Asgari ücret 2025'te ne kadar zamlanacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammı tahminleri

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Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri, aralık ayında toplanacak tespit komisyonu öncesinde takip ediliyor. Yeni asgari ücret, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi sendikası temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki, yeni yılda brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?