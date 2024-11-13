https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/avusturya-kallasin-ukraynadaki-catismayi-uzatabilecegini-soyledi-1090322162.html

Avusturya, Kallas'ın Ukrayna'daki çatışmayı uzatabileceğini söyledi

Avusturya, Kallas'ın Ukrayna'daki çatışmayı uzatabileceğini söyledi

Sputnik Türkiye

Avusturya Özgürlük Partisi (APS) Milletvekili Harald Vilimski, Kaja Kallas'ın, AB Dış Politika ve Güvenlik Temsilcisi adaylığı hakkında, 'Kiev'e zafer... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T03:13+0300

2024-11-13T03:13+0300

2024-11-13T03:13+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kaja kallas

ab

josep borrell

avusturya özgürlük partisi (fpö)

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Sağ görüşlü Avusturya Özgürlük Partisi (APS) Milletvekili Harald Vilimski, eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Avrupa Birliği'nin Dış Politika ve Güvenlik Temsilcisi olmasının Ukrayna'daki çatışmanın uzamasında etkili olabileceğini söyledi.Vilimski açıklamasında, Kallas'ın 'AB'nin Kiev'e 'zafer kazandırmak' için Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini' söylediği açıklamasına atıfta bulunarak, “Kallas'ın AB'nin dışişleri ve güvenlik politikasından sorumlu temsilcisi olması Ukrayna'daki savaşı uzatabilir” şeklinde konuştu.Ayrıca Vilimski, “Kallas bu tür açıklamalarla Avrupa'nın Dışişleri ve Güvenlikten sorumlu temsilcisi olmaktan kendisini diskalifiye ediyor. Barış görüşmelerine yönelik net yaklaşımlara ihtiyacımız var, savaşın ve beraberinde getirdiği ölümlerin kasıtlı olarak uzatılmasına değil” ifadelerinde bulundu.Avrupa Parlamentosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, Kasım ayı sonunda AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevinden ayrılacak olan Josep Borrell'in yerine Kallas'ın adaylığını tartışıyor.Kallas yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin ile yüzleşmeye ve Ukrayna'yı desteklemeye odaklanacağını söylemiş, AB'nin Ukrayna'da 'Avrupa güvenliği ve Avrupa ilkelerini' savunduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/von-der-leyen-abyi-savunma-birligine-donusturme-sozuverdi-1085973049.html

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rusya, ukrayna, kaja kallas, ab, josep borrell, avusturya özgürlük partisi (fpö)