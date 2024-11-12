https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cumhuriyetci-senator-tuberville-abd-ordusu-herhangi-bir-dusmanini-yenebilecek-durumda-degil-1090318089.html
Cumhuriyetçi Senatör Tuberville: ABD ordusu herhangi bir düşmanını yenebilecek durumda değil
Cumhuriyetçi Senatör Tuberville: ABD ordusu herhangi bir düşmanını yenebilecek durumda değil
Sputnik Türkiye
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, ABD ordusunun herhangi bir düşmana üstünlük sağlayabilecek durumda olmadığını ifade etti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T21:47+0300
2024-11-12T21:47+0300
2024-11-12T21:46+0300
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ABD'de Alabama eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, Fox News televizyonuna verdiği demeçte ABD ordusunun şu anda hiçbir düşmanını alt edebilecek durumda olmadığını söyledi.Tuberville, “Ordumuzu silahlandırmak zorundayız. Şu anda ordumuz bir felaket. Tam bir felaket. Şu anda kimseyi yenemeyiz” dediTemmuz ayında, ABD kongre üyeleri tarafından ülkenin savunma kapasitesini analiz etmek ve tavsiyelerde bulunmakla görevlendirilen Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonunun, ABD Silahlı Kuvvetlerinin doğrudan bir çatışma durumunda düşmana üstünlük sağlama kapasitesi ve kabiliyetinden yoksun olduğu yönündeki raporu yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/husiler-abdye-ait-ucak-gemisini-hedef-aldi-abd-destekli-gazze-ve-lubnan-savaslari-sona-erene-kadar-1090317948.html
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abd, alabama, senatör, tommy tuberville, cumhuriyetçi, ulusal savunma stratejisi, fox news, abd kongresi, abd ordusu
abd, alabama, senatör, tommy tuberville, cumhuriyetçi, ulusal savunma stratejisi, fox news, abd kongresi, abd ordusu
Cumhuriyetçi Senatör Tuberville: ABD ordusu herhangi bir düşmanını yenebilecek durumda değil
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, ABD ordusunun herhangi bir düşmana üstünlük sağlayabilecek durumda olmadığını ifade etti.
ABD'de Alabama eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, Fox News televizyonuna verdiği demeçte ABD ordusunun şu anda hiçbir düşmanını alt edebilecek durumda olmadığını söyledi.
Tuberville, “Ordumuzu silahlandırmak zorundayız. Şu anda ordumuz bir felaket. Tam bir felaket. Şu anda kimseyi yenemeyiz” dedi
Temmuz ayında, ABD kongre üyeleri tarafından ülkenin savunma kapasitesini analiz etmek ve tavsiyelerde bulunmakla görevlendirilen Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonunun, ABD Silahlı Kuvvetlerinin doğrudan bir çatışma durumunda düşmana üstünlük sağlama kapasitesi ve kabiliyetinden yoksun olduğu yönündeki raporu yayınlamıştı.