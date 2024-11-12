https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cumhuriyetci-senator-tuberville-abd-ordusu-herhangi-bir-dusmanini-yenebilecek-durumda-degil-1090318089.html

Cumhuriyetçi Senatör Tuberville: ABD ordusu herhangi bir düşmanını yenebilecek durumda değil

Cumhuriyetçi Senatör Tuberville: ABD ordusu herhangi bir düşmanını yenebilecek durumda değil

Sputnik Türkiye

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, ABD ordusunun herhangi bir düşmana üstünlük sağlayabilecek durumda olmadığını ifade etti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T21:47+0300

2024-11-12T21:47+0300

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fox news

abd kongresi

abd ordusu

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ABD'de Alabama eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, Fox News televizyonuna verdiği demeçte ABD ordusunun şu anda hiçbir düşmanını alt edebilecek durumda olmadığını söyledi.Tuberville, “Ordumuzu silahlandırmak zorundayız. Şu anda ordumuz bir felaket. Tam bir felaket. Şu anda kimseyi yenemeyiz” dediTemmuz ayında, ABD kongre üyeleri tarafından ülkenin savunma kapasitesini analiz etmek ve tavsiyelerde bulunmakla görevlendirilen Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonunun, ABD Silahlı Kuvvetlerinin doğrudan bir çatışma durumunda düşmana üstünlük sağlama kapasitesi ve kabiliyetinden yoksun olduğu yönündeki raporu yayınlamıştı.

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abd, alabama, senatör, tommy tuberville, cumhuriyetçi, ulusal savunma stratejisi, fox news, abd kongresi, abd ordusu