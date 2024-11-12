https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/dunya-meteoroloji-orgutu-duyurdu-2024-kayitlardaki-en-sicak-yil-olma-yolunda-1090299226.html

Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu: 2024 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda'

Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu: 2024 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda'

Sputnik Türkiye

Küresel ısınmanın etkileri tüm dünyada etkisini artırırken Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yılın kayıtlardaki en sıcak yol olma yolunda olduğu uyarısının altını... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T13:12+0300

2024-11-12T13:12+0300

2024-11-12T13:12+0300

yaşam

iklim

iklim değişikliği

paris iklim anlaşması

iklim kriziyle mücadele

küresel iklim

dünya meteoroloji örgütü

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Dünya Meteoroloji Örgütü, "2024 İklim Durumu Güncellemesi' başlıklı raporunu yayımladı. Raporda 2024 yılının ocak ve eylül döneminde küresel ortalama sıcaklığın sanayi önceki dönem ortalamasından 1.54 derece daha üstünde olduğuna dikkat çekildi ve 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda' olduğu kaydedildi.WMO, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında açıklanan rapora göre, sera gazının iklim değişikliğinin hızını artırdığı belirtilirken 'teyakkuza geçilmesi' çağrısı yapıldı. En sıcak 10 yıl Raporda, 2015-2024 döneminin kayıtlardaki en sıcak on yıl olacağı kaydedilirken şu bilgilere yer verildi: Tehlikeli sıcaklıkların milyonlarca insanı etkilediği kaydedilen raporda, yoğun yağışın, sellerin ve tropikal siklonların büyük can kayıplarına ve hasara neden olduğuna işaret edildi.Sera gazı seviyeleri rekor kırıyorBazı bölgelerdeki sürekli kuraklık durumunun, El Nino'nun etkisiyle daha da kötüye gittiği belirtilen raporda, sera gazı seviyelerinin 2023'te rekor seviyelere ulaştığı ve 2024'te de benzer seviyelerde olmaya devam ettiği kaydedildi.Raporda, dünyanın, sera gazı salınımlarını azaltarak küresel ısınmayı sınırlamayı hedefleyen küresel Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmanın uzağında olduğu da yer aldı. 2023'te okyanus ısısının kayıtlardaki en yüksek seviyede olduğu hatırlatılan raporda, elde edilen ön verilerin 2024'ün de benzer seviyelerde devam ettiğini gösterdiğine dikkati çekildi.İklim felaketi sağlığı vuruyorBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim felaketi sağlığı vuruyor, eşitsizlikleri artırıyor, sürdürülebilir kalkınmaya zarar veriyor ve barışın temellerini sarsıyor. Bundan en çok etkilenenler savunmasız insanlar." ifadelerini kullandı.Ölümcül sıcaklıklar ve amansız kuraklık yeni gerçekliğimiz WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise bu yıl ortalama ısınma geçici olarak 1,5 santigrat dereceyi aştığı için Paris Anlaşması'nın uzun vadeli küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derecenin çok altında tutma hedefinin karşılanamadığını vurguladı.​​​​​​​Saulo sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/iklim-degisikligi-zaturreyi-de-artirdi-cocuklar-ve-yaslilari-tehdit-ediyor-1090294973.html

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iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, iklim kriziyle mücadele, küresel iklim, dünya meteoroloji örgütü