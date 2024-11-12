https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/husiler-abdye-ait-ucak-gemisini-hedef-aldi-abd-destekli-gazze-ve-lubnan-savaslari-sona-erene-kadar-1090317948.html

Husiler ABD’ye ait uçak gemisini hedef aldı: 'ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağız'

Husiler ABD’ye ait uçak gemisini hedef aldı: 'ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağız'

Sputnik Türkiye

Yemen'de İran destekli Husiler, Umman Denizi'nde ve Kızıldeniz'de bulunan ABD Donanmasına ait bir uçak gemisi ve iki destroyeri hedef aldıklarını bildirdi... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T21:32+0300

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Yemen'de İran destekli Husiler, Umman Denizi’nde ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin sözcüsü Yahya Sare, ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını belirtti. Ayrıca Sare, Kızıldenizde'de ABD Donanması’na ait 2 destroyeri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarının aktaradı.Sare açıklamasında, gerçekleştirdikleri saldırıların ABD destekli Lübnan ve Gazze'deki savaşlar bitene kadar durmayacaklarını söyledi. ABD tarafından ise Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırılar hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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yemen, umman denizi, kızıldeniz, husiler, abd, uss abraham lincoln, destroyer, lübnan, gazze