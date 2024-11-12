https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ozel-harekat-timi-komutani-rus-ordusu-dhcdeki-dzerjinskin-ucte-birini-kontrol-altina-aldi-1090285366.html

Özel harekat timi komutanı: Rus ordusu, DHC’deki Dzerjinsk’in üçte birini kontrol altına aldı

Özel harekat timi komutanı: Rus ordusu, DHC’deki Dzerjinsk’in üçte birini kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Rus özel harekat timi komutanı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) faaliyet gösteren ordu birimlerinin Konstantinovka'ya giden yolda tutarlı olarak... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T09:14+0300

2024-11-12T09:14+0300

2024-11-12T09:24+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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özel harekat

donetsk halk cumhuriyeti

konstantinovka

dzerjinsk

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gorlovka

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Şmel kod adlı komutan, Sputnik’e açıklamasında, “Bu yol düşman için kilit öneme sahip. Rotasyon ve tahliye için kullanılıyor ve paletli araçlar dahil her türlü teçhizat bu yoldan taşınıyor. Toretsk (Dzerjinsk) de buradan besleniyor. Elimizdeki verilere göre, halihazırda şehrin neredeyse yüzde 30'u artık Rus ordusunun kontrolü altında” ifadesini kullandı.Konstantinovka'ya giden yolun, birkaç yerleşim yerinin ele geçirilmesiyle kesileceğini söyleyen Şmel, komutanı olduğu özel harekat timinin aldığı görevin, “düşman teçhizatının ilerlemesini önlemek, karşı saldırıları bastırmak, kanatları örtmek” olduğunu anlattı.Dzerjinsk (Toretsk) gelişmiş bir demiryolu ağına sahip bir yerleşim ve Ukrayna ordusunun güçlü bir kalesi konumunda. Ukrayna ordusu 2014'ten beri burada konuşlanmış durumda. DHC’nin en büyük şehirlerinden biri olan Gorlovka’ya yönelik saldırılar bu yerden düzenleniyor.Dzerjinsk'in kurtarılması, Donetsk-Gorlovka-Artemovsk (Bahmut) yol kesimi boyunca Rus birliklerinin ikmalini kolaylaştıracak. Ayrıca Konstantinovka'ya taarruz geliştirmek mümkün olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-13-iha-engellendi-1090283353.html

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