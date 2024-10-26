https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/fenerbahce-beko-panathinaikosa-81-76-maglup-oldu-1089692211.html
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 5.haftasında Fenerbahçe ile Panathinaikos Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda karşılaştı. Ergin Ataman'ın... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T00:07+0300
2024-10-26T00:07+0300
2024-10-26T00:07+0300
türkiye
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbahçe spor kulübü
basketbol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
panathinaikos basketbol takımı
panathinaikos
ergin ataman
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Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi.THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-76 yendi. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarı spor salonunda Cumhuriyet'in 101. yıldönümünü coşkulu şekilde kutladı. Maç sırasında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sarı lacivertli taraftar Galatarasay maçında yaptığı 3-1 işareti nedeniyle tepki gösterdi. Maçı sonu konuşan Ergin Ataman "Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas'ın çok önemli 2 atışı vardı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.
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fenerbahçe beko, panathinaikos, euroleague puan durumu, basketbol canlı izle, fenerbahçe özet
fenerbahçe beko, panathinaikos, euroleague puan durumu, basketbol canlı izle, fenerbahçe özet
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 5.haftasında Fenerbahçe ile Panathinaikos Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda karşılaştı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-76 yendi. Maç sonu sarı lacivertli taraftar Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi.
THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-76 yendi. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarı spor salonunda Cumhuriyet'in 101. yıldönümünü coşkulu şekilde kutladı. Maç sırasında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sarı lacivertli taraftar Galatarasay maçında yaptığı 3-1 işareti nedeniyle tepki gösterdi. Maçı sonu konuşan Ergin Ataman "Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas'ın çok önemli 2 atışı vardı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.