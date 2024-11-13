https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakan-tunc-duyurdu-hukuk-mesleklerine-giris-sinavi-tarihi-belli-oldu-1090366693.html

Bakan Tunç duyurdu: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi belli oldu

Bakan Tunç duyurdu: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini açıkladı. Yılda iki kez yapılan Hukuk... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın 27 Nisan ve 28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İdari Yargı Ön Sınavı'nın ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu. Bakan sınava giren kişilere başarı dileklerini iletti.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ''Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/adalet-bakani-yilmaz-tunc-burdur-ve-karabukte-idare-mahkemelerinin-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-1088186839.html

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