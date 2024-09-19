https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/adalet-bakani-yilmaz-tunc-burdur-ve-karabukte-idare-mahkemelerinin-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-1088186839.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Burdur ve Karabük'te idare mahkemelerinin kurulması kararı Resmi Gazete'de
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Burdur ve Karabük'te idare mahkemelerinin kurulması kararı Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını açıklayarak,ülke genelindeki idare mahkemelerinin sayısını açıkladı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T04:06+0300
2024-09-19T04:06+0300
2024-09-19T04:06+0300
türkiye
adalet bakanı
yılmaz tunç
idare mahkemesi
burdur
karabük
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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adalet bakanı, yılmaz tunç, idare mahkemesi, burdur, karabük
adalet bakanı, yılmaz tunç, idare mahkemesi, burdur, karabük
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Burdur ve Karabük'te idare mahkemelerinin kurulması kararı Resmi Gazete'de
Adalet Bakanı Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını açıklayarak,ülke genelindeki idare mahkemelerinin sayısını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.
Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.