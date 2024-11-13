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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/avusturya-kallasin-ukraynadaki-catismayi-uzatabilecegini-soyledi-1090322162.html
Avusturya, Kallas'ın Ukrayna'daki çatışmayı uzatabileceğini söyledi
Avusturya, Kallas'ın Ukrayna'daki çatışmayı uzatabileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Avusturya Özgürlük Partisi (APS) Milletvekili Harald Vilimski, Kaja Kallas'ın, AB Dış Politika ve Güvenlik Temsilcisi adaylığı hakkında, 'Kiev'e zafer... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T03:13+0300
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Sağ görüşlü Avusturya Özgürlük Partisi (APS) Milletvekili Harald Vilimski, eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Avrupa Birliği'nin Dış Politika ve Güvenlik Temsilcisi olmasının Ukrayna'daki çatışmanın uzamasında etkili olabileceğini söyledi.Vilimski açıklamasında, Kallas'ın 'AB'nin Kiev'e 'zafer kazandırmak' için Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini' söylediği açıklamasına atıfta bulunarak, “Kallas'ın AB'nin dışişleri ve güvenlik politikasından sorumlu temsilcisi olması Ukrayna'daki savaşı uzatabilir” şeklinde konuştu.Ayrıca Vilimski, “Kallas bu tür açıklamalarla Avrupa'nın Dışişleri ve Güvenlikten sorumlu temsilcisi olmaktan kendisini diskalifiye ediyor. Barış görüşmelerine yönelik net yaklaşımlara ihtiyacımız var, savaşın ve beraberinde getirdiği ölümlerin kasıtlı olarak uzatılmasına değil” ifadelerinde bulundu.Avrupa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Kasım ayı sonunda AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevinden ayrılacak olan Josep Borrell'in yerine Kallas'ın adaylığını tartışıyor.Kallas yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin ile yüzleşmeye ve Ukrayna'yı desteklemeye odaklanacağını söylemiş, AB'nin Ukrayna'da 'Avrupa güvenliği ve Avrupa ilkelerini' savunduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/von-der-leyen-abyi-savunma-birligine-donusturme-sozuverdi-1085973049.html
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rusya, ukrayna, kaja kallas, ab, josep borrell, avusturya özgürlük partisi (fpö)
rusya, ukrayna, kaja kallas, ab, josep borrell, avusturya özgürlük partisi (fpö)

Avusturya, Kallas'ın Ukrayna'daki çatışmayı uzatabileceğini söyledi

03:13 13.11.2024
© AP Photo / Omar HavanaEstonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana)
Estonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
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Avusturya Özgürlük Partisi (APS) Milletvekili Harald Vilimski, Kaja Kallas'ın, AB Dış Politika ve Güvenlik Temsilcisi adaylığı hakkında, 'Kiev'e zafer kazandırma' açıklamalarıyla kendisini diskalifiye ettiğini ifade ederek Ukrayna'daki çatışmayı uzatabileceğini söyledi.
Sağ görüşlü Avusturya Özgürlük Partisi (APS) Milletvekili Harald Vilimski, eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Avrupa Birliği'nin Dış Politika ve Güvenlik Temsilcisi olmasının Ukrayna'daki çatışmanın uzamasında etkili olabileceğini söyledi.
Vilimski açıklamasında, Kallas'ın 'AB'nin Kiev'e 'zafer kazandırmak' için Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini' söylediği açıklamasına atıfta bulunarak, “Kallas'ın AB'nin dışişleri ve güvenlik politikasından sorumlu temsilcisi olması Ukrayna'daki savaşı uzatabilir” şeklinde konuştu.
Ayrıca Vilimski, “Kallas bu tür açıklamalarla Avrupa'nın Dışişleri ve Güvenlikten sorumlu temsilcisi olmaktan kendisini diskalifiye ediyor. Barış görüşmelerine yönelik net yaklaşımlara ihtiyacımız var, savaşın ve beraberinde getirdiği ölümlerin kasıtlı olarak uzatılmasına değil” ifadelerinde bulundu.
Avrupa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Kasım ayı sonunda AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevinden ayrılacak olan Josep Borrell'in yerine Kallas'ın adaylığını tartışıyor.
Kallas yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin ile yüzleşmeye ve Ukrayna'yı desteklemeye odaklanacağını söylemiş, AB'nin Ukrayna'da 'Avrupa güvenliği ve Avrupa ilkelerini' savunduğunu ifade etmişti.
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
POLİTİKA
Von der Leyen, AB'yi savunma birliğine dönüştürme sözü verdi
18 Temmuz, 13:06
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