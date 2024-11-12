https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/fenerbahce-beko-bayern-munihi-87-76-yendi-1090319233.html
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları Euroleague 9'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih parkeye çıktı. Sarı lacivertli takım maçta Almanya takımı Bayern... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T23:05+0300
2024-11-12T23:05+0300
2024-11-12T23:10+0300
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THY Euroleague maçında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi.Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko Euroleague maçında Almanya takımı Bayern Münih ile karşılaştı. Ülker Arena'da oynanan maçı sarı lacivertli takım 87-76 yendi. Fenerbahçe ard arda 4. galibiyetini alırken toplamda 7 kez kazandı. Fenerbahçe Beko puan durumu ne?Fenerbahçe Beko Euroleague'de birinci sırada bulunurken 9 maçta 7 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 713 sayı bulurken potasında 680 sayı buldu. Averajı ise 33 sayıda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/fenerbahce-beko-panathinaikosa-81-76-maglup-oldu-1089692211.html
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fenerbahçe beko maç özeti, fenerbahçe özet izle, fenerbahçe kaçak izle
fenerbahçe beko maç özeti, fenerbahçe özet izle, fenerbahçe kaçak izle
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi
23:05 12.11.2024 (güncellendi: 23:10 12.11.2024)
Türk Hava Yolları Euroleague 9'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih parkeye çıktı. Sarı lacivertli takım maçta Almanya takımı Bayern Münih'i 87-76 mağlup etmeyi başardı.
THY Euroleague maçında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi.
Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko Euroleague maçında Almanya takımı Bayern Münih ile karşılaştı. Ülker Arena'da oynanan maçı sarı lacivertli takım 87-76 yendi. Fenerbahçe ard arda 4. galibiyetini alırken toplamda 7 kez kazandı.
Fenerbahçe Beko puan durumu ne?
Fenerbahçe Beko Euroleague'de birinci sırada bulunurken 9 maçta 7 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 713 sayı bulurken potasında 680 sayı buldu. Averajı ise 33 sayıda kaldı.