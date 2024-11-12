https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cin-disisleri-rusya-kuzey-kore-askeri-isbirligine-karismiyoruz-1090304944.html
Çin Dışişleri: Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine karışmıyoruz
Çin Dışişleri: Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine karışmıyoruz
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, Pekin’in Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri işbirliğine karışmadığını belirterek, “Bu onların kendi meselesi” dedi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T14:55+0300
2024-11-12T14:55+0300
2024-11-12T15:00+0300
dünya
çin
çin dışişleri bakanlığı
lin cien
rusya
kuzey kore
askeri işbirliği
rusya - kuzey kore ilişkileri
anlaşma
onay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_587ecc05a094d53da743f4df3787c429.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, Moskova ve Pyongyang'ın birbirlerine karşılıklı askeri destek sağlamasını öngören Rusya-Kore Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasını değerlendirdi.Cien, Batılı bir gazetecinin bu konuyla ilgili yönelttiği bir soru üzerine, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili temas ve işbirliğine ilişkin olarak tutumumuzu defalarca ifade ettik. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi iki ülkenin kendi meselesi” dedi.Daha önce Kuzey Kore’nin, Rusya’yla imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı onayladığı bildirilmişti. Anlaşma, 19 Haziran 2024 tarihinde Pyongyang'da imzalanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Ekim'de, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu anlaşmanın onaylanmasına dair yasayı imzalamıştı.Anlaşma, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-turkiye-ve-irandan-ortak-bildiri-suriye-turkiye-normallesmesi-icin-temaslar-yeniden-baslamali-1090299803.html
çin
rusya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088335274_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d135599e536c8324109f9dc7c1cea3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, çin dışişleri bakanlığı, lin cien, rusya, kuzey kore, askeri işbirliği, rusya - kuzey kore ilişkileri, anlaşma, onay
çin, çin dışişleri bakanlığı, lin cien, rusya, kuzey kore, askeri işbirliği, rusya - kuzey kore ilişkileri, anlaşma, onay
Çin Dışişleri: Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine karışmıyoruz
14:55 12.11.2024 (güncellendi: 15:00 12.11.2024)
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, Pekin’in Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri işbirliğine karışmadığını belirterek, “Bu onların kendi meselesi” dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bugünkü basın toplantısında, Moskova ve Pyongyang'ın birbirlerine karşılıklı askeri destek sağlamasını öngören Rusya-Kore Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasını değerlendirdi.
Cien, Batılı bir gazetecinin bu konuyla ilgili yönelttiği bir soru üzerine, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili temas ve işbirliğine ilişkin olarak tutumumuzu defalarca ifade ettik. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi iki ülkenin kendi meselesi” dedi.
Daha önce Kuzey Kore
’nin, Rusya’yla imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı onayladığı bildirilmişti
. Anlaşma, 19 Haziran 2024
tarihinde Pyongyang'da imzalanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
9 Ekim'de, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu anlaşmanın onaylanmasına dair yasayı imzalamıştı.
Anlaşma, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor.