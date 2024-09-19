https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/adalet-bakani-yilmaz-tunc-burdur-ve-karabukte-idare-mahkemelerinin-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-1088186839.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Burdur ve Karabük'te idare mahkemelerinin kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Burdur ve Karabük'te idare mahkemelerinin kurulması kararı Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını açıklayarak,ülke genelindeki idare mahkemelerinin sayısını açıkladı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T04:06+0300

2024-09-19T04:06+0300

2024-09-19T04:06+0300

türkiye

adalet bakanı

yılmaz tunç

idare mahkemesi

burdur

karabük

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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adalet bakanı, yılmaz tunç, idare mahkemesi, burdur, karabük