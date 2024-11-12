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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-13-iha-engellendi-1090283353.html
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 13 İHA engellendi
Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 13 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, teröre devam eden Kiev rejiminin geçen gece Rusya’nın Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerine 13 insansız hava aracı (İHA) ile... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T07:23+0300
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
özel askeri harekat
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin 13 hava hedefini imha ettiği bildirildi.Belgorod Bölgesi’nde 9, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 2 İHA’nın engellendiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/patrusevden-kuzey-akimin-tekrarlanmasi-uyarisi-abd-ve-ingiltere-yeni-sabotajlara-imza-atabilir-1090276823.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, bryansk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, bryansk

Ukrayna İHA teröründen vazgeçmiyor: Rusya bölgelerinde gece 13 İHA engellendi

07:23 12.11.2024 (güncellendi: 07:28 12.11.2024)
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Savunma Bakanlığı, teröre devam eden Kiev rejiminin geçen gece Rusya’nın Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerine 13 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırının başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece boyunca Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin 13 hava hedefini imha ettiği bildirildi.
Belgorod Bölgesi’nde 9, Bryansk Bölgesi’nde 2 ve Kursk Bölgesi’nde 2 İHA’nın engellendiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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