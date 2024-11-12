https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cin-disisleri-rusya-kuzey-kore-askeri-isbirligine-karismiyoruz-1090304944.html

Çin Dışişleri: Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine karışmıyoruz

Çin Dışişleri: Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine karışmıyoruz

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, Pekin’in Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri işbirliğine karışmadığını belirterek, “Bu onların kendi meselesi” dedi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T14:55+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, Moskova ve Pyongyang'ın birbirlerine karşılıklı askeri destek sağlamasını öngören Rusya-Kore Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasını değerlendirdi.Cien, Batılı bir gazetecinin bu konuyla ilgili yönelttiği bir soru üzerine, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili temas ve işbirliğine ilişkin olarak tutumumuzu defalarca ifade ettik. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi iki ülkenin kendi meselesi” dedi.Daha önce Kuzey Kore’nin, Rusya’yla imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı onayladığı bildirilmişti. Anlaşma, 19 Haziran 2024 tarihinde Pyongyang'da imzalanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Ekim'de, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu anlaşmanın onaylanmasına dair yasayı imzalamıştı.Anlaşma, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-turkiye-ve-irandan-ortak-bildiri-suriye-turkiye-normallesmesi-icin-temaslar-yeniden-baslamali-1090299803.html

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