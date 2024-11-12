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Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu: 2024 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda'
Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu: 2024 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda'
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Küresel ısınmanın etkileri tüm dünyada etkisini artırırken Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yılın kayıtlardaki en sıcak yol olma yolunda olduğu uyarısının altını... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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Dünya Meteoroloji Örgütü, "2024 İklim Durumu Güncellemesi' başlıklı raporunu yayımladı. Raporda 2024 yılının ocak ve eylül döneminde küresel ortalama sıcaklığın sanayi önceki dönem ortalamasından 1.54 derece daha üstünde olduğuna dikkat çekildi ve 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda' olduğu kaydedildi.WMO, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında açıklanan rapora göre, sera gazının iklim değişikliğinin hızını artırdığı belirtilirken 'teyakkuza geçilmesi' çağrısı yapıldı. En sıcak 10 yıl Raporda, 2015-2024 döneminin kayıtlardaki en sıcak on yıl olacağı kaydedilirken şu bilgilere yer verildi: Tehlikeli sıcaklıkların milyonlarca insanı etkilediği kaydedilen raporda, yoğun yağışın, sellerin ve tropikal siklonların büyük can kayıplarına ve hasara neden olduğuna işaret edildi.Sera gazı seviyeleri rekor kırıyorBazı bölgelerdeki sürekli kuraklık durumunun, El Nino'nun etkisiyle daha da kötüye gittiği belirtilen raporda, sera gazı seviyelerinin 2023'te rekor seviyelere ulaştığı ve 2024'te de benzer seviyelerde olmaya devam ettiği kaydedildi.Raporda, dünyanın, sera gazı salınımlarını azaltarak küresel ısınmayı sınırlamayı hedefleyen küresel Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmanın uzağında olduğu da yer aldı. 2023'te okyanus ısısının kayıtlardaki en yüksek seviyede olduğu hatırlatılan raporda, elde edilen ön verilerin 2024'ün de benzer seviyelerde devam ettiğini gösterdiğine dikkati çekildi.İklim felaketi sağlığı vuruyorBM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim felaketi sağlığı vuruyor, eşitsizlikleri artırıyor, sürdürülebilir kalkınmaya zarar veriyor ve barışın temellerini sarsıyor. Bundan en çok etkilenenler savunmasız insanlar." ifadelerini kullandı.Ölümcül sıcaklıklar ve amansız kuraklık yeni gerçekliğimiz WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise bu yıl ortalama ısınma geçici olarak 1,5 santigrat dereceyi aştığı için Paris Anlaşması'nın uzun vadeli küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derecenin çok altında tutma hedefinin karşılanamadığını vurguladı.​​​​​​​Saulo sözlerini şöyle tamamladı:
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iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, iklim kriziyle mücadele, küresel iklim, dünya meteoroloji örgütü
iklim, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması, iklim kriziyle mücadele, küresel iklim, dünya meteoroloji örgütü

Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu: 2024 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda'

13:12 12.11.2024
© AAiklim değişikliği, kuraklık, bitki
iklim değişikliği, kuraklık, bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
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Küresel ısınmanın etkileri tüm dünyada etkisini artırırken Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yılın kayıtlardaki en sıcak yol olma yolunda olduğu uyarısının altını çizdi.
Dünya Meteoroloji Örgütü, "2024 İklim Durumu Güncellemesi' başlıklı raporunu yayımladı. Raporda 2024 yılının ocak ve eylül döneminde küresel ortalama sıcaklığın sanayi önceki dönem ortalamasından 1.54 derece daha üstünde olduğuna dikkat çekildi ve 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda' olduğu kaydedildi.
WMO, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında açıklanan rapora göre, sera gazının iklim değişikliğinin hızını artırdığı belirtilirken 'teyakkuza geçilmesi' çağrısı yapıldı.

En sıcak 10 yıl

Raporda, 2015-2024 döneminin kayıtlardaki en sıcak on yıl olacağı kaydedilirken şu bilgilere yer verildi:
"Buzul kaybı, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanusun ısınması hızlanıyor. Aşırı hava koşulları dünya genelindeki topluluklara ve ekonomilere zarar veriyor. Aşırı hava ve iklim olayları büyük ekonomik ve insan kayıplarına yol açıyor. Hava ve iklim aşırılıkları sürdürülebilir kalkınmayı genel olarak etkiledi, gıda güvensizliğini kötüleştirdi ve yerinden edilme ile göçü artırdı."
Tehlikeli sıcaklıkların milyonlarca insanı etkilediği kaydedilen raporda, yoğun yağışın, sellerin ve tropikal siklonların büyük can kayıplarına ve hasara neden olduğuna işaret edildi.

Sera gazı seviyeleri rekor kırıyor

Bazı bölgelerdeki sürekli kuraklık durumunun, El Nino'nun etkisiyle daha da kötüye gittiği belirtilen raporda, sera gazı seviyelerinin 2023'te rekor seviyelere ulaştığı ve 2024'te de benzer seviyelerde olmaya devam ettiği kaydedildi.
Raporda, dünyanın, sera gazı salınımlarını azaltarak küresel ısınmayı sınırlamayı hedefleyen küresel Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmanın uzağında olduğu da yer aldı. 2023'te okyanus ısısının kayıtlardaki en yüksek seviyede olduğu hatırlatılan raporda, elde edilen ön verilerin 2024'ün de benzer seviyelerde devam ettiğini gösterdiğine dikkati çekildi.

İklim felaketi sağlığı vuruyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İklim felaketi sağlığı vuruyor, eşitsizlikleri artırıyor, sürdürülebilir kalkınmaya zarar veriyor ve barışın temellerini sarsıyor. Bundan en çok etkilenenler savunmasız insanlar." ifadelerini kullandı.

Ölümcül sıcaklıklar ve amansız kuraklık yeni gerçekliğimiz

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise bu yıl ortalama ısınma geçici olarak 1,5 santigrat dereceyi aştığı için Paris Anlaşması'nın uzun vadeli küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derecenin çok altında tutma hedefinin karşılanamadığını vurguladı.
​​​​​​​Saulo sözlerini şöyle tamamladı:
"Her bir derecelik ısınmanın önemli olduğunu kabul etmek önemli. 1,5 santigrat derecenin altında veya üstünde bir ısınma seviyesi, küresel ısınmanın her ek artışı iklim uçlarını, etkilerini ve risklerini artırır. Bu yıl dünyanın farklı bölgelerinde gördüğümüz rekor kıran yağışlar ve seller, hızla yoğunlaşan tropikal siklonlar, ölümcül sıcaklıklar, amansız kuraklık ve şiddetli orman yangınları ne yazık ki yeni gerçekliğimiz ve geleceğimizin habercisi."
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