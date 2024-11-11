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Asgari ücret 2025'te ne kadar zamlanacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammı tahminleri
Asgari ücret 2025'te ne kadar zamlanacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammı tahminleri
Sputnik Türkiye
"Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak, brüt-net asgari ücret kaç TL olacak" soruları milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. İşçi, işveren ve hükümet... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Asgari ücret 2025'te ne kadar zamlanacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammı tahminleri

10:47 11.11.2024
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"Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak, brüt-net asgari ücret kaç TL olacak" soruları milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret komisyonu görüşmeleri aralık ayında başlayacak. İşverenlerin beklentisi asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönünde. İşte asgari ücret zammı tahminleri...
© AA

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri, aralık ayında toplanacak tespit komisyonu öncesinde takip ediliyor. Yeni asgari ücret, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi sendikası temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki, yeni yılda brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2025&#x27;te ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri, aralık ayında toplanacak tespit komisyonu öncesinde takip ediliyor. Yeni asgari ücret, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi sendikası temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki, yeni yılda brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak? - Sputnik Türkiye
1/7
© AA

Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri, aralık ayında toplanacak tespit komisyonu öncesinde takip ediliyor. Yeni asgari ücret, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi sendikası temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki, yeni yılda brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?

© İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.

2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi.

2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38&#x27;den yüzde 44&#x27;e çıkardı.2025 tahmini yüzde 14&#x27;ten yüzde 21&#x27;e yükseltildi.2026 tahmini de yüzde 9&#x27;dan yüzde 12&#x27;ye revize edildi. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.

2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi.

2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

© AA

Asgari ücrete zam için farklı senaryolar gündeme geliyor. Yüzde 30'luk asgari ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı.

Asgari ücrete zam için farklı senaryolar gündeme geliyor. Yüzde 30&#x27;luk asgari ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA

Asgari ücrete zam için farklı senaryolar gündeme geliyor. Yüzde 30'luk asgari ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı.

© AA

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49.11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49.11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49.11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.

Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

© AA

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak.

Merkez Bankası&#x27;nın yüzde 44&#x27;lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.TCMB&#x27;nin 2025 hedefi olan yüzde 21&#x27;lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında 20 bin 572 liraya çıkacak.

© AA

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.Asgari ücrete yüzde 30zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA

2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.

© AA

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa19 bin 977 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5&#x27;luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.OVP&#x27;deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa19 bin 977 liraya yükselecek. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa19 bin 977 liraya yükselecek.

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