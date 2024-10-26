https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/fenerbahce-beko-panathinaikosa-81-76-maglup-oldu-1089692211.html

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 5.haftasında Fenerbahçe ile Panathinaikos Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda karşılaştı. Ergin Ataman'ın... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T00:07+0300

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türkiye

fenerbahçe

fenerbahçe beko

fenerbahçe spor kulübü

basketbol

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

panathinaikos basketbol takımı

panathinaikos

ergin ataman

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Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi.THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 81-76 yendi. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarı spor salonunda Cumhuriyet'in 101. yıldönümünü coşkulu şekilde kutladı. Maç sırasında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sarı lacivertli taraftar Galatarasay maçında yaptığı 3-1 işareti nedeniyle tepki gösterdi. Maçı sonu konuşan Ergin Ataman "Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas'ın çok önemli 2 atışı vardı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

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