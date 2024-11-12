https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-13-iha-engellendi-1090283353.html

Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 13 İHA engellendi

Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 13 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, teröre devam eden Kiev rejiminin geçen gece Rusya’nın Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerine 13 insansız hava aracı (İHA) ile... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T07:23+0300

2024-11-12T07:23+0300

2024-11-12T07:28+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin 13 hava hedefini imha ettiği bildirildi.Belgorod Bölgesi’nde 9, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 2 İHA’nın engellendiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

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