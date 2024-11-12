https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-turkiye-ve-irandan-ortak-bildiri-suriye-turkiye-normallesmesi-icin-temaslar-yeniden-baslamali-1090299803.html

Rusya, Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Suriye-Türkiye normalleşmesi için temaslar yeniden başlamalı

Rusya, Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Suriye-Türkiye normalleşmesi için temaslar yeniden başlamalı

Sputnik Türkiye

Astana formatındaki müzakereler için yeniden bir araya gelen Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcileri, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T13:29+0300

2024-11-12T13:29+0300

2024-11-12T13:29+0300

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suriye

suriye krizi

astana

astana süreci

astana görüşmeleri

türkiye-suriye ilişkileri

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Rusya, Türkiye ve İran'ın temsilcileri, Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çaba ve temasların yeniden başlamasını önemli bulduklarını vurguladı.Suriye krizine çözüm amacıyla kurulan Astana formatının garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'dan temsilciler, Astana formatındaki 22. tur görüşmeleri için Kazakistan'ın başkentinde bir araya geldi.Görüşmeler sonucunda ortak bildiri kabul eden üç ülkenin temsilcileri, terörle mücadele, Suriyelilerin güvenli bir şekilde vatanlarına dönmesine yönelik elverişli koşulların oluşturulması, siyasi sürecin aktif hale getirilmesi ve tüm Suriye halkına insani yardımların sorunsuz bir şekilde ulaştırılması amacıyla Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi niyet ve iyi komşuluk temelinde yeniden tesisine yönelik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.Taraflar, her iki ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması temelinde ihtilafların ortadan kaldırılması için temasların yeniden başlatılması yönünde çağrı yaptı.Taraflar, Moskova'da 25 Nisan 2023'te Rusya, Türkiye, İran ve Suriye arasında yapılan savunma bakanları toplantısı ile 10 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısında varılan mutabakatların ifasına yönelik dörtlü formatta sarf edilen çabaları memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.Suriye krizinin askeri çözümü olmadığının altını çizen temsilciler, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına yeniden başlamasının da önem arz ettiğini belirtti.Taraflar, Rusya, Türkiye ve İran'ın liderlerinin katılımıyla Rusya'da bir zirve düzenlenmesini ve Astana formatındaki 23. tur görüşmelerin 2025'in birinci yarısında yapılmasını kararlaştırdı.İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye saldırıları kınandıRusya, Türkiye ve İran'ın temsilcileri, İsrail ordusunun Gazze'de devam ettiği kitlesel katliamların yanı sıra Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarını kınadı.Taraflar, Ortadoğu'daki gidişatın Suriye'deki durumu olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

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israil

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gazze şeridi

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