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Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları Euroleague 9'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih parkeye çıktı. Sarı lacivertli takım maçta Almanya takımı Bayern... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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THY Euroleague maçında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi.Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko Euroleague maçında Almanya takımı Bayern Münih ile karşılaştı. Ülker Arena'da oynanan maçı sarı lacivertli takım 87-76 yendi. Fenerbahçe ard arda 4. galibiyetini alırken toplamda 7 kez kazandı. Fenerbahçe Beko puan durumu ne?Fenerbahçe Beko Euroleague'de birinci sırada bulunurken 9 maçta 7 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 713 sayı bulurken potasında 680 sayı buldu. Averajı ise 33 sayıda kaldı.
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fenerbahçe beko maç özeti, fenerbahçe özet izle, fenerbahçe kaçak izle
fenerbahçe beko maç özeti, fenerbahçe özet izle, fenerbahçe kaçak izle

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi

23:05 12.11.2024 (güncellendi: 23:10 12.11.2024)
© İHAING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde A. Efes’i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1 yaparak 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© İHA
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Türk Hava Yolları Euroleague 9'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih parkeye çıktı. Sarı lacivertli takım maçta Almanya takımı Bayern Münih'i 87-76 mağlup etmeyi başardı.
THY Euroleague maçında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 87-76 yendi.
Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko Euroleague maçında Almanya takımı Bayern Münih ile karşılaştı. Ülker Arena'da oynanan maçı sarı lacivertli takım 87-76 yendi. Fenerbahçe ard arda 4. galibiyetini alırken toplamda 7 kez kazandı.

Fenerbahçe Beko puan durumu ne?

Fenerbahçe Beko Euroleague'de birinci sırada bulunurken 9 maçta 7 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Toplamda 713 sayı bulurken potasında 680 sayı buldu. Averajı ise 33 sayıda kaldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 30 sayı farkla, 107-77 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu
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