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İSO Başkanı Bahçıvan'dan asgari ücret mesajı: 'İki tarafı da mutlu etmeyecek'
İSO Başkanı Bahçıvan'dan asgari ücret mesajı: 'İki tarafı da mutlu etmeyecek'
Sputnik Türkiye
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan meclis üyeleri ile depremden etkilenen Antakya ve Adana'yı ziyareti sırasında 2025 yılı asgari ücreti... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 2025 yılı asgari ücret artışının işveren ve işçi kesimini memnun edecek bir rakam olmayacağını açıkladı.6 Şubat depremlerinde hasar alan Antakya ve Adana'yı ziyaret eden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'e konuştu. Asgari ücret zammı hakkında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ''İki taraf içinde empatinin yüksek yapılması gereken bir dönemdeyiz. Bir tarafta en önemli ortağımız olan sanayi üretim gücünün tamamlayıcısı olan çalışanlarımızın yaşamları var. Diğer taraftan sanayicimizin özellikle belli iş kollarında maliyet faktörü olan rekabet gücünü oluşturacak değerler var. Bu yıl ki asgari ücretin en az geçen yılki kadar üzerinde konuşulacağını tahmin ediyorum. İki kesimin de çok mutlu olacağı bir noktada olmayacağı kesin gibi gözüküyor. Mutsuzluğu en aza bile indirmek bir başarı olacaktır'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/asgari-ucret-2025te-ne-kadar-zamlanacak-brut-ve-net-asgari-ucret-kac-tl-olacak-iste-asgari-ucret-1090252167.html
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İSO Başkanı Bahçıvan'dan asgari ücret mesajı: 'İki tarafı da mutlu etmeyecek'

00:30 12.11.2024
© İHA / Emrah Yorulmazİstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© İHA / Emrah Yorulmaz
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan meclis üyeleri ile depremden etkilenen Antakya ve Adana'yı ziyareti sırasında 2025 yılı asgari ücreti hakkında açıklamalarda bulundu. İşveren ve işçi tarafını memnun edecek bir asgari ücret artışının olamayacağını belirten Başkan Bahçıvan 2024 yılı zam oranı ile aynı olacağını belirtti.
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 2025 yılı asgari ücret artışının işveren ve işçi kesimini memnun edecek bir rakam olmayacağını açıkladı.
6 Şubat depremlerinde hasar alan Antakya ve Adana'yı ziyaret eden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'e konuştu. Asgari ücret zammı hakkında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ''İki taraf içinde empatinin yüksek yapılması gereken bir dönemdeyiz. Bir tarafta en önemli ortağımız olan sanayi üretim gücünün tamamlayıcısı olan çalışanlarımızın yaşamları var. Diğer taraftan sanayicimizin özellikle belli iş kollarında maliyet faktörü olan rekabet gücünü oluşturacak değerler var. Bu yıl ki asgari ücretin en az geçen yılki kadar üzerinde konuşulacağını tahmin ediyorum. İki kesimin de çok mutlu olacağı bir noktada olmayacağı kesin gibi gözüküyor. Mutsuzluğu en aza bile indirmek bir başarı olacaktır'' açıklamasında bulundu.
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
EKONOMİ
Asgari ücret 2025'te ne kadar zamlanacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammı tahminleri
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