.

2025’te faizlerin yüzde 2’nin altına i̇nmesi bekleniyor

Özelmacıklı, konut kredisi faiz oranlarının 2025 yılı sonuna doğru yüzde 2 seviyesinin altına inebileceğini öngörüyor. Eğer faizler yüzde 1.9 seviyelerine kadar düşerse, tüketiciler için daha makul bir oran yakalanabileceğini ifade etti. Uzmanlar, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte konut piyasasında daha fazla hareketlenme olacağını tahmin ediyor.

Konut alımlarında rekor artış

Ekim ayında, konut satışlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Konut Kredisi Mevduatları ve Konut Kredisi hacmindeki artış sektördeki hareketliliği gösteriyor. BDDK verilerine göre, konut kredisi hacmi 481 milyar TL’yi aşmış durumda.

İlk ve i̇kinci ev alımlarında farklı faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları, ilk kez ev alacaklar ile ikinci veya üçüncü ev alacaklara göre değişiklik gösteriyor. Bu farklılık, faiz oranlarının yanı sıra alınabilecek kredi miktarını da etkileyebiliyor.
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