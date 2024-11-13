https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-tunc-duyurdu-hukuk-mesleklerine-giris-sinavi-tarihi-belli-oldu-1090366693.html
Bakan Tunç duyurdu: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi belli oldu
Bakan Tunç duyurdu: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini açıkladı. Yılda iki kez yapılan Hukuk... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T23:13+0300
2024-11-13T23:13+0300
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Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın 27 Nisan ve 28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İdari Yargı Ön Sınavı'nın ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bakan sınava giren kişilere başarı dileklerini iletti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ''Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/adalet-bakani-yilmaz-tunc-burdur-ve-karabukte-idare-mahkemelerinin-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-1088186839.html
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hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman, idari yargı ön sınavı ne zaman
hukuk mesleklerine giriş sınavı ne zaman, idari yargı ön sınavı ne zaman
Bakan Tunç duyurdu: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini açıkladı. Yılda iki kez yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için 27 Nisan ve 28 Eylül 2025 tarihleri açıklanırken İdari Yargı Ön Sınavı için 28 Eylül tarihi işaret edildi.
Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın 27 Nisan ve 28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İdari Yargı Ön Sınavı'nın ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bakan sınava giren kişilere başarı dileklerini iletti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ''Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum'' dedi.